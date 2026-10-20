https://ukraina.ru/20261020/kushner-i-uitkoff-nachinayut-novyy-ukrainskiy-voyazh-s-norvegii-potom--moskva-1083929621.html

Кушнер и Уиткофф начинают новый "украинский вояж" с Норвегии. Потом — Москва

Кушнер и Уиткофф начинают новый "украинский вояж" с Норвегии. Потом — Москва - 20.10.2026 Украина.ру

Кушнер и Уиткофф начинают новый "украинский вояж" с Норвегии. Потом — Москва

Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют на этой неделе посетить Норвегию для нового раунда переговоров с украинской делегацией. Об этом в ночь на 20 октября передает Reuters

2026-10-20T05:46

2026-10-20T05:46

2026-10-20T05:47

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В своей публикации агентство ссылается на источники."Зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф планируют на этой неделе отправиться в Норвегию для следующего раунда переговоров о прекращении войны на Украине", — говорится в сообщении.Планы украинских и американских переговорщиков встретиться в Норвегии в ближайшие дни агентству подтвердил Владимир Зеленский.Позже агентством также была опубликована информация о намерении Уиткоффа посетить Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным.Как уточнила журналистка Reuters Эрин Банко в соцсети Х, спецпосланник планирует поездку в Москву на этой неделе, после переговоров с делегацией Киева в Осло.Axios, в свою очередь, утверждает, что встреча может состояться позднее, поскольку Зеленский в ходе разговора с американскими сенаторами заявил о намерении во вторник или среду встретиться в Осло с представителями Трампа."Затем Кушнер и Уиткофф могут отправиться из Осло в Москву для встречи с Путиным", — отмечается в материале.12 октября сообщалось, что Уиткофф и Кушнер отложили планировавшийся очередной визит в Москву до выяснения того, готовы ли Киев и его европейские союзники поддержать новое мирное предложение для России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261018/kak-tramp-zamorozil-antirossiyskiy-sanktsionnyy-ad-v-polzu-svoikh-druzey-1083891822.html

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