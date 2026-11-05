Зачистка под Киевом: медика в тюрьму, водителя скорой и подростка в "Миротворец" - 05.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261105/zachistka-pod-kievom-medika-v-tyurmu-voditelya-skoroy-i-podrostka-v-mirotvorets-1084280154.html
Зачистка под Киевом: медика в тюрьму, водителя скорой и подростка в "Миротворец"
Зачистка под Киевом: медика в тюрьму, водителя скорой и подростка в "Миротворец" - 05.11.2026 Украина.ру
Зачистка под Киевом: медика в тюрьму, водителя скорой и подростка в "Миротворец"
Украинский суд арестовал женщину-медика, одной из первых приехавшей к нелегальной тюрьме "Азова"* в подвале дома под Киевом. Об этом украинское издание "Новости.LIVE" вечером 4 ноября сообщило в своём телеграм-канале
2026-11-05T01:01
2026-11-05T01:06
украина.ру
новости
украина
киев
"азов"
вооруженные силы украины
всу
военные преступления
неонацисты
украинский неонацизм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/05/1084280033_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_1e6944116914159456e2c4e938f943ac.jpg
Врача скорой помощи Валентину Молодую подозревают в препятствовании "законной деятельности сил обороны" в Петропавловской Борщаговке Киевской области и распространении информации о расположении военных подразделений."Валентину Молодую взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога", — говорится в публикации издания.Ранее стало известно, что женщина-медик, оказывавшая первую помощь пострадавшим узникам тайной тюрьмы в Борщаговке, мгновенно была внесена в списки скандального сайта "Миротворец". Вскоре после этого врач была задержана силовиками.В базу "Миротворца" также был внесён водитель скорой помощи Виктор Ена. Бандеровский ресурс обвиняет его в препятствовании "законной деятельности сил обороны Украины", осознанных действиях, направленных на подрыв обороноспособности, в нападении и призывах к нападениям на военнослужащих ВСУ. Поводом для внесения водителя на сайт указана попытка вывоза человека из пыточной в Борщаговке вместе с медиком Валентиной Молодой.Зверски избитого и спасённого из тайной тюрьмы 14-летнего подростка и его родителей также внесли в базу "Миротворца"."Сбили с забора лопатой и начали бить": подросток рассказал о тюрьме "Азова"*.Украинские СМИ, в том числе и проекты, позиционирующие себя как "независимые" вроде "Телебачення Торонто", пытаются доказать, что скандал с тайной тюрьмой "Азова"* раздут и вообще является "пророссийской инсценировкой". Командование "Азова"* уже обвинило всех, кто собрался с протестом у тайной тюрьмы, в игре на руку РФ. С подобными обвинениями выступило и командование Национальной гвардии Украины.В ситуации с пыточной тюрьмой "Азова"* под Киевом обвиняют... русских.Напомним, вечером 2 ноября украинские СМИ сообщили, что у дома с заложниками в Борщаговке собралась толпа. Люди скандировали "позор" и снимали происходящее на камеры. Со временем акция протеста переросла в силовую стычку гражданских с полицейскими, очевидцы слышали выстрелы. Подробнее об этом - Пыточный скандал, провалы ВСУ, звездные черные списки. Хроника событий на утро 4 ноября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ukraina.ru/20261104/kak-azov-iz-bandy-neonatsistov-stal-oporoy-kievskogo-rezhima--i-ego-ogromnoy-problemoy-1084268535.html
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/05/1084280033_113:0:788:506_1920x0_80_0_0_0eae81bee1cb4a48cbe88a8f87c42933.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, украина, киев, "азов", вооруженные силы украины, всу, военные преступления, неонацисты, украинский неонацизм, украинские неонацисты, врач, медики, скорая помощь, репрессии, киевский режим, пытки
Украина.ру, Новости, Украина, Киев, "Азов", Вооруженные силы Украины, ВСУ, Военные преступления, неонацисты, украинский неонацизм, украинские неонацисты, врач, медики, скорая помощь, репрессии, киевский режим, пытки

Зачистка под Киевом: медика в тюрьму, водителя скорой и подростка в "Миротворец"

01:01 05.11.2026 (обновлено: 01:06 05.11.2026)
 
