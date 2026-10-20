https://ukraina.ru/20261020/esli-evropa-ne-zakroet-granitsy-my-uydm-i-ey-konets--tramp-1083929402.html

Если Европа не закроет границы, мы уйдём и ей конец — Трамп

Если Европа не закроет границы, мы уйдём и ей конец — Трамп - 20.10.2026 Украина.ру

Если Европа не закроет границы, мы уйдём и ей конец — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон "остается с Европой, несмотря на их недостатки и слабости", но только если та закроет границы и решит проблемы с миграцией. Эту мысль он 19 октября повторил дважды — во время общения с журналистами в Белым доме и на митинге сторонников в штате Канзас

2026-10-20T04:45

2026-10-20T04:45

2026-10-20T04:45

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миграция

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Печальный конец в случае продолжения прежнего политического курса президент предрёк старому континенту, комментируя журналистам вспыхнувшие там массовые беспорядки."Если Европа не закроет свои границы и не выдворит преступников, таких как люди, которые протестуют, Европе придёт конец", — сказал Трамп.На митинге он подчеркнул, что важно не допустить повторения последних европейских событий в Соединённых Штатах."Если они [европейские страны] не найдут свой путь скоро, а они должны найти свой путь, у нас не останется выбора, только уйти. У нас не будет выбора, только уйти. Мы не допустим того, чтобы это произошло здесь", — заявил Трамп своим сторонникам.Он добавил, что проблемы в Европе связаны с миграцией и сложившееся сейчас положение "было предсказуемым". Президент выразил надежду, что ситуация в Европе, куда из-за недостаточной охраны границ попадают люди, "которые не любят искусство, архитектуру и жителей стран", будет временной.При этом, отметил Трамп, Вашингтон "останется с Европой, несмотря на их недостатки и слабости".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261019/tramp-plyunul-na-soyuznikov-radi-dizelya-ekspert-raskryl-chem-eto-obernetsya--1083913279.html

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