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Украинцы устроили драку в очереди за паспортами в Варшаве

Украинцы устроили драку в очереди за паспортами в Варшаве - 15.04.2024 Украина.ру

Украинцы устроили драку в очереди за паспортами в Варшаве

Украинцы не выдержали польской бумажной волокиты, стресс вылился в потасовку в паспортном столе в Варшаве. Соответствующее видео опубликовано в сети передает, телеграм-канал "Политика страны"

2024-04-15T18:58

2024-04-15T18:58

2024-04-15T18:58

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Автор ролика – свидетель потасовки украинцев, который узнал, что мужчины в очереди "что-то не поделили", возможно, кто-то без очереди зашел и "гатились тут нормально". Самой драки на кадрах нет. "Все продавцы тут в торговом центре просто в шоке были, кипиш, полиция приехала", – уточняет источник. По его словам, из-за произошедшего инцидента живую очередь в паспортном сервисе в Варшаве отменили. Теперь украинцы смогут записаться на прием в ведомство онлайн. Ранее украинские СМИ сообщали, что в Европе в украинских центрах выдачи документов образовались большие очереди. По некоторым данным, люди спешно пытаются оформить документы до вступления в силу нового закона о мобилизации, который и вводит норму о том, что для получения загранпаспортов нужен будет военный билет.

https://ukraina.ru/20240222/1053479597.html

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новости, европа, варшава, украинские беженцы, драка, сво, спецоперация