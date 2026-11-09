https://ukraina.ru/20261109/dnepr-nepreodolim-kiev-skoval-transportnyy-kollaps-iz-za-krizisa-s-mostami--1084361643.html

Днепр непреодолим: Киев сковал транспортный коллапс из-за кризиса с мостами

Днепр непреодолим: Киев сковал транспортный коллапс из-за кризиса с мостами - 09.11.2026 Украина.ру

Днепр непреодолим: Киев сковал транспортный коллапс из-за кризиса с мостами

В Киеве зафиксирован транспортный коллапс из-за критической ситуации с мостами через Днепр, сетуют 9 ноября местные паблики

2026-11-09T09:40

2026-11-09T09:40

2026-11-09T09:56

киев

днепр

чернигов

мвд

украина.ру

новости

мост

транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/06/1084319808_0:99:1280:819_1920x0_80_0_0_fb0cab475b51fa230136f854f25e5143.jpg

Автомобильное движение между берегами фактически парализовано.Жители города вынуждены переходить мосты пешком, а на остановках люди штурмуют перегруженный общественный транспорт.Основной причиной дорожного тупика стало то, что Северный мост остается полностью закрытым после недавнего удара. Из-за этого весь поток машин перенаправлен на другие переправы, что привело к возникновению колоссальной пробки на подъезде к мосту Патона.Накануне глава МВД Иван Выговский объявил об изменении схем движения между левым и правым берегами с 9 ноября, объяснив это дополнительными угрозами безопасности и необходимостью разгрузить трафик. Согласно новым правилам, на мосту Патона ввели реверсивный режим: с 7:00 до 10:00 три из пяти полос работают в направлении правого берега, а с 16:00 до 20:00 — левого.На Северном мосту грузовики теперь направляют в объезд через Подольский мост. При этом для легковых машин и общественного транспорта открыли движение в обратном направлении, а на правый берег пускают только общественный транспорт. На Южном мосту грузовые автомобили, следующие с левого берега, перенаправляют через Дарницкий мост, оставив проезд для легковушек свободным. Однако эти экстренные меры ведомства не спасли город от затора.Подробнее об успехах россиян - в материале Прилёт по военным тылам: Чернигов полностью обесточен, в Киеве разрушен Северный мост на сайте Украина.ру.

киев

днепр

чернигов

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

киев, днепр, чернигов, мвд, украина.ру, новости, мост, транспорт