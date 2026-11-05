https://ukraina.ru/20261105/zachistka-pod-kievom-medika-v-tyurmu-voditelya-skoroy-i-podrostka-v-mirotvorets-1084280154.html

Зачистка под Киевом: медика в тюрьму, водителя скорой и подростка в "Миротворец"

Зачистка под Киевом: медика в тюрьму, водителя скорой и подростка в "Миротворец" - 05.11.2026 Украина.ру

Зачистка под Киевом: медика в тюрьму, водителя скорой и подростка в "Миротворец"

Украинский суд арестовал женщину-медика, одной из первых приехавшей к нелегальной тюрьме "Азова"* в подвале дома под Киевом. Об этом украинское издание "Новости.LIVE" вечером 4 ноября сообщило в своём телеграм-канале

2026-11-05T01:01

2026-11-05T01:01

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Врача скорой помощи Валентину Молодую подозревают в препятствовании "законной деятельности сил обороны" в Петропавловской Борщаговке Киевской области и распространении информации о расположении военных подразделений."Валентину Молодую взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога", — говорится в публикации издания.Ранее стало известно, что женщина-медик, оказывавшая первую помощь пострадавшим узникам тайной тюрьмы в Борщаговке, мгновенно была внесена в списки скандального сайта "Миротворец". Вскоре после этого врач была задержана силовиками.В базу "Миротворца" также был внесён водитель скорой помощи Виктор Ена. Бандеровский ресурс обвиняет его в препятствовании "законной деятельности сил обороны Украины", осознанных действиях, направленных на подрыв обороноспособности, в нападении и призывах к нападениям на военнослужащих ВСУ. Поводом для внесения водителя на сайт указана попытка вывоза человека из пыточной в Борщаговке вместе с медиком Валентиной Молодой.Зверски избитого и спасённого из тайной тюрьмы 14-летнего подростка и его родителей также внесли в базу "Миротворца"."Сбили с забора лопатой и начали бить": подросток рассказал о тюрьме "Азова"*.Украинские СМИ, в том числе и проекты, позиционирующие себя как "независимые" вроде "Телебачення Торонто", пытаются доказать, что скандал с тайной тюрьмой "Азова"* раздут и вообще является "пророссийской инсценировкой". Командование "Азова"* уже обвинило всех, кто собрался с протестом у тайной тюрьмы, в игре на руку РФ. С подобными обвинениями выступило и командование Национальной гвардии Украины.В ситуации с пыточной тюрьмой "Азова"* под Киевом обвиняют... русских.Напомним, вечером 2 ноября украинские СМИ сообщили, что у дома с заложниками в Борщаговке собралась толпа. Люди скандировали "позор" и снимали происходящее на камеры. Со временем акция протеста переросла в силовую стычку гражданских с полицейскими, очевидцы слышали выстрелы. Подробнее об этом - Пыточный скандал, провалы ВСУ, звездные черные списки. Хроника событий на утро 4 ноября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ukraina.ru/20261104/kak-azov-iz-bandy-neonatsistov-stal-oporoy-kievskogo-rezhima--i-ego-ogromnoy-problemoy-1084268535.html

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