Украинцы устроили драку в очереди за паспортами в Варшаве - 15.04.2024 Украина.ру
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Украинцы устроили драку в очереди за паспортами в Варшаве
Украинцы устроили драку в очереди за паспортами в Варшаве - 15.04.2024 Украина.ру
Украинцы устроили драку в очереди за паспортами в Варшаве
Украинцы не выдержали польской бумажной волокиты, стресс вылился в потасовку в паспортном столе в Варшаве. Соответствующее видео опубликовано в сети передает, телеграм-канал "Политика страны"
2024-04-15T18:58
2024-04-15T18:58
новости
европа
варшава
украинские беженцы
драка
сво
спецоперация
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Автор ролика – свидетель потасовки украинцев, который узнал, что мужчины в очереди "что-то не поделили", возможно, кто-то без очереди зашел и "гатились тут нормально". Самой драки на кадрах нет. "Все продавцы тут в торговом центре просто в шоке были, кипиш, полиция приехала", – уточняет источник. По его словам, из-за произошедшего инцидента живую очередь в паспортном сервисе в Варшаве отменили. Теперь украинцы смогут записаться на прием в ведомство онлайн. Ранее украинские СМИ сообщали, что в Европе в украинских центрах выдачи документов образовались большие очереди. По некоторым данным, люди спешно пытаются оформить документы до вступления в силу нового закона о мобилизации, который и вводит норму о том, что для получения загранпаспортов нужен будет военный билет.
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новости, европа, варшава, украинские беженцы, драка, сво, спецоперация
Новости, Европа, Варшава, украинские беженцы, драка, СВО, Спецоперация

Украинцы устроили драку в очереди за паспортами в Варшаве

18:58 15.04.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГорода Мира. Варшава
Города Мира. Варшава - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Украинцы не выдержали польской бумажной волокиты, стресс вылился в потасовку в паспортном столе в Варшаве. Соответствующее видео опубликовано в сети передает, телеграм-канал "Политика страны"
Автор ролика – свидетель потасовки украинцев, который узнал, что мужчины в очереди "что-то не поделили", возможно, кто-то без очереди зашел и "гатились тут нормально". Самой драки на кадрах нет.

"Все продавцы тут в торговом центре просто в шоке были, кипиш, полиция приехала", – уточняет источник.

По его словам, из-за произошедшего инцидента живую очередь в паспортном сервисе в Варшаве отменили. Теперь украинцы смогут записаться на прием в ведомство онлайн.

"Там не поймаешь место свободное. В час ночи уже было 150 человек записи. Представьте, в 10 утра открывается сервис и говорит: "Мы не берем живую очередь". А здесь человек 300 стоит. И все, людей не впустили, взяли только тех, кто по онлайн записи", – дополняет автор ролика.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в Европе в украинских центрах выдачи документов образовались большие очереди. По некоторым данным, люди спешно пытаются оформить документы до вступления в силу нового закона о мобилизации, который и вводит норму о том, что для получения загранпаспортов нужен будет военный билет.
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