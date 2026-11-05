Герои СВО: восемь месяцев удерживал позицию в ДНР, отражая атаки ВСУ - 05.11.2026 Украина.ру
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Герои СВО: восемь месяцев удерживал позицию в ДНР, отражая атаки ВСУ
Герои СВО: восемь месяцев удерживал позицию в ДНР, отражая атаки ВСУ - 05.11.2026 Украина.ру
Герои СВО: восемь месяцев удерживал позицию в ДНР, отражая атаки ВСУ
Боец 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным "Никипел" на протяжении восьми месяцев удерживал рубеж в ДНР, передавая разведданные, корректируя огонь артиллерии и отражая атаки врага. Об этом утром 5 ноября сообщает газета "Известия"
2026-11-05T06:26
2026-11-05T06:29
украина.ру
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спецоперация
вс рф
боец
герои
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наступление вс рф
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В беседе с корреспондентом издания герой рассказал о своей службе, которая проходила в тяжелейших условиях: несколько месяцев он держал точку практически в одиночку, в холод и дождь, под непрерывными обстрелами и налётами дронов."Заскочил на точку и начал выполнять задачу — удерживать и сдавливать противника. Не менее 10 групп пытались проникнуть, зайти в тыл к нашим ребятам, которые делали "накаты". Штурмовики заходили в населённый пункт. Враг пытался выскочить, я этого не позволил", — рассказал "Никипел".Он подчеркнул, что не оставался один — воевали все. С воздуха его информировали о противнике, он реагировал. Иногда заскакивали наши бойцы. Всего "Никипел" провёл в окопе на рубеже восемь месяцев."У меня есть видео, как они [боевики ВСУ] на меня разозлились. Но они ничего не могли сделать, выбивали меня, аж черные пятна выжигали, и всё равно не смогли выбить. Били танками, "птицами", артиллерией. Пешие пробовали зайти с нескольких сторон", — вспоминал боец."Всё доставлялось воздухом. Меня не бросали. Кормили, поили, одевали даже... Что могли, то и отправляли — каши, галеты, тушёнка, сухпаек, сладенькое присылали, радовали", — добавил он.За выполнение боевой задачи "Никипел" награждён орденом Мужества.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, СВО, Спецоперация, ВС РФ, боец, герои, война на Украине, наступление ВС РФ, Россия, Донецкая Народная Республика, ДНР, ВСУ, Вооруженные силы Украины, подвиг

Герои СВО: восемь месяцев удерживал позицию в ДНР, отражая атаки ВСУ

06:26 05.11.2026 (обновлено: 06:29 05.11.2026)
 
© РИА Новости . Алексей МайшевВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Боец 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным "Никипел" на протяжении восьми месяцев удерживал рубеж в ДНР, передавая разведданные, корректируя огонь артиллерии и отражая атаки врага. Об этом утром 5 ноября сообщает газета "Известия"
В беседе с корреспондентом издания герой рассказал о своей службе, которая проходила в тяжелейших условиях: несколько месяцев он держал точку практически в одиночку, в холод и дождь, под непрерывными обстрелами и налётами дронов.
"Заскочил на точку и начал выполнять задачу — удерживать и сдавливать противника. Не менее 10 групп пытались проникнуть, зайти в тыл к нашим ребятам, которые делали "накаты". Штурмовики заходили в населённый пункт. Враг пытался выскочить, я этого не позволил", — рассказал "Никипел".
Он подчеркнул, что не оставался один — воевали все. С воздуха его информировали о противнике, он реагировал. Иногда заскакивали наши бойцы. Всего "Никипел" провёл в окопе на рубеже восемь месяцев.
"У меня есть видео, как они [боевики ВСУ] на меня разозлились. Но они ничего не могли сделать, выбивали меня, аж черные пятна выжигали, и всё равно не смогли выбить. Били танками, "птицами", артиллерией. Пешие пробовали зайти с нескольких сторон", — вспоминал боец.
"Всё доставлялось воздухом. Меня не бросали. Кормили, поили, одевали даже... Что могли, то и отправляли — каши, галеты, тушёнка, сухпаек, сладенькое присылали, радовали", — добавил он.

За выполнение боевой задачи "Никипел" награждён орденом Мужества.
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