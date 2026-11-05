Зять Трампа назвал стратегическую цель США на переговорах по Украине
04:57 05.11.2026 (обновлено: 04:58 05.11.2026)
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
США намерены на переговорах по прекращению войны на Украине также начать формирование новой всеобъемлющей архитектуры безопасности. Об этом зять и спецпосланник американского президента Джаред Кушнер в ночь на 5 ноября сообщил в соцсети X
Трёхсторонние переговоры России, США и Украины запланированы в Абу-Даби на 10–11 ноября. Американскую сторону наряду с Кушнером представит спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
"По поручению президента США мы усердно работаем со всеми сторонами, чтобы найти путь к прочному миру. Наше внимание сосредоточено не только на прекращении этой ужасной войны, но и на формировании более широкой архитектуры безопасности, необходимой для того, чтобы после прекращения боевых действий они больше никогда не возобновились", — написал Кушнер.
На слова Кушнера благожелательно отреагировал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Джаред Кушнер и [спецпосланник президента США] Стив Уиткофф – миротворцы", — написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х.
Подробнее об ожиданиях от встречи в Абу-Даби - в публикации "Расплатиться Украиной": Ищенко — о том, что США готовы сделать на переговорах.
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