В Сумской области чиновники разворовали бюджет на укрытия - 05.10.2026 Украина.ру
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В Сумской области чиновники разворовали бюджет на укрытия
В Сумской области чиновники разворовали бюджет на укрытия - 05.10.2026 Украина.ру
В Сумской области чиновники разворовали бюджет на укрытия
В Сумской области разгорелся коррупционный скандал, связанный с распределением оборонного бюджета, указали в российских силовых структурах, передает РИА Новости
2026-10-05T07:29
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Местная военная администрация фактически сорвала программу по защите мирного населения, похитив выделенные государством деньги.Из 30 запланированных мобильных бомбоубежищ подрядчики установили всего три укрытия. Куда ушли средства, выделенные на оставшиеся 27 объектов, сейчас выясняется.Проблема усугубляется критической ситуацией с безопасностью в регионе. Пока чиновники делили бюджет, в областном центре продолжали греметь взрывы. Прошедшей ночью украинские медиа зафиксировали очередные прилеты в Сумах, которые совпали с объявлением воздушной тревоги. Подробнее об успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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новости, сумская область, россия, украина, украина.ру
Новости, Сумская область, Россия, Украина, Украина.ру

В Сумской области чиновники разворовали бюджет на укрытия

07:29 05.10.2026 (обновлено: 07:40 05.10.2026)
 
© Фото : фотобанк / Перейти в фотобанкгривна гривны конверт деньги
гривна гривны конверт деньги - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
© Фото : фотобанк
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В Сумской области разгорелся коррупционный скандал, связанный с распределением оборонного бюджета, указали в российских силовых структурах, передает РИА Новости
Местная военная администрация фактически сорвала программу по защите мирного населения, похитив выделенные государством деньги.
Из 30 запланированных мобильных бомбоубежищ подрядчики установили всего три укрытия. Куда ушли средства, выделенные на оставшиеся 27 объектов, сейчас выясняется.
Проблема усугубляется критической ситуацией с безопасностью в регионе. Пока чиновники делили бюджет, в областном центре продолжали греметь взрывы.
Прошедшей ночью украинские медиа зафиксировали очередные прилеты в Сумах, которые совпали с объявлением воздушной тревоги.
Подробнее об успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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