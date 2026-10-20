https://ukraina.ru/20261020/novyy-skandal-v-kieve-podval-zhilogo-doma-zabarrikadirovali-radi-proizvodstva-dronov-1083931597.html

Новый скандал в Киеве: подвал жилого дома забаррикадировали ради производства дронов

Новый скандал в Киеве: подвал жилого дома забаррикадировали ради производства дронов - 20.10.2026 Украина.ру

Новый скандал в Киеве: подвал жилого дома забаррикадировали ради производства дронов

В подвале одного из многоквартирных домов Киева начали монтировать оборудование для производства беспилотников в интересах Вооруженных сил Украины, указал в своем телеграм-канале бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук*

2026-10-20T07:29

2026-10-20T07:29

2026-10-20T07:45

новости

украина

киев

россия

игорь мосийчук

василий прозоров

сбу

верховная рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/101098/09/1010980904_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_2cb92d0a0ce67d1f975e3dfc03a8f664.jpg

К бывшему парламентарию за помощью пришли жильцы дома, в которой насчитывается порядка 256 семей. Люди пожаловались, что их перестали пускать в собственный подвал, где они собирались прятаться во время воздушных тревог.Вместо этого в подземных помещениях начались масштабные строительные работы. По оценкам местных жителей, там разворачивают цех по сборке военных дронов или другой оборонной продукции. В здании уже тянут силовые кабели повышенной мощности, монтируют площадку под промышленный генератор и готовят площади к установке станков.Мосийчук* сообщил, что в понедельник перенаправил жалобу киевлян руководству силовых ведомств. Официальные запросы с требованием провести проверку, выяснить реальное назначение объекта и защитить гражданское население были направлены исполняющему обязанности генпрокурора Украины Антону Ковальскому, а также временно исполняющему обязанности главы СБУ Александру Покладу. Экс-депутат подчеркнул: если данные о выпуске БПЛА в жилом секторе подтвердятся, властям придется объяснить, кто выдал такое разрешение и почему сотни мирных граждан фактически превращают в "живой щит".Подобная практика для Украины не нова. Как объяснял в сентябре бывший подполковник СБУ Василий Прозоров, киевские власти намеренно прячут военные склады посреди жилых кварталов, чтобы скрыть их от систем воздушного и космического наблюдения. О проблемах киевлян - в материале "Депутаты бегут, а киевляне остаются как живой щит": на Украине раскрыли правду об эвакуации Рады на сайте Украина.ру. * Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

украина

киев

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, россия, игорь мосийчук, василий прозоров, сбу, верховная рада