https://ukraina.ru/20261113/khakery-vzlomali-proizvoditelya-dronov-dlya-vsu-i-germanii-1084468164.html

Хакеры взломали производителя дронов для ВСУ и Германии

Хакеры взломали производителя дронов для ВСУ и Германии - 13.11.2026 Украина.ру

Хакеры взломали производителя дронов для ВСУ и Германии

Хакеры атаковали корпоративные сети немецкого производителя беспилотников Quantum Systems, который поставляет дроны как Бундесверу, так и украинским военным. Об этом 13 ноября сообщила газета Financial Times

2026-11-13T10:00

2026-11-13T10:00

2026-11-13T10:00

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германия

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der spiegel

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По данным издания, злоумышленникам удалось проникнуть во внутреннюю инфраструктуру мюнхенской компании. Они разместили на сервере производителя вредоносную программу, замаскированную под официальное обновление ПО, которое используется для планирования полётов разведывательных дронов Quantum Vector."Вредоносная программа была замаскирована под официальное обновление ПО", — цитирует Der Spiegel сообщение компании.Больше событий представлено в ежедневном обзоре Шаги к миру, провалы ВСУ, взяточничество и репрессии. Хроника событий на утро 13 ноября

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, вооруженные силы украины, der spiegel, financial times