https://ukraina.ru/20261005/v-sumskoy-oblasti-chinovniki-razvorovali-byudzhet-na-ukrytiya-1083605165.html

В Сумской области чиновники разворовали бюджет на укрытия

В Сумской области чиновники разворовали бюджет на укрытия - 05.10.2026 Украина.ру

В Сумской области чиновники разворовали бюджет на укрытия

В Сумской области разгорелся коррупционный скандал, связанный с распределением оборонного бюджета, указали в российских силовых структурах, передает РИА Новости

2026-10-05T07:29

2026-10-05T07:29

2026-10-05T07:40

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Местная военная администрация фактически сорвала программу по защите мирного населения, похитив выделенные государством деньги.Из 30 запланированных мобильных бомбоубежищ подрядчики установили всего три укрытия. Куда ушли средства, выделенные на оставшиеся 27 объектов, сейчас выясняется.Проблема усугубляется критической ситуацией с безопасностью в регионе. Пока чиновники делили бюджет, в областном центре продолжали греметь взрывы. Прошедшей ночью украинские медиа зафиксировали очередные прилеты в Сумах, которые совпали с объявлением воздушной тревоги. Подробнее об успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сумская область, россия, украина, украина.ру