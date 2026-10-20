https://ukraina.ru/20261020/literator-kotoryy-pridumal-ukrainskuyu-narodnuyu-respubliku-150-let-sergeyu-efremovu-1083868984.html

Литератор, который придумал Украинскую народную республику. 150 лет Сергею Ефремову

Литератор, который придумал Украинскую народную республику. 150 лет Сергею Ефремову - 20.10.2026 Украина.ру

Литератор, который придумал Украинскую народную республику. 150 лет Сергею Ефремову

18 октября 1876 года родился литературовед Сергей Ефремов. Он стал заместителем Михаила Грушевского как председателя Центральной Рады, а также придумал название "Украинская народная республика"

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Сергей Ефремов появился на свет в селе Пальчик Киевской губернии (ныне Черкасская область) в семье приходского священника. К духовному сану во многих поколениях принадлежали его предки из рода Охрименко, но в начале XIX века один из них ради церковной карьеры сменил её на Ефремов (украинское имя Охрим соответствует русскому Ефрем).Пять лет Ефремов проучился в Уманском духовном училище, в 1891-м поступил в Киевскую духовную семинарию. Он склонялся к либерально-народническому мировоззрению. Ещё семинаристом он стал активным членом украинского кружка Луки Скачковского. Благодаря ему юноша познакомился с лидерами киевской "Старой громады" Владимиром Антоновичеми Александром Конисским, а также с Михаилом Грушевским.Ефремов начал писать рассказы в народническом духе, которые с 1895 года печатались во Львове. Постепенно он стал заметной фигурой в украинских кругах Киева. В 1896-м из-за участия в украинском движении юноше пришлось покинуть семинарию. Но через год он сдал экстерном выпускные экзамены в Первой киевской гимназии и поступил на юридический факультет Киевского университета, который закончил в 1901 году.С 1901 года Сергей Ефремов тесно сотрудничал с киевским издательством "Вік". В 1902-м издательство выпустило составленную Ефремовым трёхтомную антологию украинской литературы XIX века с биографическими данными писателей.Ефремов писал для украинских периодических изданий: "Заря", "Правда", "Записки НТШ", "Киевская старина", "Литературно-научный вестник", "Рада", "Нова Рада", "Украина", "Украинская жизнь" и другими. Он печатал в них статьи публицистического и историко-литературного характера.В 1901-05 годах Сергей Ефремов работал секретарём редакции журнала "Киевская старина", и стал первооткрывателем литературного таланта Владимира Винниченко. Именно через руки Ефремова прошла рукопись первого важного произведения Винниченко – повести "Красота и сила".Ефремов скептически относился к приходящим с Запада течениям, о чём он заявил в своей программной статье "В поисках новой красоты" (1902). Эта позиция усложнила его отношения с Иваном Франко, Лесей Украинкой и Ольгой Кобылянской.В конце 1904 года вместе с Борисом Гринченко, Модестом Левицким и Фёдором Матушевским он создал Украинскую радикальную партию. В 1905 году она объединилась с Украинской демократической партией, получив название Украинская демократическо-радикальная партия, и выступала за широкую автономию в рамках федеративной России.В том же году вместе с Владимиром Чеховским он стал инициатором создания Всеукраинского учительского союза (ВУУС). Ефремов также принял участие в создании Крестьянского союза. В конце декабря 1905 года он был арестован и почти год провёл в Лукьяновской тюрьме Киева – некоторое время даже в одной камере с Винииченко.После поражение революции 1905-07 годов основной для Ефремова становится историко-литературоведческая работа. Он стал активным членом основанного в 1908 году Товарищества украинских прогрессистов (ТУП). Вышли его литературоведческие книги "Шевченко и украинская литература" (1907), "Марко Вовчок" (1907), "Тарас Шевченко, его жизнь и труды" (1908), а также брошюры по общественно-политическим вопросам: "Еврейский вопрос на Украине" (1908), "Из общественной жизни на Украине" (1909) и другие.Сергей Ефремов был одним из 82-х известных литераторов и общественных деятелей, подписавших опубликованный в связи с "делом Бейлиса" (1911) протест "К русскому обществу (по поводу кровавого навета на евреев)", составленный Владимиром Короленко. В целом Ефремов всегда выступал с осуждением ксенофобии и антисемитизма, в связи с чем его критиковали Елена Пчилка, Николай Михновский и Дмитрий Донцов.В 1911 году в Киеве вышел фундаментальный труд Сергея Ефремова – "История украинского писательства", который позже переиздали в Санкт-Петербурге (1913) и с большими дополнениями в Киеве (1917). Основным содержанием украинского литературного процесса Ефремов считал раскрытие страданий украинского народа и его национально-освободительных идей.В своей работе Сергей Ефремов сформировал канон украинской литературы, который в значительной мере используется до сих пор. Именно он установил "хроматический" ряд украинских писателей (автор "Слова о полку Игореве", Иван Вышенский, Григорий Сковорода, Иван Котляревский, Григорий Квитка-Основьяненко, Тарас Шевченко, Марко Вовчок, Иван Нечуй-Левицкий, Панас Мирный, Леся Украинка, Михаил Коцюбинский и т.