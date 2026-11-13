https://ukraina.ru/20261113/kiev-posetoval-na-sryv-vsekh-missiy-dronov-iz-za-ogranicheniy-starshield---axios-1084468624.html

Киев посетовал на срыв всех миссий дронов из-за ограничений Starshield - Axios

Киев посетовал на срыв всех миссий дронов из-за ограничений Starshield - Axios - 13.11.2026 Украина.ру

Киев посетовал на срыв всех миссий дронов из-за ограничений Starshield - Axios

Работа спутниковой системы Starshield для украинских военных ограничивается на протяжении трех дней с нарастающей интенсивностью, сообщило издание Axios со ссылкой на представителя властей Украины

2026-11-13T09:59

2026-11-13T09:59

2026-11-13T10:22

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украина.ру

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По словам источника, в первый день сбои затронули 10 процентов операций, во второй показатель вырос до 50 процентов, а на третий день из-за проблем со связью сорвались все 100 процентов миссий. Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник пояснил, что терминалы прекращают работу в тот момент, когда беспилотники разгоняются быстрее 100 миль в час, что составляет около 161 километра в час. Дипломат добавил, что ни SpaceX, ни Пентагон пока не дали Киеву официальных разъяснений по этому поводу.В самой компании Илона Маска отвергли обвинения во введении каких-либо новых барьеров. Представители SpaceX заявили журналистам, что информация не соответствует действительности и никаких изменений в работу системы не вносилось. При этом речь идет не об обычном Starlink, а о его защищенной военной модификации Starshield. Ранее Маск указывал, что контроль над этой сетью осуществляет американское оборонное ведомство, а не его корпорация.Накануне Владимир Зеленский также заявлял об отключении Starshield над освобожденными ВС РФ территориями. Подробнее - в материале Зеленский пожаловался на новые ограничения Starshield на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, киев, илон маск, владимир зеленский, пентагон, украина.ру