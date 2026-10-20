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Ищенко: Россия может как договориться с США, так и продолжать обстрелы

Ищенко: Россия может как договориться с США, так и продолжать обстрелы - 20.10.2026 Украина.ру

Ищенко: Россия может как договориться с США, так и продолжать обстрелы

Европа содержит Украину и воюет против России уже два года, но именно американский президент Дональд Трамп, переложив финансирование на ЕС и ослабив позиции США на восточном фланге НАТО, оказался в проигрыше. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-10-20T04:30

2026-10-20T04:30

2026-10-20T04:30

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Россия же, считает он, в любой момент может как договориться с американцами, так и продолжить удары по Киеву. При этом у Украины уже нет возможности восстановиться как государство. По словам Ищенко, Европа — это 27 стран ЕС плюс Великобритания, и она уже два года содержит Украину и воюет против России. Трамп сразу заявил о желании перебросить финансирование на Европу, что и сделал, но при этом серьёзно ослабил американские позиции на восточной границе НАТО — выводом войск без ротации и прекращением фактических продаж ракет к "Пэтриотам". Восточноевропейские страны реально боятся, что Россия зачистит Украину и займётся ими.Он отметил, что американская администрация вроде бы среагировала и оставила Владимира Зеленского без разведывательных данных, но есть общий разведывательный контур в рамках НАТО, откуда информация для Украины в любом случае будет утекать. "Там сидят британцы и американцы, они все поддерживают Украину. Может быть, информация будет передаваться не так оперативно, но в любой войне бывают свои потери, свои проблемы", — пояснил Ищенко.Он подчеркнул, что у Украины уже нет возможности восстановиться как государство. Если российские планы не изменились после того, как их косвенно озвучил президент РФ Владимир Путин, заявив, что Россия будет воевать до выполнения целей СВО, то вполне возможно, что войска пойдут и до западной границы."Это не только создаёт условия, при которых Европа может вмешаться в ход боевых действий, но ещё и возникает вопрос, что делать с бывшей Украиной. Приведение её в чувство потребует огромных ресурсных вложений. При этом война никуда не денется. Тогда и США вновь вступят в прокси-войну. Причём нам не важно, кто тогда будет президентом Штатов", — резюмировал Ищенко.Ранее, 9 октября, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Ради этого США временно ослабили санкции против России до апреля 2027 года.Решение вызвало резкую реакцию на Украине, в Европейском союзе (ЕС) и даже в Конгрессе США. Вскоре Трамп призвал к отставке Зеленского, а затем и вовсе в одностороннем порядке объявил об энергетическом перемирии.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия заставит Европу оценить убытки от Украины, чтобы предотвратить новую войну читайте на сайте Украина.ру.Подробнее о дальнейших планах главы Белого дома касательно Украины — в публикации Трамп хочет заканчивать войну без Зеленского: в Киеве его проклинают.

https://ukraina.ru/20261018/kukla-i-kuklovod-porugalis-ekspert-o-tom-chto-budet-s-razveddannymi-dlya-ukrainy-1083889894.html

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новости, украина, россия, европа, ростислав ищенко, дональд трамп, владимир зеленский, украина.ру, нато, ес