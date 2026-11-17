https://ukraina.ru/20261117/sinkhronno-no-po-raznym-prichinam-protesty-v-evrope-perekinulis-na-kanadu-1084560628.html

Синхронно, но по разным причинам. Протесты в Европе перекинулись на Канаду

Синхронно, но по разным причинам. Протесты в Европе перекинулись на Канаду - 17.11.2026 Украина.ру

Синхронно, но по разным причинам. Протесты в Европе перекинулись на Канаду

Этой осенью европейские страны охватила волна массовых протестов. Сначала на улицы больших городов вышли французы, потом итальянцы. Протестные настроения распространились также на Германию, Албанию, Бельгию, Португалию, Испанию и Нидерланды

2026-11-17T17:28

2026-11-17T17:28

2026-11-17T17:28

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На выходных 14 и 15 ноября массовые волнения вспыхнули с новой силой. Во Франции на протесты против высокой стоимости жизни и полицейского насилия, по данным МВД страны, вышли 106 тысяч человек – в столице на митинге собрались 24 тыс. человек. Организаторы называют свои цифры - более 200 тысяч, из них около 100 тысяч в Париже. Полиция задержала 216 участников этих уличных акций протеста.В столице Чехии — Праге — 15 ноября прошел самый масштабный митинг за последние 40 лет. В парк "Лента" приехали жители со всей страны. В итоге, по данным организаторов, там собрались около 450 тыс. человек. Поводом для протестов стало намерение правительства изменить систему финансирования двух крупнейших общественных СМИ – Чешского ТВ и Чешского радио.В настоящее время эти медиа финансируются из ежемесячных взносов, которые платят все жители страны и местные компании. Их размер – 150 крон или около 6 евро. Однако правительство планирует отменить эти сборы и перевести Чешское ТВ и Чешское радио на государственное финансирование. Многие жители страны посчитали, что это посягательство на свободу СМИ.Законопроект о переводе двух общественных СМИ на бюджетное финансирование в конце октября одобрил парламент в первом чтении. Смена системы финансирования приведет к сокращению их бюджетов примерно на 15%, из-за чего некоторые популярные программы закроются, а ведущие будут уволены.К акции протеста в Праге присоединились представители науки и культуры, а также оппозиционные партии, что добавляет протестному движению политическую ноту.Часть транспарантов в руках митингующих в Праге транслировала идею о том, что пора отправить в прошлое "авторитарных" руководителей, таких как бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и экс-президент Сербии Александр Вучич.К участникам митинга обратилась представитель Студенческого движения Сербии Наталия Петрович. По ее словам, Сербия, в которой на последних парламентских выборах победил список, выдвинутый студентами, доказала, что перемены возможны. Собравшихся в Праге чехов она призвала "не позволить, чтобы у них украли будущее".Прокатившись по Европе, волна протестов добралась и до Канады. Студенты 14 ноября вышли на улицы Квебека и Монреаля, чтобы потребовать повышения стипендий, оплаты обязательных стажировок и увеличения финансирования образования.Как отмечает французский Le Monde, на протесты канадскую молодежь вдохновили их сверстники из Франции. По словам журналистов издания, студенты из Канады даже переняли некоторые лозунги, которые встречаются на улицах французских городов. Они касаются нехватки преподавателей и плохого состояния вузов.Во Франции и Канаде протестующих вывело на улицы недовольство состоянием в сфере образования, в Испании и Португалии – недовольство дороговизной жилья.В Албании народные выступления были вызваны планами правительства построить элитный курорт в охраняемой природной зоне на берегу Адриатического моря. Планировалось, что в строительство отелей инвестирует капитал зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Изначально протестующие требовали прекращения строительства курорта, позже они присоединили к списку требований политические вопросы – отставку премьер-министра Эди Рамы и проведение досрочных выборов.Хотя население каждой из стран, охваченной массовыми волнениями, имеет собственные причины для недовольства, бросается в глаза синхронность самого процесса. И если в странах континента, которые находятся вне Евросоюза, таких как Албания, причиной недовольства в первую очередь является коррупция, за возникновением каждого отдельного движения в странах ЕС стоят социально-экономические вопросы.Движущей силой в уличных волнениях становятся не крупные профсоюзы или политические партии, а более неформальные группы, такие как студенты, ученики школ, их преподаватели, молодые специалисты. Таким образом получается, что инициатива для протестов исходит снизу, а не сверху. При этом вопрос, кто все это организует и кто за этим стоит, остается в повестке дня.Нужно ли в массовых демонстрациях в европейских странах, а теперь уже и в Канаде, искать общий знаменатель, изданию Украина.ру рассказал политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Вадим Трухачев.По его словам, между событиями в Канаде и странах Европы существует лишь формальная связь. Так как основная часть протестов в Канаде происходит в Квебеке, который является франкоязычной провинцией и имеет тесную связь с Францией, можно предположить, что франкоканадцы вдохновились событиями в этой стране, рассказал политолог.Однако разница между двумя странами в том, что Франция – это страна, которая приняла большое количество мигрантов, а Канада — страна, которая сама является страной эмигрантов, отметил он. По словам эксперта, основу погромщиков во Франции составляют арабы и чернокожие, в то время как для Канады это не столь значимо, добавил политолог.Что касается Албании, это беднейшая страна Европы, где бандиты контролируют фактически всю экономику и природа протестов там совершенно другая, чем во Франции и Бельгии, продолжил Трухачев."В Чехии, опять же, своя специфика – там евроатлантическая оппозиция недовольна тем, что премьер-министр Андрей Бабиш ставит телевидение под большой государственный контроль, а они привыкли не оглядываться на власть. При этом по форме своей протесты в Чехии проходят мирно. Представить погромы в этой стране очень сложно, темперамент не тот", — отметил политолог.В странах Западной Европы главные не социальные, а миграционные вопросы, полагает Трухачев. По его словам, социальные проблемы там только на втором месте, хотя может показаться наоборот."Как я уже сказал, во Франции и Бельгии главные погромщики — выходцы из стран Ближнего Востока и Африки, в Испании все началось с миграционного кризиса в Сеуте. А миграционная амнистия, которую затеял премьер-министр Педро Санчес, привела к тому, что мигранты стали занимать социальное жилье и обострили и без того серьезный жилищный кризис. Здесь первопричиной является провал миграционной политики, на который наложились издержки социальной", — рассказал Трухачев.По его словам, основная проблема Европы в том, что она запустила слишком много мигрантов, на которых расходуется слишком много социальной помощи. Граждан Европы волнуют вопросы собственной безопасности, и когда они видят, что в Париже существуют такие иммигрантские кварталы, как Сен-Дени, печально известные уровнем преступности, они не могут игнорировать это, отметил политолог."На это уже наслаивается социальный момент – социальная модель, которую создавали в 50-е и 60-е годы, себя изжила", — отметил Трухачев.Здесь сошлись ошибки и миграционной, и социальной политики, но миграционная имеет преимущество, подытожил собеседник издания.

https://ukraina.ru/20261020/vinovaty-russkie-i-ilon-mask-kak-ukraintsy-vo-frantsii-ruku-kremlya-iskali-1083927978.html

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эксклюзив, франция, канада, европа, трухачев, виктор орбан, александр вучич, ес