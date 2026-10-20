https://ukraina.ru/20261020/razgrom-v-portu-i-krupnykh-khabakh-rossiyskie-drony-ustroili-vragu-sokrushitelnuyu-noch-1083933177.html

Разгром в порту и крупных хабах: российские дроны устроили врагу сокрушительную ночь

Разгром в порту и крупных хабах: российские дроны устроили врагу сокрушительную ночь - 20.10.2026 Украина.ру

Разгром в порту и крупных хабах: российские дроны устроили врагу сокрушительную ночь

В ночь на вторник российские военные осуществили серию массированных налетов с применением беспилотников на объекты тылового обеспечения, портовые комплексы и морской транспорт, задействованный в снабжении украинской армии, сообщили 20 октября в Минобороны РФ

2026-10-20T08:50

2026-10-20T08:50

2026-10-20T08:50

сво

спецоперация

россия

украина

волынская область

вооруженные силы украины

украина.ру

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По информации ведомства, в Волынской области точечным ударом был ликвидирован транспортно-логистический узел компании "Виндор Транс Сервис", расположенный в городе Ковель. Данный центр украинская сторона использовала для складирования и дальнейшей отправки военного имущества для ВСУ. Еще один крупный перевалочный хаб под названием "Гранд Импорт" российские дроны поразили в Хмельницком. Как уточнили в министерстве, на складах этой базы хранились грузы как прямого армейского, так и двойного назначения.Серьезный урон был нанесен и морской логистике Украины в Одесском регионе. В акватории порта Рени под удар попали три сухогруза непосредственно в момент их разгрузки. На борту судов находилось военное имущество, предназначенное для украинских подразделений. Помимо самих кораблей, из строя выведены объекты портовой инфраструктуры, отвечавшие за работу погрузочно-разгрузочных терминалов. Кроме того, еще один сухогруз, перевозивший партию оружия и снаряжения для Киева, был успешно перехвачен и поражен во время морского перехода на пути к Одессе.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, россия, украина, волынская область, вооруженные силы украины, украина.ру