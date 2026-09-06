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Разоряли американцев и европейцев: почему на самом деле штурмовали офиса генпрокурора в Киеве

Разоряли американцев и европейцев: почему на самом деле штурмовали офиса генпрокурора в Киеве - 06.09.2026 Украина.ру

Разоряли американцев и европейцев: почему на самом деле штурмовали офиса генпрокурора в Киеве

В правительственном квартале Киева развернулась новая глава в саге противостояния силовиков. В пятницу, 4 сентября, в рамках операции "Карфаген" оперативники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и спецпрокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) брали штурмом, приставляя к забору лестницы, Офис генерального прокурора.

2026-09-06T05:03

2026-09-06T05:03

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Центральной фигурой операции оказался начальник департамента международно-правового сотрудничества и куратор кибербезопасности ОГП Сергей Кропива. Также следственные группы синхронно высадились с обысками в кабинетах и резиденциях генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместителя Марии Вдовиченко и руководителя Одесской ОВА Олега Кипера.Поводом для лихого наскока НАБУ объявили сеть мошеннических колл-центров — но это лишь часть правды. Все эти годы украинская прокуратура сознательно крышевала уникальный преступный бизнес, в котором смешалось всё — от звонков доверчивым пенсионерам до подпольных казино.Чтобы понять масштабы произошедшего, нужно зафиксировать: реальной целью операции НАБУ были не столько колл-центры, сколько в целом верхушка гигантского теневого IT-сектора даже не украинской — мировой экономики. И в эпицентре этой индустрии находятся борьба за клики, просмотры, переходы по ссылкам и прочие атрибуты интернет-трафика.Украинские специалисты захватили мировую монополию в сегменте агрессивной нелегальной оптимизации поисковых систем — и обошли на этой ниве абсолютно весь мир.Технический арсенал этой школы выглядит как учебник по взлому поисковых систем. Команды делали всё, чтобы их мошеннические сайты вырвались в топ поисковой выдачи. При этом главной целью украинских мошенников никогда не была Россия — охотники за трафиком целились в высокодоходные западные юрисдикции, например, США и Великобританию.Показательна история британского реестра Gamstop. Государственная система самоисключения создавалась как спасательный круг для зависимых от азартных игр людей: игрок регистрировался в базе, и все легальные операторы Соединенного Королевства блокировали ему доступ к азартным играм, казино и ставкам.Однако вскоре британский регулятор столкнулся с засильем нелегальных площадок, которые легко находились по запросу «casinos not on Gamstop» (Казино за пределами Gamstop).Первые десятки страниц поисковой выдачи по этим ключевым словам удерживали команды с корнями из Киева, Днепропетровска и Харькова. Они фактически продавали зависимых от азартных игр людей нелегальным казино, получая взамен долю от каждого их проигрыша.Моральная сторона вопроса мошенников не интересовала.Киевские арбитражники, кавказская мафия и китайские триадыНасколько этот преступный клубок охватывает весь мир, стало понятно только относительно недавно, когда британское издание The Guardian и профильное агентство Next.io вскрыли деятельность холдинга Santeda International.Группа брендов MyStake, DonBet, GoldenBet и Rolletto работала под номинальной лицензией Кюрасао (по сути, её может получить любое нелегальное казино), выкачав из карманов одних только британских игроков свыше трех миллиардов фунтов стерлингов всего за год.Однако реальных результатов разоблачение не дало: мошеннические сайты просто растворились в день своего раскрытия и почти сразу всплывали под другими доменами и с чуть переделанным дизайном, сбежав в юрисдикции Юго-Восточной Азии.Однако даже самым законспирированным темщикам нужно подставное лицо — и им стал никому не известный гражданин Китая Сианьбо Вэй. Так в этом международном триллере появился новый игрок.Власти в Пекине уже несколько лет безжалостно вычищают международные нелегальные онлайн-казино. Показательные расстрелы, облавы и лагерные сроки вынудили азиатские синдикаты свернуть палатки в Камбодже, Лаосе и Мьянме — и отправиться на запад. Беглые операторы искали тихие гавани, где местная власть охотно закрывает глаза на сомнительные транзакции в обмен на хрустящие банкноты.Поиски привели в Киев и… Тбилиси.