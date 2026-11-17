https://ukraina.ru/20261117/voyna-mostov-peremoga-v-kieve-poutikhla-pereprav-cherez-dnepr-mozhet-ne-ostatsya-1084559974.html

Война мостов: "перемога" в Киеве поутихла, переправ через Днепр может не остаться

Война мостов: "перемога" в Киеве поутихла, переправ через Днепр может не остаться - 17.11.2026 Украина.ру

Война мостов: "перемога" в Киеве поутихла, переправ через Днепр может не остаться

В ночь на 16 и 17 ноября Крымский мост подвергся двум подряд комбинированным атакам со стороны ВСУ, в результате чего были повреждены конструкции переправы и временно остановлено движение

2026-11-17T17:06

2026-11-17T17:06

2026-11-17T17:06

эксклюзив

киев

украина

россия

дмитрий песков

марат хуснуллин

владимир путин

вооруженные силы украины

минтранс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/11/1084559603_0:0:576:324_1920x0_80_0_0_ad4bb84794e1bc54da6333211beeac78.jpg

Минтранс России сообщил о возобновлении движения поездов по одному из путей моста, пока на втором продолжаются ремонтные работы. Первый состав "Таврия" отправился со станции Тамань в 13:04. По поручению правительства создана специальная комиссия по ликвидации последствий под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина, который уже доложил о ситуации президенту Владимиру Путину.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что мост будет полностью восстановлен. Пока же резервной дорогой остаётся трасса "Новороссия". Переправа грузов и снабжение Крымского полуострова происходит штатно. Тем временем российские ракеты сегодня поразили мосты в Киеве — Северный (Московский) и Южный. Движение по ним остановлено.Атака на Крымский мост — это провокация накануне встречи лидеров России, США и Китая, которые некоторые называют "Ялтой-2". Ожидается, что во время переговоров будут заложены основы новой системы безопасности и рассмотрены вопросы урегулирования российско-украинского конфликта. Очевидно, что европейские ястребы во главе с Лондоном и руками Зеленского очень хотят этому помешать.Подробнее разбирались эксперты.Киевский журналист Антон ГураПесков уже высказал мысль: "Крымский мост восстановим и будет ещё лучше, а вот в Киеве будут лодками перебираться, пока мороза нет".Я уже два с половиной часа еду к мосту, который ещё работает. Задумался о цене лично для меня неинтересного моста в Крыму.Публицист Алексей ЖивовНа Украине уже не так радуются повреждениям Крымского моста. После ночной атаки 17 ноября в Киеве повреждены сразу два крупных моста — Северный и Южный. На опубликованном мэром Виталием Кличко видео с Северного моста видны оборванные ванты — металлические тросы, которые удерживают конструкцию переправы. Сейчас движение по обоим мостам полностью закрыто. Специалисты обследуют сооружения и определяют, насколько серьёзные повреждения они получили.Когда переправы снова откроют, пока неизвестно. Последствия уже затронули сотни тысяч жителей столицы. Из-за закрытия мостов автомобили и общественный транспорт перенаправили на другие маршруты. На дорогах образовались серьёзные пробки, особенно на направлениях между левым и правым берегами Днепра. Особенно серьёзная проблема возникла с отоплением. По данным главы Дарницкой районной администрации, в результате удара по Южному мосту была повреждена тепловая сеть. Без теплоснабжения остались 317 жилых домов.Пострадало и метро: движение поездов на наземном участке зелёной линии между станциями "Осокорки" и "Червоный хутор" временно остановили. Поезда продолжают ходить по подземному участку линии. На этом фоне повреждения Крымского моста уже не выглядят для украинских пабликов таким поводом для радости. Атаки не повлияли на снабжение Севастополя и Крыма. Поставки продуктов, топлива и других необходимых товаров продолжаются в обычном режиме. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Крымский мост будет восстановлен после повреждений: ещё лучше прежнего.Политолог Юрий БаранчикК вопросу тактики и стратегии ведения переговоров с американцами. Они снова повторяют один и тот же заход — переговорами притупляют бдительность, а потом исподтишка наносят неожиданный удар. Надо ответить так, чтобы они поняли, что такая переговорная стратегия с Россией вредит им больше, чем помогает. Ну, и пример Ирана для убедительности этих аргументов.Публицист Алексей МедведевВ войне, в конечном итоге, побеждают те государства, которые способны восстановить разрушенную инфраструктуру. Причём быстро и качественно. И да, у нас есть технологии и постройки мостов, и восстановления, и есть сложнейшие проекты, которые сейчас в стадии реализации. На Украине нет ничего этого. Уже нет. В 1991 году все было, ВВП был выше, чем у Польши, а стали выплавлялось перед развалом СССР больше, чем во Франции и Германии.А сейчас нет ничего вообще. У нас сейчас идёт — уже сейчас идёт — работа над тем, как устранять последствия ударов, думаю, что уже даже идёт подбор специалистов для ремонта. То есть всем понятно, есть проблема, надо решать. И решение найдут.С бывшей Украиной иначе. Можно залить деньгами, прислать ещё тысячи колумбийских наёмников и натовских офицеров. Можно сделать тысячи дронов. Мосты все равно некому будет восстановить. Компетенции не то чтобы потеряны совсем, но...Сейчас украинские политики будут бегать, как дурни с писаной торбой, и кричать, что они сломали Крымский мост. Понятно, что люди заточены на пиар. И понятно, что готовили они эту атаку под встречу трех лидеров. Ну, даже не они готовили, европейцы же, которые хотят участвовать в переговорах по Украине и навязать свою позицию.Непонятно, как это спасёт Украину. Непонятно, как это поможет восстановить промышленность и вернуть людей из Европы. Это вообще в целом мало на что влияет в долгой перспективе. Да, сейчас усложняется логистика по Крыму, потому что остаётся только трасса 280 "Новороссия", которую враг держит под ударами дронов постоянно.Видимо, сейчас встанет вопрос, куда отправлять основные силы: на восстановление моста или на обеспечение трассы 280 защитными сетями, укрытиями и усилением МОГов. Возможно, будут нужны отдельные волонтёрские сборы для огневых групп. Ну ничего, не впервой, все осилим. Да, эта ситуация создаёт ряд трудностей в моменте. Спорить не о чем.Но в целом, в долгую, это ничем не поможет врагу. Ещё во время отхода из Херсона я написал, что не стоит отчаиваться в дни поражений и слишком радоваться в дни малых побед. Нам предстоит долгий путь, и никаких сил не хватит, если на эмоциональных качелях туда-сюда летать. С 22-го года много чего случилось. Нам помогала только холодная голова и трезвый взгляд. На качелях "утром перемога — вечером зрада" пусть летают в Киеве.Сражаться надо дальше. Пусть это и тяжело. И все устали. Но, знаете, вся русская история — это история военных и технических побед, выросших из воли, веры, терпения.

https://ukraina.ru/20261117/pochemu-ukraina-bt-po-krymskomu-mostu-imenno-seychas-i-est-li-u-evropy-shansy-na-vyzhivanie--shishkin-1084558336.html

https://ukraina.ru/20261117/klichko-poyavilsya-na-razbitom-rossiyskoy-armiey-mostu-1084549166.html

киев

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Виктория Титова https://cdn.imgukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdn.imgukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdn.imgukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, киев, украина, россия, дмитрий песков, марат хуснуллин, владимир путин, вооруженные силы украины, минтранс