Днепр непреодолим: Киев сковал транспортный коллапс из-за кризиса с мостами - 09.11.2026 Украина.ру
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Днепр непреодолим: Киев сковал транспортный коллапс из-за кризиса с мостами
Днепр непреодолим: Киев сковал транспортный коллапс из-за кризиса с мостами - 09.11.2026 Украина.ру
Днепр непреодолим: Киев сковал транспортный коллапс из-за кризиса с мостами
В Киеве зафиксирован транспортный коллапс из-за критической ситуации с мостами через Днепр, сетуют 9 ноября местные паблики
2026-11-09T09:40
2026-11-09T09:56
киев
днепр
чернигов
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новости
мост
транспорт
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Автомобильное движение между берегами фактически парализовано.Жители города вынуждены переходить мосты пешком, а на остановках люди штурмуют перегруженный общественный транспорт.Основной причиной дорожного тупика стало то, что Северный мост остается полностью закрытым после недавнего удара. Из-за этого весь поток машин перенаправлен на другие переправы, что привело к возникновению колоссальной пробки на подъезде к мосту Патона.Накануне глава МВД Иван Выговский объявил об изменении схем движения между левым и правым берегами с 9 ноября, объяснив это дополнительными угрозами безопасности и необходимостью разгрузить трафик. Согласно новым правилам, на мосту Патона ввели реверсивный режим: с 7:00 до 10:00 три из пяти полос работают в направлении правого берега, а с 16:00 до 20:00 — левого.На Северном мосту грузовики теперь направляют в объезд через Подольский мост. При этом для легковых машин и общественного транспорта открыли движение в обратном направлении, а на правый берег пускают только общественный транспорт. На Южном мосту грузовые автомобили, следующие с левого берега, перенаправляют через Дарницкий мост, оставив проезд для легковушек свободным. Однако эти экстренные меры ведомства не спасли город от затора.Подробнее об успехах россиян - в материале Прилёт по военным тылам: Чернигов полностью обесточен, в Киеве разрушен Северный мост на сайте Украина.ру.
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киев, днепр, чернигов, мвд, украина.ру, новости, мост, транспорт
Киев, Днепр, Чернигов, МВД, Украина.ру, Новости, мост, транспорт

Днепр непреодолим: Киев сковал транспортный коллапс из-за кризиса с мостами

09:40 09.11.2026 (обновлено: 09:56 09.11.2026)
 
© commons.wikimedia.org / Imass ua
- РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© commons.wikimedia.org / Imass ua
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В Киеве зафиксирован транспортный коллапс из-за критической ситуации с мостами через Днепр, сетуют 9 ноября местные паблики
Автомобильное движение между берегами фактически парализовано.
Жители города вынуждены переходить мосты пешком, а на остановках люди штурмуют перегруженный общественный транспорт.
Основной причиной дорожного тупика стало то, что Северный мост остается полностью закрытым после недавнего удара. Из-за этого весь поток машин перенаправлен на другие переправы, что привело к возникновению колоссальной пробки на подъезде к мосту Патона.
Накануне глава МВД Иван Выговский объявил об изменении схем движения между левым и правым берегами с 9 ноября, объяснив это дополнительными угрозами безопасности и необходимостью разгрузить трафик. Согласно новым правилам, на мосту Патона ввели реверсивный режим: с 7:00 до 10:00 три из пяти полос работают в направлении правого берега, а с 16:00 до 20:00 — левого.
На Северном мосту грузовики теперь направляют в объезд через Подольский мост. При этом для легковых машин и общественного транспорта открыли движение в обратном направлении, а на правый берег пускают только общественный транспорт. На Южном мосту грузовые автомобили, следующие с левого берега, перенаправляют через Дарницкий мост, оставив проезд для легковушек свободным.
Однако эти экстренные меры ведомства не спасли город от затора.
Подробнее об успехах россиян - в материале Прилёт по военным тылам: Чернигов полностью обесточен, в Киеве разрушен Северный мост на сайте Украина.ру.
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