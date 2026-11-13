Хакеры взломали производителя дронов для ВСУ и Германии
Хакеры атаковали корпоративные сети немецкого производителя беспилотников Quantum Systems, который поставляет дроны как Бундесверу, так и украинским военным. Об этом 13 ноября сообщила газета Financial Times
По данным издания, злоумышленникам удалось проникнуть во внутреннюю инфраструктуру мюнхенской компании.
Они разместили на сервере производителя вредоносную программу, замаскированную под официальное обновление ПО, которое используется для планирования полётов разведывательных дронов Quantum Vector.
"Вредоносная программа была замаскирована под официальное обновление ПО", — цитирует Der Spiegel сообщение компании.
Больше событий представлено в ежедневном обзоре Шаги к миру, провалы ВСУ, взяточничество и репрессии. Хроника событий на утро 13 ноября
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