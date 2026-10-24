https://ukraina.ru/20261024/dipstrayki-ne-vzletyat-knutov-raskryl-kakie-drony-vsu-zatronut-ogranicheniya-starlink-1084014754.html

"Дипстрайки" не взлетят: Кнутов раскрыл, какие дроны ВСУ затронут ограничения Starlink

"Дипстрайки" не взлетят: Кнутов раскрыл, какие дроны ВСУ затронут ограничения Starlink - 24.10.2026 Украина.ру

"Дипстрайки" не взлетят: Кнутов раскрыл, какие дроны ВСУ затронут ограничения Starlink

Ограничения по Starlink второстепенны: на земле это не сказывается, а большинства украинских дронов они не касаются. Замедление скорости может затронуть лишь дроны-перехватчики, которых на Украине не так много. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2026-10-24T04:30

2026-10-24T04:30

2026-10-24T04:30

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Эксперт ответил на вопрос о жалобах Киева на отсутствие разведданных и объяснил, на что в действительности влияют ограничения Starlink.Кнутов допустил, что ограничения действительно могут быть, но назвал их второстепенными. "Но эти ограничения слишком второстепенны, особенно это касается Starlink. На земле это вообще не сказывается", — пояснил эксперт.По его словам, воздушные дроны имеют скорость в среднем 150 километров в час, и большинства украинских дронов ограничения не касаются. "Дроны FP-1 и FP-2 наводятся по GPS и машинному зрению", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что Starlink имеет отношение только к дронам самолётного типа. "Starlink имеет отношения только к дронам самолётного типа. Это "Хорнет" и "Лютый", — продолжил он.По его словам, разведывательные дроны способны действовать лишь в ближней зоне — в Запорожской и Херсонской областях, в Крыму и в Донбассе, но двигаются на скорости 140 километров в час, так что ограничение их не затрагивает. "Замедление скорости Starlink может касаться лишь дронов-перехватчиков, но беспилотников, которые могут работать по нашим дронам "Герань-4" и "Герань-5" на Украине не так много", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия отрежет группировку ВСУ в Славянске, чтобы весной начать полное освобождение Донбасса" на сайте Украина.ру.О морально-психологической подготовке новобранцев, победе над страхом и мотивации российских добровольцев — в материале Игоря Гомольского "Замполит штурмовой роты Шумкин: в Белгородской области стоял со срочниками, ни один не побежал" на сайте Украина.ру.

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