Ищенко: Россия может как договориться с США, так и продолжать обстрелы - 20.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261020/ischenko-rossiya-mozhet-kak-dogovoritsya-s-ssha-tak-i-prodolzhat-obstrely-1083912679.html
Ищенко: Россия может как договориться с США, так и продолжать обстрелы
Ищенко: Россия может как договориться с США, так и продолжать обстрелы - 20.10.2026 Украина.ру
Ищенко: Россия может как договориться с США, так и продолжать обстрелы
Европа содержит Украину и воюет против России уже два года, но именно американский президент Дональд Трамп, переложив финансирование на ЕС и ослабив позиции США на восточном фланге НАТО, оказался в проигрыше. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-10-20T04:30
2026-10-20T04:30
новости
украина
россия
европа
ростислав ищенко
дональд трамп
владимир зеленский
украина.ру
нато
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/07/08/1081198975_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_56118dc411f26b477b778ebb2a307c98.jpg
Россия же, считает он, в любой момент может как договориться с американцами, так и продолжить удары по Киеву. При этом у Украины уже нет возможности восстановиться как государство. По словам Ищенко, Европа — это 27 стран ЕС плюс Великобритания, и она уже два года содержит Украину и воюет против России. Трамп сразу заявил о желании перебросить финансирование на Европу, что и сделал, но при этом серьёзно ослабил американские позиции на восточной границе НАТО — выводом войск без ротации и прекращением фактических продаж ракет к "Пэтриотам". Восточноевропейские страны реально боятся, что Россия зачистит Украину и займётся ими.Он отметил, что американская администрация вроде бы среагировала и оставила Владимира Зеленского без разведывательных данных, но есть общий разведывательный контур в рамках НАТО, откуда информация для Украины в любом случае будет утекать. "Там сидят британцы и американцы, они все поддерживают Украину. Может быть, информация будет передаваться не так оперативно, но в любой войне бывают свои потери, свои проблемы", — пояснил Ищенко.Он подчеркнул, что у Украины уже нет возможности восстановиться как государство. Если российские планы не изменились после того, как их косвенно озвучил президент РФ Владимир Путин, заявив, что Россия будет воевать до выполнения целей СВО, то вполне возможно, что войска пойдут и до западной границы."Это не только создаёт условия, при которых Европа может вмешаться в ход боевых действий, но ещё и возникает вопрос, что делать с бывшей Украиной. Приведение её в чувство потребует огромных ресурсных вложений. При этом война никуда не денется. Тогда и США вновь вступят в прокси-войну. Причём нам не важно, кто тогда будет президентом Штатов", — резюмировал Ищенко.Ранее, 9 октября, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Ради этого США временно ослабили санкции против России до апреля 2027 года.Решение вызвало резкую реакцию на Украине, в Европейском союзе (ЕС) и даже в Конгрессе США. Вскоре Трамп призвал к отставке Зеленского, а затем и вовсе в одностороннем порядке объявил об энергетическом перемирии.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия заставит Европу оценить убытки от Украины, чтобы предотвратить новую войну читайте на сайте Украина.ру.Подробнее о дальнейших планах главы Белого дома касательно Украины — в публикации Трамп хочет заканчивать войну без Зеленского: в Киеве его проклинают.
https://ukraina.ru/20261018/kukla-i-kuklovod-porugalis-ekspert-o-tom-chto-budet-s-razveddannymi-dlya-ukrainy-1083889894.html
украина
россия
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/07/08/1081198975_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_2f34b8b2f66a5aea40ba370d533b8dc6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, европа, ростислав ищенко, дональд трамп, владимир зеленский, украина.ру, нато, ес
Новости, Украина, Россия, Европа, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина.ру, НАТО, ЕС

