"Дата Зеленского нереальна": Украину не взяли в Евросоюз - 03.10.2026 Украина.ру
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"Дата Зеленского нереальна": Украину не взяли в Евросоюз
"Дата Зеленского нереальна": Украину не взяли в Евросоюз - 03.10.2026 Украина.ру
"Дата Зеленского нереальна": Украину не взяли в Евросоюз
Когда в мае 2025 года председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призывала ускорить вступление Украины в состав Евросоюза, она назвала это "величайшей гарантией справедливого и прочного мира".
2026-10-03T06:04
2026-10-03T06:04
эксклюзив
украина
россия
владимир зеленский
владимир путин
урсула фон дер ляйен
ес
нато
европейская комиссия
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Сама идея уже тогда была не нова. 28 февраля 2022 года на этот момент еще легитимный президент Украины Владимир Зеленский подписал обращение Киева к властям ЕС о срочном принятии Украины в сообщество по ускоренной процедуре.Представитель Евросоюза на условиях анонимности в этот же день сообщил, что такое обращение "может быть потенциально использовано для обсуждения с Россией для нахождения выхода из конфликта". Предполагалось, что Евросоюз может склонить Украину к тому, чтобы она отказалась от Донбасса и Крыма в обмен на членство в ЕС.Идея об ускоренной евроинтеграции Украины со временем видоизменилась и стала подаваться как один из главных способов предоставления Украине пресловутых гарантий безопасности при подписании будущего мирного соглашения с Россией.При этом европейские политики на данном этапе, а может быть и далекой перспективе, не думают переводить эту идею в практическую плоскость. Украина, может быть, еще дальше от вступления в Евросоюз, чем она была в 2014 году, — в момент подписания Соглашения об ассоциации.Евроинтеграция Украины не может стать частью будущего мирного договора между Москвой и Киевом, так как этот вариант неприемлем для России. Об этом на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" в очередной раз напомнил президент Владимир Путин.Отвечая на вопрос модератора, остается ли среди целей России нейтральный статус Украины, российский лидер подчеркнул, что Украина, получая независимость, приняла декларацию, в которой написано, что она — нейтральное государство. Россия заинтересована в сохранении нейтрального статуса Украины, следует из ответа Владимира Путина.Вступив в Евросоюз, Украина вряд ли могла бы сохранить такой статус, ведь вся европейская безопасность построена на структуре Североатлантического альянса. К тому же практика расширения Евросоюза показывает, что многие восточноевропейские страны, который сейчас являются членами сообщества, прежде всего присоединились к НАТО. И, уже будучи в составе альянса, годами стояли в очереди на прием в ЕС.Для самого Брюсселя намного важнее интегрировать государства, расположенные между территорией Евросоюза и Россией в единое пространство безопасности, чем в единое политическое или экономическое пространство. Косвенно это подтвердила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос 2 октября в интервью газете Corriere della Sera.По ее словам, вступление Украины в Европейский союз с 1 января 2027 года, как хотел бы Зеленский, просто нереально."Дата 1 января 2027 года была установлена президентом Зеленским. Процесс вступления основан на заслугах, и очевидно, что эта дата нереальна", — сказала Кос.Еврокомиссар подчеркнула, что особые условия присоединения к ЕС для отдельных стран не предусмотрены – в процессе евроинтеграции нет привилегий или поблажек. Даже несмотря на то, что Брюссель всячески поддерживает Киев.По словам Кос, сейчас к выполнению необходимых условий для вступления наиболее близка Черногория. Полностью выполнить все критерии для приема в ЕС эта балканская страна сможет уже в конце текущего или в начале следующего года, ожидает еврокомиссар. Следом за Черногорией идет Албания, а только за ними Молдавия и Украина.При этом Кос даже не упомянула Сербию, которая официальный статус страны-кандидата на вступление получила еще в марте 2012 года. При этом Сербия, в отличие от находящейся ранее с ней в составе единого государства Черногории или от Албании, не является членом НАТО.Присоединению страны к альянсу очень сильно препятствует внутриполитический фактор, так как население помнит военную агрессию НАТО против СР Югославии, совершенную в 1999 году. Страны альянса тогда фактически помогли албанским сепаратистам в Косово отторгнуть южный автономный край от Сербии.В глазах Евросоюза Сербия все еще находится в состоянии незавершенного конфликта, так как она де-юре не признает односторонне провозглашенную независимость Косово. Нерешенный территориальный вопрос и отсутствие формального членства в НАТО мешают евроинтеграции Сербии намного больше, чем несоответствие экономическим и прочим критериям Евросоюза.