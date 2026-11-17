https://ukraina.ru/20261117/glubokiy-krizis-spiker-stefanchuk-pridumyvaet-distantsionnuyu-verkhovnuyu-radu-1084551056.html

Глубокий кризис: спикер Стефанчук придумывает дистанционную Верховную Раду

Глубокий кризис: спикер Стефанчук придумывает дистанционную Верховную Раду - 17.11.2026 Украина.ру

Глубокий кризис: спикер Стефанчук придумывает дистанционную Верховную Раду

Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук, который еще недавно жаловался на "холод и ужас" в сессионном зале парламета, сегодня уже придумывает дистанционную Раду

2026-11-17T16:33

2026-11-17T16:33

2026-11-17T16:46

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Глава законодательной ветви власти вдруг заговорил о том, что "Россия может разрушить парламент". Об этом Стефанчук заявил во время брифинга в Брюсселе с президентом Европарламента Робертой Меццолой. По его словам, Украина должна разработать отдельную систему для голосования депутатов, которая будет работать вне зависимости от места их пребывания. По словам главы ВР, это необходимо, чтобы парламент мог продолжать работу даже в случае разрушения здания, построенного еще в советские времена. "Нужно думать об отдельной системе голосования, которая будет голосовать независимо от места, где будут находиться народные депутаты. Потому что никто не исключает того факта, что когда-то Россия может разрушить и здание парламента", — цитирует Стефанчука украинская пресса.При этом спикер признал, что в укрытиях и подземных бункерах под зданием Рады созданы все необходимые условия, чтобы депутаты могли спускаться туда во время воздушных тревог и продолжать работу. Но если это так, то зачем парламентариям внезапно понадобилась дистанционная кнопка? И почему Стефанчук говорит об этом из Брюсселя, где парламентская делегация "ускоряет" вступление Украины в ЕС, а не из Киева, где заперты миллионы "цеевропейцев"?Странно все это. И заставляет задуматься о месте и времени таких деклараций. Во-первых, Стефанчук высказался о возможном разрушении здания Рады сразу после ударов украинских БПЛА по Крымскому мосту. Вполне возможно, что Стефанчук испугался встречной "ответки" от России, однако РФ никогда не объявляла парламент Украины законной военной целью, в отличие от военных складов или железнодорожных узлов. И в принципе, сомнительно, чтобы после атаки ВСУ на Крымский мост "полетело" по зданию на Грушевского. Скорей уж логично бить по Банковой, где находится Офис президента, который и отдавал приказ о переходе "красных линий" на Крымском мосту. Во-вторых, рассказы о необходимости заочного голосования украинских депутатов начались за несколько дней до трехсторонней встречи руководителей РФ, КНР и США. Не исключено, что председатель Рады опасается, что именно парламенту в конце концов придется ратифицировать принятые на саммите в Китае решения. А ему явно не хочется брать на себя такую ответственность. Вот глава парламента и начал фантазировать относительно какой-то отдельной системы голосования. Хотя кому-кому, а доктору юридических наук Стефанчуку положено знать о постановлении Верховной Рады № 2912-IX от 7 февраля 2023 года, которое позволяет председателю парламента определять время и место продолжения пленарного заседания, а при необходимости и способ голосования. А также этот процесс урегулирован в Основном законе. Например, части 3 и 4 статьи 83 Конституции Украины детально расписывают работу Рады в особых и чрезвычайных условиях: "В случае объявления указа Президента Украины о введении военного или чрезвычайного положения в Украине или в отдельных ее местностях Верховная Рада Украины собирается на заседание в двухдневный срок без специального созыва". Или вот есть еще закон Украины о регламенте Верховной Рады. Его 11 статья прямо указывает, что "в случае введения военного либо чрезвычайного положения в Украине Верховная Рада собирается на внеочередную сессию не позднее чем в двухдневный срок без созыва и работает до отмены военного либо чрезвычайного положения. Председатель Верховной Рады Украины, а в случае его отсутствия — первый заместитель либо заместитель председателя Верховной Рады Украины, исполняющий обязанности председателя Верховной Рады Украины, определяет место и время проведения заседания Верховной Рады, о чем срочно извещаются народные депутаты". Так что еще надо Стефанчуку? Полная законодательная база на все случаи голосования при военном положении у него, что называется, под рукой: и Конституция, и стопка законов, и постановления ВР.