Ищенко: Россия может как договориться с США, так и продолжать обстрелы

04:30 20.10.2026
 
© REUTERS / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Читать в
ДзенTelegram
Европа содержит Украину и воюет против России уже два года, но именно американский президент Дональд Трамп, переложив финансирование на ЕС и ослабив позиции США на восточном фланге НАТО, оказался в проигрыше. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Россия же, считает он, в любой момент может как договориться с американцами, так и продолжить удары по Киеву. При этом у Украины уже нет возможности восстановиться как государство.
По словам Ищенко, Европа — это 27 стран ЕС плюс Великобритания, и она уже два года содержит Украину и воюет против России. Трамп сразу заявил о желании перебросить финансирование на Европу, что и сделал, но при этом серьёзно ослабил американские позиции на восточной границе НАТО — выводом войск без ротации и прекращением фактических продаж ракет к "Пэтриотам". Восточноевропейские страны реально боятся, что Россия зачистит Украину и займётся ими.
"И в этой кампании есть один проигравший — это Трамп, потому что наша позиция позволяет в любой момент как договориться с американцами, так и продолжать обстрелы Киева и других украинских городов", — заявил эксперт.
Он отметил, что американская администрация вроде бы среагировала и оставила Владимира Зеленского без разведывательных данных, но есть общий разведывательный контур в рамках НАТО, откуда информация для Украины в любом случае будет утекать.
"Там сидят британцы и американцы, они все поддерживают Украину. Может быть, информация будет передаваться не так оперативно, но в любой войне бывают свои потери, свои проблемы", — пояснил Ищенко.
Он подчеркнул, что у Украины уже нет возможности восстановиться как государство. Если российские планы не изменились после того, как их косвенно озвучил президент РФ Владимир Путин, заявив, что Россия будет воевать до выполнения целей СВО, то вполне возможно, что войска пойдут и до западной границы.
"Это не только создаёт условия, при которых Европа может вмешаться в ход боевых действий, но ещё и возникает вопрос, что делать с бывшей Украиной. Приведение её в чувство потребует огромных ресурсных вложений. При этом война никуда не денется. Тогда и США вновь вступят в прокси-войну. Причём нам не важно, кто тогда будет президентом Штатов", — резюмировал Ищенко.
Ранее, 9 октября, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Ради этого США временно ослабили санкции против России до апреля 2027 года.
Решение вызвало резкую реакцию на Украине, в Европейском союзе (ЕС) и даже в Конгрессе США. Вскоре Трамп призвал к отставке Зеленского, а затем и вовсе в одностороннем порядке объявил об энергетическом перемирии.
- РИА Новости, 1920, 18.10.2026
18 октября, 05:30
"Кукла и кукловод поругались": эксперт о том, что будет с разведданными для УкраиныПередача разведданных ВСУ не прекращена, как и передача информации о размещении сил ПВО: благодаря американским спутникам противник видит поле боя. США продолжают поддерживать ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк, автор книг Михаил Поликарпов
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия заставит Европу оценить убытки от Украины, чтобы предотвратить новую войну читайте на сайте Украина.ру.
Подробнее о дальнейших планах главы Белого дома касательно Украины — в публикации Трамп хочет заканчивать войну без Зеленского: в Киеве его проклинают.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияЕвропаРостислав ИщенкоДональд ТрампВладимир ЗеленскийУкраина.руНАТОЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:04Россия закроет украинский проект: "Нострадамус из Китая" сделал шокирующий прогноз на 2027 год
05:46Кушнер и Уиткофф начинают новый "украинский вояж" с Норвегии. Потом — Москва
05:30"Охота за локомотивами бесполезна": Сигачев назвал верные цели для ВС РФ
04:45Если Европа не закроет границы, мы уйдём и ей конец — Трамп
04:30Ищенко: Россия может как договориться с США, так и продолжать обстрелы
04:07Трамп готов "в любой момент" прервать переговоры с Путиным, но встретиться в Китае втроём, "если захотят"
02:50Не знает. Не слушает. Не хочет. Неблагодарный: Трамп предложил Зеленскому найти другого переговорщика
01:08"Я обнародую эти детали": Трамп пообещал раскрыть виновников войны на Украине
21:10Во Львове встретились хорошее с прекрасным: 20 правых в масках доказали идейную несостоятельность левых
20:30Трамп плюнул на союзников ради дизеля. Эксперт раскрыл, чем это обернется
20:16Массовый расстрел: в киевском ТЦК мужчина ранил шестерых человек
19:36Вашингтон давит на Киев: Пентагон блокирует передачу Украине уже оплаченных ракет для Patriot
19:30Последние усилия Путина по спасению Украины
19:30"Промышленность схлопнулась": эксперт добил миф о катастрофе на железной дороге Украины
19:12Не ждут, а готовятся: страны НАТО составляют смету для войны с Россией
19:03"Откройте глаза": глава МИД Ирана обвинил США и Европу в затягивании конфликта на Украине
19:00Юрий Кнутов: Россия отрежет группировку ВСУ в Славянске, чтобы весной начать полное освобождение Донбасса
18:43Переправа остановлена: российская армия продолжает перерезать Днепр
18:35Культура под обстрелами, тотальная эвакуация. 19 октября 2026 года, вечерний эфир 53:51
18:30Ищенко: Россия в плюсе — Запад платит за топливо, а удары продолжаются
Лента новостейМолния