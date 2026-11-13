"Закладка" в ТЦ Ставрополя: ФСБ повязала иностранца, готовившего взрыв в час пик - 13.11.2026 Украина.ру
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"Закладка" в ТЦ Ставрополя: ФСБ повязала иностранца, готовившего взрыв в час пик
"Закладка" в ТЦ Ставрополя: ФСБ повязала иностранца, готовившего взрыв в час пик - 13.11.2026 Украина.ру
"Закладка" в ТЦ Ставрополя: ФСБ повязала иностранца, готовившего взрыв в час пик
ФСБ предотвратила теракт в одном из торговых центров Ставрополя. По подозрению в организации взрыва задержан уроженец Центральной Азии, который планировал заложить взрывчатку в период наибольшего скопления людей. Об этом 13 ноября сообщили в спецслужбе
2026-11-13T10:08
2026-11-13T10:08
новости
ставрополь
центральная азия
сирия
фсб
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По данным ФСБ, иностранец провёл разведку местности, изучил время наибольшего скопления людей, подобрал место закладки самодельного взрывного устройства, а также приобрёл составные части, химические вещества и поражающие элементы, необходимые для его изготовления."В этих целях иностранец провёл разведку местности, изучил время наибольшего скопления людей. Он подобрал место закладки СВУ, приобрёл составные части, химические вещества и поражающие элементы, необходимые для его изготовления", — говорится в сообщении ФСБ.Также выяснилось, что после совершения преступления иностранец планировал вылететь в Сирию и присоединиться к международным террористам. Во время обыска у подозреваемого обнаружили составные части самодельного взрывного устройства, а также средства связи с куратором.Это уже не первый предотвращённый теракт за последние дни. Ранее ФСБ задержала подростка, который готовил взрыв в музее-заповеднике "Царицыно" в Москве
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Новости, Ставрополь, Центральная Азия, Сирия, ФСБ

"Закладка" в ТЦ Ставрополя: ФСБ повязала иностранца, готовившего взрыв в час пик

10:08 13.11.2026
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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ФСБ предотвратила теракт в одном из торговых центров Ставрополя. По подозрению в организации взрыва задержан уроженец Центральной Азии, который планировал заложить взрывчатку в период наибольшего скопления людей. Об этом 13 ноября сообщили в спецслужбе
По данным ФСБ, иностранец провёл разведку местности, изучил время наибольшего скопления людей, подобрал место закладки самодельного взрывного устройства, а также приобрёл составные части, химические вещества и поражающие элементы, необходимые для его изготовления.
"В этих целях иностранец провёл разведку местности, изучил время наибольшего скопления людей. Он подобрал место закладки СВУ, приобрёл составные части, химические вещества и поражающие элементы, необходимые для его изготовления", — говорится в сообщении ФСБ.
Также выяснилось, что после совершения преступления иностранец планировал вылететь в Сирию и присоединиться к международным террористам. Во время обыска у подозреваемого обнаружили составные части самодельного взрывного устройства, а также средства связи с куратором.
Это уже не первый предотвращённый теракт за последние дни. Ранее ФСБ задержала подростка, который готовил взрыв в музее-заповеднике "Царицыно" в Москве
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