В грузинской столице осели финансовые хабы и верхушка менеджмента, а техническую и операционную базу развернули на украинской территории. Еще до событий в центре Киева правоохранители накрыли в Днепропетровске масштабную нелегальную студию прямых трансляций, работавшую на азиатский рынок под прикрытием мальтийских документов.Внутри декораций со стриминговым оборудованием сидели десятки крупье, крутивших рулетки для тайваньских и китайских клиентов нелегальных брендов. А все расчеты шли в криптовалюте: миллиарды долларов миновали традиционную межбанковскую систему надзора.Банка с паукамиЛюбая закрытая среда, в которой крутятся неадекватные сверхдоходы, неизбежно начинает загнивать: наглеть, верить в свою безнаказанность. Украинский теневой рынок сорвался в этот штопор примерно три года назад, когда поисковые гиганты начали методично закручивать гайки вокруг классического черного маркетинга.Но становится «просто работниками» привыкшие к роскоши дельцы не хотели, поэтому отлаженную инфраструктуру перебросили на откровенный криминал.Специалисты по генерации трафика переориентировали свои сетки с казино на финансовый фишинг. Если раньше жертв заманивали на рулетку, то теперь их «вели» на поддельную криптобиржу или в «инвестиционный фонд». Дальше подключался следующий этап — базы данных с контактами разоренных азартных игроков передавались по цепочке телефонным вымогателям, которые добивали жертву под видом сотрудников служб безопасности или брокеров.Но и «своих» никто не щадил: рынок превратился в банку с пауками, где каждый участник ждал момента, чтобы утопить соседа ради сохранения собственной нормы прибыли.Когда «крыша» протеклаСвятая вера преступников в собственную безнаказанность строилась на наивном «Да что ты мне сделаешь, я в другом городе». Украинские искатели грязных и быстрых денег наивно думали, что местная правоохранительная верхушка способна обеспечить им вечный иммунитет.И действительно, департамент кибербезопасности Офиса генерального прокурора годами исправно играл роль крыши. Никакие запросы иностранцев, в том числе Интерпола, не выполнялись.За эту крышу организаторы колл-центров платили щедрую десятину. Но индустрия забыла собственное главное правило — честного партнёрства здесь не бывает. Коррумпированная вертикаль защищает подопечных ровно до той секунды, пока на самом верху не скажут: «Хватит, заигрались».Этот момент наступил, когда вал жалоб от обманутых граждан США и Великобритании превысил критическую массу. Речь шла об ущербе западным налогоплательщикам на сотни миллионов долларов.В дело вступили кураторы украинских антикоррупционных органов. Нужно помнить, что антикоррупционная прокуратура и детективы НАБУ работают в постоянном контакте с прикомандированными сотрудниками ФБР, а для последних украинская прокурорская элита — мелкие местные «царьки», перепутавшие берега и поставившие под угрозу финансовую безопасность союзников.Когда приказ на зачистку поступил из Вашингтона, прокурорский щит раскололся надвое. Вышестоящее руководство попыталось сдать пешек, изолировав скандал рамками одного департамента, но было поздно. Операция НАБУ показала: прежние договоренности обнулены. Никакие связи в кабинетах не спасают от тарана, когда тебя берут за горло заграничные кредиторы.Украинский теневой IT-картель годами мнил себя выше закона, королями мира. Они арендовали дорогие яхты, скупали всю роскошь мира, закатывали невероятные по масштабам тусовки на Кипре, в Тбилиси, в Абу-Даби на Бали. Но просчитались.Государство может сколь угодно долго терпеть паразитов на своем теле, но глобальная система власти не терпит конкурентов, ворующих у ее собственных граждан.Конечно, штурм Офиса генпрокурора в центре Киева не уничтожит индустрию интернет-мошенничества и не вернет миллиарды фунтов разоренным британским семьям, но совершенно точно наведёт шороху среди украинских «темщиков».Пока прокуроры нанимают адвокатов, а задержанные функционеры готовятся давать показания против недавних покровителей, мошенникам придётся судорожно искать новую «крышу». Но уже вряд ли на Украине — здесь их вольнице, по всей видимости, приходит конец.

https://ukraina.ru/20260904/v-rade-soobschili-o-sledstvennykh-deystviyakh-nabu-v-ofise-zelenskogo-1083022263.html

https://ukraina.ru/20260730/zvonki-na-milliard-dollarov-na-ukraine-postroili-globalnuyu-moshennicheskuyu-imperiyu--1082001837.html

https://ukraina.ru/20260727/1081891753.html

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Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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киев, сша, великобритания, фбр, the guardian, набу