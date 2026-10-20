https://ukraina.ru/20261020/kushner-i-uitkoff-nachinayut-novyy-ukrainskiy-voyazh-s-norvegii-potom--moskva-1083929621.html
Кушнер и Уиткофф начинают новый "украинский вояж" с Норвегии. Потом — Москва
Кушнер и Уиткофф начинают новый "украинский вояж" с Норвегии. Потом — Москва - 20.10.2026 Украина.ру
Кушнер и Уиткофф начинают новый "украинский вояж" с Норвегии. Потом — Москва
Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют на этой неделе посетить Норвегию для нового раунда переговоров с украинской делегацией. Об этом в ночь на 20 октября передает Reuters
2026-10-20T05:46
2026-10-20T05:46
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В своей публикации агентство ссылается на источники."Зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф планируют на этой неделе отправиться в Норвегию для следующего раунда переговоров о прекращении войны на Украине", — говорится в сообщении.Планы украинских и американских переговорщиков встретиться в Норвегии в ближайшие дни агентству подтвердил Владимир Зеленский.Позже агентством также была опубликована информация о намерении Уиткоффа посетить Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным.Как уточнила журналистка Reuters Эрин Банко в соцсети Х, спецпосланник планирует поездку в Москву на этой неделе, после переговоров с делегацией Киева в Осло.Axios, в свою очередь, утверждает, что встреча может состояться позднее, поскольку Зеленский в ходе разговора с американскими сенаторами заявил о намерении во вторник или среду встретиться в Осло с представителями Трампа."Затем Кушнер и Уиткофф могут отправиться из Осло в Москву для встречи с Путиным", — отмечается в материале.12 октября сообщалось, что Уиткофф и Кушнер отложили планировавшийся очередной визит в Москву до выяснения того, готовы ли Киев и его европейские союзники поддержать новое мирное предложение для России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261018/kak-tramp-zamorozil-antirossiyskiy-sanktsionnyy-ad-v-polzu-svoikh-druzey-1083891822.html
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украина.ру, новости, сша, дональд трамп, джаред кушнер, стив уиткофф, норвегия, украина, россия, москва, reuters, переговоры по украине 2026, война на украине, владимир зеленский, киев, киевский режим, владимир путин
Украина.ру, Новости, США, Дональд Трамп, Джаред Кушнер, Стив Уиткофф, Норвегия, Украина, Россия, Москва, Reuters, Переговоры по Украине 2026, война на Украине, Владимир Зеленский, Киев, киевский режим, Владимир Путин
Кушнер и Уиткофф начинают новый "украинский вояж" с Норвегии. Потом — Москва
05:46 20.10.2026 (обновлено: 05:47 20.10.2026)
Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют на этой неделе посетить Норвегию для нового раунда переговоров с украинской делегацией. Об этом в ночь на 20 октября передает Reuters
В своей публикации агентство ссылается на источники.
"Зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф планируют на этой неделе отправиться в Норвегию для следующего раунда переговоров о прекращении войны на Украине", — говорится в сообщении.
Планы украинских и американских переговорщиков встретиться в Норвегии в ближайшие дни агентству подтвердил Владимир Зеленский.
Позже агентством также была опубликована информация о намерении Уиткоффа посетить Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным.
Как уточнила журналистка Reuters Эрин Банко в соцсети Х, спецпосланник планирует поездку в Москву на этой неделе, после переговоров с делегацией Киева в Осло.
Axios, в свою очередь, утверждает, что встреча может состояться позднее, поскольку Зеленский в ходе разговора с американскими сенаторами заявил о намерении во вторник или среду встретиться в Осло с представителями Трампа.
"Затем Кушнер и Уиткофф могут отправиться из Осло в Москву для встречи с Путиным", — отмечается в материале.
12 октября сообщалось, что Уиткофф и Кушнер отложили планировавшийся очередной визит в Москву до выяснения того, готовы ли Киев и его европейские союзники поддержать новое мирное предложение для России. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.