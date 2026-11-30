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Минобороны сообщило о сбитых над регионами России за сутки БПЛА

Минобороны сообщило о сбитых над регионами России за сутки БПЛА - 30.11.2026 Украина.ру

Минобороны сообщило о сбитых над регионами России за сутки БПЛА

Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 19 украинских беспилотников, за сутки — 1036. Об этом Минобороны РФ вечером 29 ноября сообщило в своём телеграм-канале

2026-11-30T00:39

2026-11-30T00:39

2026-11-30T00:39

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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью."В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областей.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 28 ноября до 8:00 мск 29 ноября, над территориями Крыма, Татарстана, Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона были сбиты 1017 украинских беспилотников.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 1036 украинских ударных БПЛА дальнего действия.Подробнее о событиях прошедшего дня - в публикации Украина превращается в "ржавый пояс", Зеленский снова угрожает российским кораблям. Итоги 29 ноября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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