Но он, тем не менее, выдумывает и выдает на-гора новые способы работы парламентариев. Очень похоже, что Стефанчук — подобно Зеленскому — тоже мечтает перенести свою работу за границу. Ведь глава режима неделями и месяцами не бывает в Киеве: колесит по всему миру, выдумывая любые удобные предлоги — от консультаций с ЕС по поводу мирных переговоров до выбивания денег из европейских союзников. А чем спикер и парламент хуже? Поэтому, когда "начальник законодательного отдела" рассказывает о подземных бункерах и дистанционном голосовании, все украинские депутаты прекрасно понимают, что кнопкодавить они будут, сидя в относительно тёплой и комфортной Европе. А там поди проверь. В общем, первый шаг к созданию "парламента в экзиле" сделан. Кстати, оппозиционный депутат Александр Дубинский уже предположил, что Рада может в скором времени переехать в относительно безопасный Львов и даже сделать его третьей и последней столицей Украины. Правда, ненадолго. А заместитель спикера Александр Корниенко даже начал что-то сочинять насчет слияния ВР с европейским парламентом. Мол, скоро Украина все равно станет частью ЕС, так почему ж заранее не "объединить" парламенты и не голосовать совместно по стратегическим вопросам…На первый взгляд, все эти инициативы выглядят попыткой обеспечить непрерывность работы законодательного органа в ужесточающихся условиях конфликта. Но на самом деле речь идет о той самой "соломке", которую парламентарии пытаются подстелить под очень болезненные правовые и политические вопросы. Все-таки дистанционная Рада — это не просто способ продолжить голосования, а потенциально новый формат существования парламента. Где в таком случае заканчивается безопасность депутатов и начинается фактическое дистанцирование парламента от страны, граждан и последствий собственных решений? Опять-таки особенно чувствительной эта тема выглядит в контексте возможного транзита власти — при показной неуступчивости Зеленского. Особенно если Россия, Америка и Европа смогут договориться о новой системе безопасности и завершении войны на Украине. Тот факт, что Европа рвется за стол переговоров, говорит о том, что ЕС готов уже торговаться с Трампом и Путиным без всякого Зеленского. Вот тут-то и понадобится Верховная Рада, которая может обеспечить непрерывность государственной власти и принять сложные политические решения. Понимая это, Стефанчук как раз хочет "вывести" ВР за пределы Украины — чтобы снять с себя такое бремя. Да и личную безопасность спикера и депутатов никто не отменял, тем более, что именно парламент единодушно поддерживал незаконное военное положение, насильственную мобилизацию, запрет на проведение выборов и прочие антигосударственные и антиконституционные решения. В случае смены власти отвечать за это придется… Но можно избежать посадок и "раскулачивания", если вовремя укрыться под европейским зонтиком. Наверняка в Брюсселе эта тема проговаривалась.Да, пока намеки Стефанчука о новой цифровой платформе для ВР не являются стопроцентным доказательством того, что парламент всем составом готов бежать из страны. Но они позволяют ставить вопрос и о размывании ответственности, и о политической несамостоятельности законодательного органа. Если "офис ВР" переедет в Брюссель, то о какой независимости решений может идти речь? Как и о связи с избирателями, и о подготовке к выборам. По большому счету, глава парламента сейчас пытается замаскировать под "безопасность" симптомы глубокого институционального кризиса, который накрывает страну. Действующая система управления начинает, похоже, сыпаться все активней и сталкивается с проблемами, которые у первых лиц Украины не выходит решить обычными административными мерами.

https://ukraina.ru/20190522/1023671905.html

https://ukraina.ru/20261117/energeticheskie-voyny-evropa-khochet-perezhit-zimu-za-schet-ukrainy-1084544623.html

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Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

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Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, россия, руслан стефанчук, владимир зеленский, верховная рада