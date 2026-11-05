Зять Трампа назвал стратегическую цель США на переговорах по Украине - 05.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261105/zyat-trampa-nazval-strategicheskuyu-tsel-ssha-na-peregovorakh-po-ukraine-1084281806.html
Зять Трампа назвал стратегическую цель США на переговорах по Украине
Зять Трампа назвал стратегическую цель США на переговорах по Украине - 05.11.2026 Украина.ру
Зять Трампа назвал стратегическую цель США на переговорах по Украине
США намерены на переговорах по прекращению войны на Украине также начать формирование новой всеобъемлющей архитектуры безопасности. Об этом зять и спецпосланник американского президента Джаред Кушнер в ночь на 5 ноября сообщил в соцсети X
2026-11-05T04:57
2026-11-05T04:58
украина.ру
новости
сша
украина
россия
джаред кушнер
стив уиткофф
кирилл дмитриев
переговоры
переговоры по украине 2026
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/14/1083942494_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aab66fd65bb192daa27bebbf083a239a.jpg
Трёхсторонние переговоры России, США и Украины запланированы в Абу-Даби на 10–11 ноября. Американскую сторону наряду с Кушнером представит спецпосланник президента США Стивен Уиткофф."По поручению президента США мы усердно работаем со всеми сторонами, чтобы найти путь к прочному миру. Наше внимание сосредоточено не только на прекращении этой ужасной войны, но и на формировании более широкой архитектуры безопасности, необходимой для того, чтобы после прекращения боевых действий они больше никогда не возобновились", — написал Кушнер.На слова Кушнера благожелательно отреагировал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев."Джаред Кушнер и [спецпосланник президента США] Стив Уиткофф – миротворцы", — написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х.Подробнее об ожиданиях от встречи в Абу-Даби - в публикации "Расплатиться Украиной": Ищенко — о том, что США готовы сделать на переговорах.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261104/evropa-ne-mozhet-raspustit-ukrainu-ischenko-obyasnil-s-chego-nachinayutsya-peregovory-1084270317.html
сша
украина
россия
оаэ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/14/1083942494_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f6ad7da9b13bf1e04eb70a8549e3ed64.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, сша, украина, россия, джаред кушнер, стив уиткофф, кирилл дмитриев, переговоры, переговоры по украине 2026, международные отношения, международная политика, чем закончится война на украине, война на украине, дипломатия, безопасность, национальная безопасность, гарантии безопасности, оаэ
Украина.ру, Новости, США, Украина, Россия, Джаред Кушнер, Стив Уиткофф, Кирилл Дмитриев, переговоры, Переговоры по Украине 2026, международные отношения, Международная политика, чем закончится война на Украине, война на Украине, дипломатия, безопасность, национальная безопасность, гарантии безопасности, ОАЭ

Зять Трампа назвал стратегическую цель США на переговорах по Украине

04:57 05.11.2026 (обновлено: 04:58 05.11.2026)
 
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
- РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Читать в
ДзенTelegram
США намерены на переговорах по прекращению войны на Украине также начать формирование новой всеобъемлющей архитектуры безопасности. Об этом зять и спецпосланник американского президента Джаред Кушнер в ночь на 5 ноября сообщил в соцсети X
Трёхсторонние переговоры России, США и Украины запланированы в Абу-Даби на 10–11 ноября. Американскую сторону наряду с Кушнером представит спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
"По поручению президента США мы усердно работаем со всеми сторонами, чтобы найти путь к прочному миру. Наше внимание сосредоточено не только на прекращении этой ужасной войны, но и на формировании более широкой архитектуры безопасности, необходимой для того, чтобы после прекращения боевых действий они больше никогда не возобновились", — написал Кушнер.
На слова Кушнера благожелательно отреагировал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Джаред Кушнер и [спецпосланник президента США] Стив Уиткофф – миротворцы", — написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х.
Подробнее об ожиданиях от встречи в Абу-Даби - в публикации "Расплатиться Украиной": Ищенко — о том, что США готовы сделать на переговорах.
Консульство Украины в Ростове на дону - РИА Новости, 1920, 04.11.2026
Вчера, 18:30
"Европа не может распустить Украину": Ищенко объяснил, с чего начинаются переговорыЕвропа не может распустить Украину, потому что не она её создавала. А происходящее — не "театр", а реальные переговоры об урегулировании проблем, которые начинаются с Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиСШАУкраинаРоссияДжаред КушнерСтив УиткоффКирилл ДмитриевпереговорыПереговоры по Украине 2026международные отношенияМеждународная политикачем закончится война на Украиневойна на Украинедипломатиябезопасностьнациональная безопасностьгарантии безопасностиОАЭ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:26Герои СВО: восемь месяцев удерживал позицию в ДНР, отражая атаки ВСУ
06:21"Положение плачевное": Ищенко о том, как Европа загнала себя в кризис на Украине
06:04Всех достал: "пересидента" Зеленского готовы объявить изменником на Украине
05:42"Противник страдает": как "Герань Сикер" и "Молнии" ломают снабжение ВСУ — Носков
05:29Украинский эксперт рассказал, что произойдёт даже при минимальных морозах
05:10Беспилотные танки и "Арена-М": как Россия адаптирует бронетехнику под новые угрозы — мнение Носкова
04:57Зять Трампа назвал стратегическую цель США на переговорах по Украине
04:29"Посоветовали не торопиться": пустят ли Европу за стол переговоров — мнение Ищенко
04:18Опубликован "секретный" мирный план Германии по Украине 2024 года
03:46Иран ответит на удар США обстрелом городов Европы и Украины: список
03:00Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
01:59Дрон ВСУ убил семью с маленьким ребёнком под Белгородом
01:35Сбитые над Россией за сутки беспилотники и атака на Севастополь
01:01Зачистка под Киевом: медика в тюрьму, водителя скорой и подростка в "Миротворец"
20:32"Раздел сфер влияния": Ищенко рассказал, что будет, если не договориться с Украиной
19:33"Точка для накопления ресурсов": Носков — о связи, терриконах и планах ВС РФ в Доброполье
18:41Венки и лампадки онлайн: на Украине запустили приложение по уходу за могилами
18:30Фестиваль на площадке "Таврида.АРТ", психосоматика в военных условиях. 4 ноября 2026 года, вечерний эфир 53:50
18:30"Европа не может распустить Украину": Ищенко объяснил, с чего начинаются переговоры
18:00Силовики на Украине воюют друг с другом — НАБУ взялось за СБУ. Итоги 4 ноября
Лента новостейМолния