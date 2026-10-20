Кушнер и Уиткофф начинают новый "украинский вояж" с Норвегии. Потом — Москва - 20.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261020/kushner-i-uitkoff-nachinayut-novyy-ukrainskiy-voyazh-s-norvegii-potom--moskva-1083929621.html
Кушнер и Уиткофф начинают новый "украинский вояж" с Норвегии. Потом — Москва
Кушнер и Уиткофф начинают новый "украинский вояж" с Норвегии. Потом — Москва - 20.10.2026 Украина.ру
Кушнер и Уиткофф начинают новый "украинский вояж" с Норвегии. Потом — Москва
Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют на этой неделе посетить Норвегию для нового раунда переговоров с украинской делегацией. Об этом в ночь на 20 октября передает Reuters
2026-10-20T05:46
2026-10-20T05:47
украина.ру
новости
сша
дональд трамп
джаред кушнер
стив уиткофф
норвегия
украина
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/14/1083929853_0:372:676:752_1920x0_80_0_0_583a080898c22d5e0984e3f4ac91361c.jpg
В своей публикации агентство ссылается на источники."Зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф планируют на этой неделе отправиться в Норвегию для следующего раунда переговоров о прекращении войны на Украине", — говорится в сообщении.Планы украинских и американских переговорщиков встретиться в Норвегии в ближайшие дни агентству подтвердил Владимир Зеленский.Позже агентством также была опубликована информация о намерении Уиткоффа посетить Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным.Как уточнила журналистка Reuters Эрин Банко в соцсети Х, спецпосланник планирует поездку в Москву на этой неделе, после переговоров с делегацией Киева в Осло.Axios, в свою очередь, утверждает, что встреча может состояться позднее, поскольку Зеленский в ходе разговора с американскими сенаторами заявил о намерении во вторник или среду встретиться в Осло с представителями Трампа."Затем Кушнер и Уиткофф могут отправиться из Осло в Москву для встречи с Путиным", — отмечается в материале.12 октября сообщалось, что Уиткофф и Кушнер отложили планировавшийся очередной визит в Москву до выяснения того, готовы ли Киев и его европейские союзники поддержать новое мирное предложение для России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261018/kak-tramp-zamorozil-antirossiyskiy-sanktsionnyy-ad-v-polzu-svoikh-druzey-1083891822.html
сша
норвегия
украина
россия
москва
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/14/1083929853_0:309:676:815_1920x0_80_0_0_bdb57a793b2cba34bf471bdc709b8935.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, сша, дональд трамп, джаред кушнер, стив уиткофф, норвегия, украина, россия, москва, reuters, переговоры по украине 2026, война на украине, владимир зеленский, киев, киевский режим, владимир путин
Украина.ру, Новости, США, Дональд Трамп, Джаред Кушнер, Стив Уиткофф, Норвегия, Украина, Россия, Москва, Reuters, Переговоры по Украине 2026, война на Украине, Владимир Зеленский, Киев, киевский режим, Владимир Путин

Кушнер и Уиткофф начинают новый "украинский вояж" с Норвегии. Потом — Москва

05:46 20.10.2026 (обновлено: 05:47 20.10.2026)
 
© Фото : Украинские железные дорогиСпециальный посланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер
Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© Фото : Украинские железные дороги
Читать в
ДзенTelegram
Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют на этой неделе посетить Норвегию для нового раунда переговоров с украинской делегацией. Об этом в ночь на 20 октября передает Reuters
В своей публикации агентство ссылается на источники.
"Зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф планируют на этой неделе отправиться в Норвегию для следующего раунда переговоров о прекращении войны на Украине", — говорится в сообщении.
Планы украинских и американских переговорщиков встретиться в Норвегии в ближайшие дни агентству подтвердил Владимир Зеленский.
Позже агентством также была опубликована информация о намерении Уиткоффа посетить Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным.
Как уточнила журналистка Reuters Эрин Банко в соцсети Х, спецпосланник планирует поездку в Москву на этой неделе, после переговоров с делегацией Киева в Осло.
Axios, в свою очередь, утверждает, что встреча может состояться позднее, поскольку Зеленский в ходе разговора с американскими сенаторами заявил о намерении во вторник или среду встретиться в Осло с представителями Трампа.
"Затем Кушнер и Уиткофф могут отправиться из Осло в Москву для встречи с Путиным", — отмечается в материале.
12 октября сообщалось, что Уиткофф и Кушнер отложили планировавшийся очередной визит в Москву до выяснения того, готовы ли Киев и его европейские союзники поддержать новое мирное предложение для России.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.10.2026
18 октября, 09:56
Как Трамп заморозил антироссийский "санкционный ад" в пользу своих друзейПрезидент США шокировал Европу и своих политических противников в Конгрессе. А также, мимоходом, режим Владимира Зеленского. Он не отменил, а заморозил антироссийские санкции, которые ровно месяц назад утвердил американский парламент. Но не все так просто – выиграли, кроме России, друзья Трампа и бизнесмены из его близкого окружения
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиСШАДональд ТрампДжаред КушнерСтив УиткоффНорвегияУкраинаРоссияМоскваReutersПереговоры по Украине 2026война на УкраинеВладимир ЗеленскийКиевкиевский режимВладимир Путин
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:04Россия закроет украинский проект: "Нострадамус из Китая" сделал шокирующий прогноз на 2027 год
05:46Кушнер и Уиткофф начинают новый "украинский вояж" с Норвегии. Потом — Москва
05:30"Охота за локомотивами бесполезна": Сигачев назвал верные цели для ВС РФ
04:45Если Европа не закроет границы, мы уйдём и ей конец — Трамп
04:30Ищенко: Россия может как договориться с США, так и продолжать обстрелы
04:07Трамп готов "в любой момент" прервать переговоры с Путиным, но встретиться в Китае втроём, "если захотят"
02:50Не знает. Не слушает. Не хочет. Неблагодарный: Трамп предложил Зеленскому найти другого переговорщика
01:08"Я обнародую эти детали": Трамп пообещал раскрыть виновников войны на Украине
21:10Во Львове встретились хорошее с прекрасным: 20 правых в масках доказали идейную несостоятельность левых
20:30Трамп плюнул на союзников ради дизеля. Эксперт раскрыл, чем это обернется
20:16Массовый расстрел: в киевском ТЦК мужчина ранил шестерых человек
19:36Вашингтон давит на Киев: Пентагон блокирует передачу Украине уже оплаченных ракет для Patriot
19:30Последние усилия Путина по спасению Украины
19:30"Промышленность схлопнулась": эксперт добил миф о катастрофе на железной дороге Украины
19:12Не ждут, а готовятся: страны НАТО составляют смету для войны с Россией
19:03"Откройте глаза": глава МИД Ирана обвинил США и Европу в затягивании конфликта на Украине
19:00Юрий Кнутов: Россия отрежет группировку ВСУ в Славянске, чтобы весной начать полное освобождение Донбасса
18:43Переправа остановлена: российская армия продолжает перерезать Днепр
18:35Культура под обстрелами, тотальная эвакуация. 19 октября 2026 года, вечерний эфир 53:51
18:30Ищенко: Россия в плюсе — Запад платит за топливо, а удары продолжаются
Лента новостейМолния