Украина, тем более, находится в фазе активного военного конфликта и Евросоюз не рискнул бы принять ее в свой состав, расширяя этим самым конфликт на собственную территорию. Также Евросоюз понимает, что границы, в которых он признает Украину, намного отличаются от реального положения вещей. Следовательно, территориальный вопрос является большим препятствием для ускоренного и любого другого вступления этой страны в ЕС.Спорным остается и членство Украины в НАТО. Как бы ни притворялись брюссельские чиновники, после 2022 года они весьма отчетливо понимают, что Россия не согласится с таким вариантом. Поэтому они пытаются использовать украинский конфликт для максимального внедрения военной инфраструктуры альянса на территории Украины без формального решения данного вопроса.Инициатива о создании "коалиции желающих" для поддержки мира на Украине является попыткой утвердиться на границах России, не давая непосредственного повода для прямой военной конфронтации с Москвой. Хотя бы до тех пор, пока европейские союзники по Североатлантическому альянсу не решат, что к такой конфронтации они готовы.В Брюсселе понимают, что смена нейтрального статуса Украины в данных обстоятельствах невозможна, как и выполнение Киевом экономических и политических условий для вступления в ЕС. Но от самой политики евроинтеграции Украины Евросоюз не откажется никогда.Дело в том, что сам процесс евроинтеграции Украины нужен Брюсселю как постоянный фактор напряжения для России. В этом смысле сближение может продолжаться бесконечно — и никогда не дойти до своего завершения.Тем более пространство для этого есть. Только гармонизация правовой системы предполагает соответствие многим стандартам ЕС, а это около 80-100 тысяч документов.Особенно после войны Евросоюзу не нужна Украина. В Брюсселе думают, как сделать так, чтобы ее восстановление легло тяжелым бременем на Россию, а не на бюджет Евросоюза. Но от самой идеи не могут отказаться ни сами европейцы, ни режим в Киеве. А в противном случае встанет вопрос: как объяснить жертвы и разрушения во имя призрачной европейской мечты?
https://ukraina.ru/20261002/kruzhevnye-sorvalis-evrosoyuz-snova-dinamit-ukrainu-s-chlenstvom-1083571016.html
https://ukraina.ru/20261002/kak-zelenskiy-khotel-obmanut-es-i-chto-iz-etogo-poluchilos-1083568304.html
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, урсула фон дер ляйен, ес, нато, европейская комиссия
Эксклюзив, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, НАТО, Европейская комиссия

"Дата Зеленского нереальна": Украину не взяли в Евросоюз

06:04 03.10.2026
 
© РИА Новости . Александр Максименко / Перейти в фотобанкАкция "Украина принимает европейскую эстафету" в Киеве
Акция Украина принимает европейскую эстафету в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.10.2026
© РИА Новости . Александр Максименко
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
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Когда в мае 2025 года председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призывала ускорить вступление Украины в состав Евросоюза, она назвала это "величайшей гарантией справедливого и прочного мира".
Сама идея уже тогда была не нова. 28 февраля 2022 года на этот момент еще легитимный президент Украины Владимир Зеленский подписал обращение Киева к властям ЕС о срочном принятии Украины в сообщество по ускоренной процедуре.
Представитель Евросоюза на условиях анонимности в этот же день сообщил, что такое обращение "может быть потенциально использовано для обсуждения с Россией для нахождения выхода из конфликта". Предполагалось, что Евросоюз может склонить Украину к тому, чтобы она отказалась от Донбасса и Крыма в обмен на членство в ЕС.
Идея об ускоренной евроинтеграции Украины со временем видоизменилась и стала подаваться как один из главных способов предоставления Украине пресловутых гарантий безопасности при подписании будущего мирного соглашения с Россией.
При этом европейские политики на данном этапе, а может быть и далекой перспективе, не думают переводить эту идею в практическую плоскость. Украина, может быть, еще дальше от вступления в Евросоюз, чем она была в 2014 году, — в момент подписания Соглашения об ассоциации.
Евроинтеграция Украины не может стать частью будущего мирного договора между Москвой и Киевом, так как этот вариант неприемлем для России. Об этом на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" в очередной раз напомнил президент Владимир Путин.
Отвечая на вопрос модератора, остается ли среди целей России нейтральный статус Украины, российский лидер подчеркнул, что Украина, получая независимость, приняла декларацию, в которой написано, что она — нейтральное государство. Россия заинтересована в сохранении нейтрального статуса Украины, следует из ответа Владимира Путина.
Ольга Значкова на Майдане - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
Вчера, 17:23
Кружевные сорвались. Евросоюз снова динамит Украину с членствомЕвропейские мечты и надежды миллионов украинцев и их неонацистских вождей во главе с просроченным Владимиром Зеленским порваны вдрызг, как кружева на трусиках, массово надетых поверх пальто и пуховиков, кожухов и дубленок.
