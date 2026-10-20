Разгром в порту и крупных хабах: российские дроны устроили врагу сокрушительную ночь - 20.10.2026 Украина.ру
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Разгром в порту и крупных хабах: российские дроны устроили врагу сокрушительную ночь
Разгром в порту и крупных хабах: российские дроны устроили врагу сокрушительную ночь - 20.10.2026 Украина.ру
Разгром в порту и крупных хабах: российские дроны устроили врагу сокрушительную ночь
В ночь на вторник российские военные осуществили серию массированных налетов с применением беспилотников на объекты тылового обеспечения, портовые комплексы и морской транспорт, задействованный в снабжении украинской армии, сообщили 20 октября в Минобороны РФ
2026-10-20T08:50
2026-10-20T08:50
сво
спецоперация
россия
украина
волынская область
вооруженные силы украины
украина.ру
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По информации ведомства, в Волынской области точечным ударом был ликвидирован транспортно-логистический узел компании "Виндор Транс Сервис", расположенный в городе Ковель. Данный центр украинская сторона использовала для складирования и дальнейшей отправки военного имущества для ВСУ. Еще один крупный перевалочный хаб под названием "Гранд Импорт" российские дроны поразили в Хмельницком. Как уточнили в министерстве, на складах этой базы хранились грузы как прямого армейского, так и двойного назначения.Серьезный урон был нанесен и морской логистике Украины в Одесском регионе. В акватории порта Рени под удар попали три сухогруза непосредственно в момент их разгрузки. На борту судов находилось военное имущество, предназначенное для украинских подразделений. Помимо самих кораблей, из строя выведены объекты портовой инфраструктуры, отвечавшие за работу погрузочно-разгрузочных терминалов. Кроме того, еще один сухогруз, перевозивший партию оружия и снаряжения для Киева, был успешно перехвачен и поражен во время морского перехода на пути к Одессе.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, россия, украина, волынская область, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Украина, Волынская область, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Разгром в порту и крупных хабах: российские дроны устроили врагу сокрушительную ночь

08:50 20.10.2026
 
© Фото : osnmedia.ru
- РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© Фото : osnmedia.ru
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В ночь на вторник российские военные осуществили серию массированных налетов с применением беспилотников на объекты тылового обеспечения, портовые комплексы и морской транспорт, задействованный в снабжении украинской армии, сообщили 20 октября в Минобороны РФ
По информации ведомства, в Волынской области точечным ударом был ликвидирован транспортно-логистический узел компании "Виндор Транс Сервис", расположенный в городе Ковель. Данный центр украинская сторона использовала для складирования и дальнейшей отправки военного имущества для ВСУ.
Еще один крупный перевалочный хаб под названием "Гранд Импорт" российские дроны поразили в Хмельницком. Как уточнили в министерстве, на складах этой базы хранились грузы как прямого армейского, так и двойного назначения.
Серьезный урон был нанесен и морской логистике Украины в Одесском регионе. В акватории порта Рени под удар попали три сухогруза непосредственно в момент их разгрузки. На борту судов находилось военное имущество, предназначенное для украинских подразделений. Помимо самих кораблей, из строя выведены объекты портовой инфраструктуры, отвечавшие за работу погрузочно-разгрузочных терминалов.
Кроме того, еще один сухогруз, перевозивший партию оружия и снаряжения для Киева, был успешно перехвачен и поражен во время морского перехода на пути к Одессе.
О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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