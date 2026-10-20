https://ukraina.ru/20261020/mirnyy-plan-zapada-po-ukraine--lovushka-ekspert-raskryl-chem-on-plokh-1083914279.html

Мирный план Запада по Украине — ловушка: эксперт раскрыл, чем он плох

Мирный план Запада по Украине — ловушка: эксперт раскрыл, чем он плох - 20.10.2026 Украина.ру

Мирный план Запада по Украине — ловушка: эксперт раскрыл, чем он плох

Обсуждаемые в СМИ контуры нового мирного соглашения по Украине — включая заморозку по линии фронта и гарантии безопасности — нереализуемы и вброшены для проверки реакции. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал профессор, заведующий кафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Олег Иванов

2026-10-20T06:30

2026-10-20T06:30

2026-10-20T06:30

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мирный план

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По его словам, к таким планам, которые преподносят СМИ, стоит относиться осторожно: официально никто ничего не предлагал, всё это — спекуляция на заданную тему. Возможно, стоит задача вбросить материал в информационную среду и посмотреть на реакцию. С этой точки зрения озвученные планы нереализуемы: в обозримой перспективе Европа вряд ли изменит намерения полностью отказаться от российских энергоресурсов, а Россия не согласится на заморозку по линии фронта и гарантии безопасности для Киева без учёта своих требований — невступления Украины в НАТО, демилитаризации и освобождения Донбасса.Эксперт отметил, что другая задача Запада — не связывать экономическую выживаемость Украины с Россией и не ставить её в зависимость от российских энергоресурсов. Поэтому Иванов не верит в реализуемость формулы возобновления транзита российского газа с дележом прибыли между Россией и Украиной: санкции в ближайшее время даже после мирного договора не уйдут, и подобные сделки вряд ли состоятся."Возвращение к переговорам в формате Россия — США — Украина возможно при наличии воли всех участников и реальности достижения конечной цели. На данный момент обстановка на фронте и внутриполитическая ситуация на Украине не предполагает проведения успешных переговоров. Тактическое перемирие или ограничения поражения целей, которые предлагают Украина и США, ничего не решат", — заявил Иванов.Он пояснил, что принцип неделимости безопасности предполагает отказ от обеспечения собственной безопасности за счёт других государств. "Коллективный Запад признаёт этот принцип только по отношению друг к другу, например, в рамках НАТО. В их понимании вне западного сообщества находится мир по Гоббсу — мир хаоса, противостояния и борьбы. Поэтому к нам принцип неделимости безопасности не применим", — отметил эксперт.Отвечая на вопрос, готов ли президент США Дональд Трамп обсуждать базовые требования Москвы, Иванов подчеркнул, что в данной формулировке ключевое слово — "обсуждать", так как это можно делать долго и без обязательств: представители главы Белого дома много раз это делали. Ранее в ведущих мировых СМИ активно обсуждались контуры нового совместного мирного плана, разрабатываемого США и европейскими странами. Эта инициатива продвигается переговорщиками со стороны администрации Дональда Трампа — его спецпосланником Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые провели серию закрытых встреч во Флориде с представителями Украины, Великобритании, Франции и Германии.Полный текст интервью Олега Иванова: Россия переходит к "стратегии паралича", после которой Украина не сможет сопротивляться читайте на сайте Украина.ру.Подробнее о том, чего добивается Запад своими действиями, — в публикации Хотят российские газ и нефть: в США и Германии требуют снять санкции.

https://ukraina.ru/20261016/korol-moshennikov-kto-takoy-mister-barnum-s-kotorym-tramp-sravnil-zelenskogo-1083851505.html

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