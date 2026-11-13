Киев посетовал на срыв всех миссий дронов из-за ограничений Starshield - Axios - 13.11.2026 Украина.ру
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Киев посетовал на срыв всех миссий дронов из-за ограничений Starshield - Axios
Киев посетовал на срыв всех миссий дронов из-за ограничений Starshield - Axios - 13.11.2026 Украина.ру
Киев посетовал на срыв всех миссий дронов из-за ограничений Starshield - Axios
Работа спутниковой системы Starshield для украинских военных ограничивается на протяжении трех дней с нарастающей интенсивностью, сообщило издание Axios со ссылкой на представителя властей Украины
2026-11-13T09:59
2026-11-13T10:22
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По словам источника, в первый день сбои затронули 10 процентов операций, во второй показатель вырос до 50 процентов, а на третий день из-за проблем со связью сорвались все 100 процентов миссий. Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник пояснил, что терминалы прекращают работу в тот момент, когда беспилотники разгоняются быстрее 100 миль в час, что составляет около 161 километра в час. Дипломат добавил, что ни SpaceX, ни Пентагон пока не дали Киеву официальных разъяснений по этому поводу.В самой компании Илона Маска отвергли обвинения во введении каких-либо новых барьеров. Представители SpaceX заявили журналистам, что информация не соответствует действительности и никаких изменений в работу системы не вносилось. При этом речь идет не об обычном Starlink, а о его защищенной военной модификации Starshield. Ранее Маск указывал, что контроль над этой сетью осуществляет американское оборонное ведомство, а не его корпорация.Накануне Владимир Зеленский также заявлял об отключении Starshield над освобожденными ВС РФ территориями. Подробнее - в материале Зеленский пожаловался на новые ограничения Starshield на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, киев, илон маск, владимир зеленский, пентагон, украина.ру
Новости, Украина, США, Киев, Илон Маск, Владимир Зеленский, Пентагон, Украина.ру

Киев посетовал на срыв всех миссий дронов из-за ограничений Starshield - Axios

09:59 13.11.2026 (обновлено: 10:22 13.11.2026)
 
© commons.wikimedia.org / OdapressteStarlink
Starlink - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© commons.wikimedia.org / Odapresste
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Работа спутниковой системы Starshield для украинских военных ограничивается на протяжении трех дней с нарастающей интенсивностью, сообщило издание Axios со ссылкой на представителя властей Украины
По словам источника, в первый день сбои затронули 10 процентов операций, во второй показатель вырос до 50 процентов, а на третий день из-за проблем со связью сорвались все 100 процентов миссий.
Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник пояснил, что терминалы прекращают работу в тот момент, когда беспилотники разгоняются быстрее 100 миль в час, что составляет около 161 километра в час. Дипломат добавил, что ни SpaceX, ни Пентагон пока не дали Киеву официальных разъяснений по этому поводу.
В самой компании Илона Маска отвергли обвинения во введении каких-либо новых барьеров. Представители SpaceX заявили журналистам, что информация не соответствует действительности и никаких изменений в работу системы не вносилось.
При этом речь идет не об обычном Starlink, а о его защищенной военной модификации Starshield. Ранее Маск указывал, что контроль над этой сетью осуществляет американское оборонное ведомство, а не его корпорация.
Накануне Владимир Зеленский также заявлял об отключении Starshield над освобожденными ВС РФ территориями.
Подробнее - в материале Зеленский пожаловался на новые ограничения Starshield на сайте Украина.ру.
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