д).С началом Первой мировой войны большинство украинских журналов и газет были закрыты из-за подозрений в нелояльности. Ефремов оказался в тяжелом материальном положении.Хотя литературовед осуждал политику российской военной администрации в Галичине в 1914-15 годах, никаких проблем с властями у него не было. Ничего не произошло даже в январе 1917 года, когда Ефремов от имени ТУП написал открытое письмо президенту США Вудро Вильсону, сделав особый акцент на праве малых народов на самоопределение.В марте 1917 года Ефремов стал одним из инициаторов создания Центральной Рады. Он входил в состав делегации УЦР на переговорах с Временным правительством России в Петрограде (в мае 1917-го).Ефремов был одним из авторов первого Универсала ЦР, ему также принадлежит идея названия Украинской Народной республики, из-за чего его называли "крестным отцом УНР". В созданном в июне 1917 года первом украинском правительстве, Генеральном Секретариате, Сергей Ефремов как представитель созданной на основе ТУП Украинской партии социалистов-федералистов занял должность генерального секретаря (министра) межнациональных дел.Уже к середине лета 1917 года Ефремов отошел от активной работы в ЦР. Он не соглашался с курсом социал-демократов и социалистов-революционеров. Определённую роль сыграло и ухудшение его личных отношений с Грушевским и Винниченко.Со второй половины 1917-го Ефремов снова сосредоточился на публицистике. Он критиковал все режимы, которые в 1917-20 годах сменялись в Киеве: Петлюры, Скоропадского, деникинцев, но с особой яростью – большевиков.После первого прихода большевиков в Киев в январе 1918 года он опубликовал открытое "Письмо без конверта" одному из красных командиров, Юрию Коцюбинскому, где написал о его отце, писателе Михаиле Коцюбинском: "какое счастье, что он умер, как хорошо, что его глаза не видели и уши не слышали, как сын Коцюбинского бомбит красоту земли нашей и кладет в гроб украинскую волю!" Ужасы пережитого им в Киеве красного террора Ефремов описал в публицистическом очерке "Под обухом. Большевики в Киеве".Когда большевики вернулись в Киев в 1919-м Ефремова тотчас арестовали – но вскоре выпустили по ходатайству руководства Украинской академии наук и лично академика Агатангела Крымского. С окончательным установлением Советской власти Ефремов некоторое время скрывался, но вскоре по протекции того же Крымского получил работу во Всеукраинской академии наук (ВУАН), а в 1922 году был избран её вице-президентом и занимал этот пост больше шести лет.В 1924 году вышло существенно дополненное двухтомное издание "Истории украинского писательства". Оно вызвало обвинения в украинском национализме со стороны чрезвычайно влиятельного в те годы национал-коммуниста, наркома юстиции и генерального прокурора УССР, с 1927 года – наркома образования Советской Украины Николая Скрипника.Ефремов продолжал редактировать текст своей работы вплоть до ареста в июле 1929 года. По легенде, во время ареста на требование чекистов сдать оружие Ефремов ответил, показывая на перо: "вот моё оружие". По замыслу ОГПУ, академик Ефремов призван был сыграть главную роль на процессе по делу так называемого "Союза вызволения Украины" (СВУ), якобы созданного в УССР бывшими деятелями УНР после смерти Петлюры. А племянник Ефремова, студент Николай Павлушков, был "назначен" лидером молодёжного крыла СВУ – также несуществующего в действительности "Союза украинской молодёжи".Именно Павлушков выдал сотрудникам ОГПУ тайник, в котором дядя прятал свой дневник, где откровенно и зачастую язвительно писал всё, что думает по поводу текущих событий и о большевиках. Это облегчило давление на самого Ефремова, но главным рычагом чекистов была угроза арестовать его любимую женщину – троюродную сестру Онысю Дурдуковскую, с которой тот жил вместе с 1907 года.На процессе по делу СВУ, который проходил весной 1930 года в оперном театре Харькова, Сергей Ефремов признал себя лидером этой организации. Академик покорно зачитал все подготовленные на стадии "следствия" показания, часто перемежая их словами "мне кажется" – как бы намекая, что вынужден говорить неправду.В апреле 1930 года Ефремов был осуждён за "контрреволюционную деятельность" на 10 лет заключения в условиях строгой изоляции. Первые 7 лет заключения он отбывал в Ярославском политизоляторе, затем был переведён в легендарный Владимирский централ, где умер 10 марта 1939 года.Хотя его труды и даже имя на протяжении десятилетий оставались в СССР под запретом, созданный Ефремовым канон украинской литературы использовался советскими литературоведами без указания автора.Пленум Верховного суда УССР 11 августа 1989 года реабилитировал Сергея Ефремова вместе со всеми, осужденными по делу СВУ, поскольку в их действиях не был обнаружен состав преступления. Во времена независимости на Украине издано только пять книг Ефремова, а киевские адреса ученого никак не отмечены на современной карте Киева. Лишь в 2001 году на фасаде одного из корпусов Киевского национального университета установлена мемориальная доска. Ни одного памятника автору канона украинской литературы и "крестному отцу УНР" так и не установили.

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