Вступив в Евросоюз, Украина вряд ли могла бы сохранить такой статус, ведь вся европейская безопасность построена на структуре Североатлантического альянса. К тому же практика расширения Евросоюза показывает, что многие восточноевропейские страны, который сейчас являются членами сообщества, прежде всего присоединились к НАТО. И, уже будучи в составе альянса, годами стояли в очереди на прием в ЕС.
Для самого Брюсселя намного важнее интегрировать государства, расположенные между территорией Евросоюза и Россией в единое пространство безопасности, чем в единое политическое или экономическое пространство. Косвенно это подтвердила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос 2 октября в интервью газете Corriere della Sera.
По ее словам, вступление Украины в Европейский союз с 1 января 2027 года, как хотел бы Зеленский, просто нереально.
"Дата 1 января 2027 года была установлена президентом Зеленским. Процесс вступления основан на заслугах, и очевидно, что эта дата нереальна", — сказала Кос.
Еврокомиссар подчеркнула, что особые условия присоединения к ЕС для отдельных стран не предусмотрены – в процессе евроинтеграции нет привилегий или поблажек. Даже несмотря на то, что Брюссель всячески поддерживает Киев.
По словам Кос, сейчас к выполнению необходимых условий для вступления наиболее близка Черногория. Полностью выполнить все критерии для приема в ЕС эта балканская страна сможет уже в конце текущего или в начале следующего года, ожидает еврокомиссар.
Следом за Черногорией идет Албания, а только за ними Молдавия и Украина.
При этом Кос даже не упомянула Сербию, которая официальный статус страны-кандидата на вступление получила еще в марте 2012 года. При этом Сербия, в отличие от находящейся ранее с ней в составе единого государства Черногории или от Албании, не является членом НАТО.
Присоединению страны к альянсу очень сильно препятствует внутриполитический фактор, так как население помнит военную агрессию НАТО против СР Югославии, совершенную в 1999 году. Страны альянса тогда фактически помогли албанским сепаратистам в Косово отторгнуть южный автономный край от Сербии.
В глазах Евросоюза Сербия все еще находится в состоянии незавершенного конфликта, так как она де-юре не признает односторонне провозглашенную независимость Косово. Нерешенный территориальный вопрос и отсутствие формального членства в НАТО мешают евроинтеграции Сербии намного больше, чем несоответствие экономическим и прочим критериям Евросоюза.
- РИА Новости, 1920, 02.10.2026
Вчера, 14:35
Как Зеленский хотел обмануть Евросоюз. И что из этого получилосьКажется, где-то в высоких кабинетах Европейского союза неожиданно, образно говоря, "сдох медведь". Есть такое выражение в запрещенном на Украине русском языке, обозначающее резкую перемену в отношениях между людьми, организациями или странами.
Украина, тем более, находится в фазе активного военного конфликта и Евросоюз не рискнул бы принять ее в свой состав, расширяя этим самым конфликт на собственную территорию. Также Евросоюз понимает, что границы, в которых он признает Украину, намного отличаются от реального положения вещей. Следовательно, территориальный вопрос является большим препятствием для ускоренного и любого другого вступления этой страны в ЕС.
Спорным остается и членство Украины в НАТО. Как бы ни притворялись брюссельские чиновники, после 2022 года они весьма отчетливо понимают, что Россия не согласится с таким вариантом. Поэтому они пытаются использовать украинский конфликт для максимального внедрения военной инфраструктуры альянса на территории Украины без формального решения данного вопроса.
Инициатива о создании "коалиции желающих" для поддержки мира на Украине является попыткой утвердиться на границах России, не давая непосредственного повода для прямой военной конфронтации с Москвой. Хотя бы до тех пор, пока европейские союзники по Североатлантическому альянсу не решат, что к такой конфронтации они готовы.
В Брюсселе понимают, что смена нейтрального статуса Украины в данных обстоятельствах невозможна, как и выполнение Киевом экономических и политических условий для вступления в ЕС. Но от самой политики евроинтеграции Украины Евросоюз не откажется никогда.
Дело в том, что сам процесс евроинтеграции Украины нужен Брюсселю как постоянный фактор напряжения для России. В этом смысле сближение может продолжаться бесконечно — и никогда не дойти до своего завершения.
Тем более пространство для этого есть. Только гармонизация правовой системы предполагает соответствие многим стандартам ЕС, а это около 80-100 тысяч документов.
Особенно после войны Евросоюзу не нужна Украина. В Брюсселе думают, как сделать так, чтобы ее восстановление легло тяжелым бременем на Россию, а не на бюджет Евросоюза. Но от самой идеи не могут отказаться ни сами европейцы, ни режим в Киеве.
А в противном случае встанет вопрос: как объяснить жертвы и разрушения во имя призрачной европейской мечты?
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ЭксклюзивУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУрсула фон дер ЛяйенЕСНАТОЕвропейская комиссия
 
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