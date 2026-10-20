https://ukraina.ru/20261020/novyy-skandal-v-kieve-podval-zhilogo-doma-zabarrikadirovali-radi-proizvodstva-dronov-1083931597.html
Новый скандал в Киеве: подвал жилого дома забаррикадировали ради производства дронов
Новый скандал в Киеве: подвал жилого дома забаррикадировали ради производства дронов - 20.10.2026 Украина.ру
Новый скандал в Киеве: подвал жилого дома забаррикадировали ради производства дронов
В подвале одного из многоквартирных домов Киева начали монтировать оборудование для производства беспилотников в интересах Вооруженных сил Украины, указал в своем телеграм-канале бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук*
2026-10-20T07:29
2026-10-20T07:29
2026-10-20T07:45
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К бывшему парламентарию за помощью пришли жильцы дома, в которой насчитывается порядка 256 семей. Люди пожаловались, что их перестали пускать в собственный подвал, где они собирались прятаться во время воздушных тревог.Вместо этого в подземных помещениях начались масштабные строительные работы. По оценкам местных жителей, там разворачивают цех по сборке военных дронов или другой оборонной продукции. В здании уже тянут силовые кабели повышенной мощности, монтируют площадку под промышленный генератор и готовят площади к установке станков.Мосийчук* сообщил, что в понедельник перенаправил жалобу киевлян руководству силовых ведомств. Официальные запросы с требованием провести проверку, выяснить реальное назначение объекта и защитить гражданское население были направлены исполняющему обязанности генпрокурора Украины Антону Ковальскому, а также временно исполняющему обязанности главы СБУ Александру Покладу. Экс-депутат подчеркнул: если данные о выпуске БПЛА в жилом секторе подтвердятся, властям придется объяснить, кто выдал такое разрешение и почему сотни мирных граждан фактически превращают в "живой щит".Подобная практика для Украины не нова. Как объяснял в сентябре бывший подполковник СБУ Василий Прозоров, киевские власти намеренно прячут военные склады посреди жилых кварталов, чтобы скрыть их от систем воздушного и космического наблюдения. О проблемах киевлян - в материале "Депутаты бегут, а киевляне остаются как живой щит": на Украине раскрыли правду об эвакуации Рады на сайте Украина.ру. * Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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новости, украина, киев, россия, игорь мосийчук, василий прозоров, сбу, верховная рада
Новости, Украина, Киев, Россия, Игорь Мосийчук, Василий Прозоров, СБУ, Верховная Рада
Новый скандал в Киеве: подвал жилого дома забаррикадировали ради производства дронов
07:29 20.10.2026 (обновлено: 07:45 20.10.2026)
В подвале одного из многоквартирных домов Киева начали монтировать оборудование для производства беспилотников в интересах Вооруженных сил Украины, указал в своем телеграм-канале бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук*
К бывшему парламентарию за помощью пришли жильцы дома, в которой насчитывается порядка 256 семей. Люди пожаловались, что их перестали пускать в собственный подвал, где они собирались прятаться во время воздушных тревог.
Вместо этого в подземных помещениях начались масштабные строительные работы. По оценкам местных жителей, там разворачивают цех по сборке военных дронов или другой оборонной продукции.
В здании уже тянут силовые кабели повышенной мощности, монтируют площадку под промышленный генератор и готовят площади к установке станков.
Мосийчук* сообщил, что в понедельник перенаправил жалобу киевлян руководству силовых ведомств. Официальные запросы с требованием провести проверку, выяснить реальное назначение объекта и защитить гражданское население были направлены исполняющему обязанности генпрокурора Украины Антону Ковальскому, а также временно исполняющему обязанности главы СБУ Александру Покладу.
Экс-депутат подчеркнул: если данные о выпуске БПЛА в жилом секторе подтвердятся, властям придется объяснить, кто выдал такое разрешение и почему сотни мирных граждан фактически превращают в "живой щит".
Подобная практика для Украины не нова. Как объяснял в сентябре бывший подполковник СБУ Василий Прозоров, киевские власти намеренно прячут военные склады посреди жилых кварталов, чтобы скрыть их от систем воздушного и космического наблюдения.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.