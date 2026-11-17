https://ukraina.ru/20261117/136-kilogrammov-istorii-iz-ukrainskogo-khrama-v-kanade-propal-starinnyy-kolokol-1084560268.html

136 килограммов истории: из украинского храма в Канаде пропал старинный колокол

136 килограммов истории: из украинского храма в Канаде пропал старинный колокол - 17.11.2026 Украина.ру

136 килограммов истории: из украинского храма в Канаде пропал старинный колокол

В тихой канадской провинции Манитоба произошло преступление. Из храма Украинской грекокатолической церкви Пресвятого Сердца Иисуса в городке Гимли украли медный колокол весом 136 килограммов. Королевская конная полиция разводит руками: как и когда тяжеленную реликвию сняли с башни — никто не знает

2026-11-17T17:35

2026-11-17T17:35

2026-11-17T17:35

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Украли так, что никто и не заметилСамое забавное (или пугающее) в этой истории — уровень скрытности воров. Снять с колокольни 136-килограммовую махину — это вам не сумку из машины вытащить. Тут нужны как минимум лестница, крепкие веревки и пара-тройка физически крепких ребят. И при этом никто в городке ничего не заметил. Полиция Гимли признаётся: следствие топчется на месте.Реликвия, к слову, не простая. Этот колокол привезли из Швейцарии еще в далеком 1906 году. На нем выгравированы якорь, крест и священное сердце. Это не просто кусок металла, а настоящая историческая память украинской диаспоры в Канаде, пережившая больше века.Ищут по помойкам и приёмкам металлоломаКопы не строят иллюзий и предполагают самый приземленный сценарий. Скорее всего, вандалы просто сдали вековую реликвию на металлолом. Сейчас полицейские обзванивают местных приёмщиков металла.За информацию, которая поможет найти 136 килограммов ценного антиквариата, полиция объявила награду в... 500 канадских долларов. Судя по всему, стражи порядка оценивают историческое наследие чуть дороже, чем скупщики меди. Впрочем, если воры действительно сдали колокол на лом, то выручили они примерно столько же.Похожее случалось совсем недавно: в начале ноября во Франции из базилики Сен-Николя-де-Пор в Лотарингии похитили мощи святого Николая Чудотворца — и, что совсем дико, сожгли их. Какие цели преследовали вандалы — загадка для всех.

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новости, канада, швейцария, франция, николай чудотворец