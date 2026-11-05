https://ukraina.ru/20261105/zyat-trampa-nazval-strategicheskuyu-tsel-ssha-na-peregovorakh-po-ukraine-1084281806.html

Зять Трампа назвал стратегическую цель США на переговорах по Украине

Зять Трампа назвал стратегическую цель США на переговорах по Украине - 05.11.2026 Украина.ру

Зять Трампа назвал стратегическую цель США на переговорах по Украине

США намерены на переговорах по прекращению войны на Украине также начать формирование новой всеобъемлющей архитектуры безопасности. Об этом зять и спецпосланник американского президента Джаред Кушнер в ночь на 5 ноября сообщил в соцсети X

2026-11-05T04:57

2026-11-05T04:57

2026-11-05T04:58

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стив уиткофф

кирилл дмитриев

переговоры

переговоры по украине 2026

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Трёхсторонние переговоры России, США и Украины запланированы в Абу-Даби на 10–11 ноября. Американскую сторону наряду с Кушнером представит спецпосланник президента США Стивен Уиткофф."По поручению президента США мы усердно работаем со всеми сторонами, чтобы найти путь к прочному миру. Наше внимание сосредоточено не только на прекращении этой ужасной войны, но и на формировании более широкой архитектуры безопасности, необходимой для того, чтобы после прекращения боевых действий они больше никогда не возобновились", — написал Кушнер.На слова Кушнера благожелательно отреагировал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев."Джаред Кушнер и [спецпосланник президента США] Стив Уиткофф – миротворцы", — написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х.Подробнее об ожиданиях от встречи в Абу-Даби - в публикации "Расплатиться Украиной": Ищенко — о том, что США готовы сделать на переговорах.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261104/evropa-ne-mozhet-raspustit-ukrainu-ischenko-obyasnil-s-chego-nachinayutsya-peregovory-1084270317.html

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