© Фото : Фото опубликовано украинскими СМИВалентина Молодая
Валентина Молодая - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© Фото : Фото опубликовано украинскими СМИ
Читать в
ДзенTelegram
Украинский суд арестовал женщину-медика, одной из первых приехавшей к нелегальной тюрьме "Азова"* в подвале дома под Киевом. Об этом украинское издание "Новости.LIVE" вечером 4 ноября сообщило в своём телеграм-канале
Врача скорой помощи Валентину Молодую подозревают в препятствовании "законной деятельности сил обороны" в Петропавловской Борщаговке Киевской области и распространении информации о расположении военных подразделений.
"Валентину Молодую взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога", — говорится в публикации издания.
Ранее стало известно, что женщина-медик, оказывавшая первую помощь пострадавшим узникам тайной тюрьмы в Борщаговке, мгновенно была внесена в списки скандального сайта "Миротворец". Вскоре после этого врач была задержана силовиками.
В базу "Миротворца" также был внесён водитель скорой помощи Виктор Ена. Бандеровский ресурс обвиняет его в препятствовании "законной деятельности сил обороны Украины", осознанных действиях, направленных на подрыв обороноспособности, в нападении и призывах к нападениям на военнослужащих ВСУ. Поводом для внесения водителя на сайт указана попытка вывоза человека из пыточной в Борщаговке вместе с медиком Валентиной Молодой.
Зверски избитого и спасённого из тайной тюрьмы 14-летнего подростка и его родителей также внесли в базу "Миротворца".
"Сбили с забора лопатой и начали бить": подросток рассказал о тюрьме "Азова"*.
Украинские СМИ, в том числе и проекты, позиционирующие себя как "независимые" вроде "Телебачення Торонто", пытаются доказать, что скандал с тайной тюрьмой "Азова"* раздут и вообще является "пророссийской инсценировкой". Командование "Азова"* уже обвинило всех, кто собрался с протестом у тайной тюрьмы, в игре на руку РФ. С подобными обвинениями выступило и командование Национальной гвардии Украины.
В ситуации с пыточной тюрьмой "Азова"* под Киевом обвиняют... русских.
Напомним, вечером 2 ноября украинские СМИ сообщили, что у дома с заложниками в Борщаговке собралась толпа. Люди скандировали "позор" и снимали происходящее на камеры. Со временем акция протеста переросла в силовую стычку гражданских с полицейскими, очевидцы слышали выстрелы. Подробнее об этом - Пыточный скандал, провалы ВСУ, звездные черные списки. Хроника событий на утро 4 ноября.
Марши на Украине в день рождения С. Бандеры - РИА Новости, 1920, 04.11.2026
Вчера, 11:31
Как "Азов"* из банды неонацистов стал опорой киевского режима — и его огромной проблемойТюрьма, которую создал в Киеве корпус Нацгвардии "Азов"*, может стать переломным моментом в восприятии гражданами Украины этого и других неонацистских формирований. Но преодолеть более 12 лет пропагандистского прессинга будет непросто.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиУкраинаКиев"Азов"Вооруженные силы УкраиныВСУВоенные преступлениянеонацистыукраинский неонацизмукраинские неонацистыврачмедикискорая помощьрепрессиикиевский режимпытки
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
01:35Сбитые над Россией за сутки беспилотники и атака на Севастополь
01:01Зачистка под Киевом: медика в тюрьму, водителя скорой и подростка в "Миротворец"
20:32"Раздел сфер влияния": Ищенко рассказал, что будет, если не договориться с Украиной
19:33"Точка для накопления ресурсов": Носков — о связи, терриконах и планах ВС РФ в Доброполье
18:41Венки и лампадки онлайн: на Украине запустили приложение по уходу за могилами
18:30Фестиваль на площадке "Таврида.АРТ", психосоматика в военных условиях. 4 ноября 2026 года, вечерний эфир 53:50
18:30"Европа не может распустить Украину": Ищенко объяснил, с чего начинаются переговоры
18:00Силовики на Украине воюют друг с другом — НАБУ взялось за СБУ. Итоги 4 ноября
16:29Что ждёт Украину после выборов в США и как пыточная под Киевом повлияет на настроения в ВСУ – Ищенко
16:29"Спасибо, что не били ногами": украинскому комику пришлось разбираться c "Нахтигалем"
16:10Бывшие друзья стали врагами: Зеленский объявил охоту на Мендель
16:00От "Красного ренессанса" к "Расстрелянному возрождению"
15:45Ирина Алкснис: Война на Украине может закончиться тем, что через нее снова пойдет газ из России в Европу
15:34Трагедия в Вене: украинскую беженку забил до смерти её сожитель из Румынии
15:32"Зеленский отправил боеголовку на Киев": сообщение переполошило украинцев
15:24НАТО готовится бить вглубь России: WSJ раскрыла планы ударов по базам и складам
15:17Ограниченный президент: что поражение партии Трампа меняет для России
14:42"Восстановить не удастся": украинский эксперт похоронил киевские ТЭЦ
14:33Владимир Ераносян: кто он
14:15Самолет Вулина развернули над Литвой: Запад сорвал визит в Москву
Лента новостейМолния