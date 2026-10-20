Если Европа не закроет границы, мы уйдём и ей конец — Трамп - 20.10.2026 Украина.ру
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Если Европа не закроет границы, мы уйдём и ей конец — Трамп
Если Европа не закроет границы, мы уйдём и ей конец — Трамп - 20.10.2026 Украина.ру
Если Европа не закроет границы, мы уйдём и ей конец — Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон "остается с Европой, несмотря на их недостатки и слабости", но только если та закроет границы и решит проблемы с миграцией. Эту мысль он 19 октября повторил дважды — во время общения с журналистами в Белым доме и на митинге сторонников в штате Канзас
2026-10-20T04:45
2026-10-20T04:45
украина.ру
новости
сша
дональд трамп
вашингтон
европа
ес
беспорядки
миграция
миграционный кризис
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Печальный конец в случае продолжения прежнего политического курса президент предрёк старому континенту, комментируя журналистам вспыхнувшие там массовые беспорядки."Если Европа не закроет свои границы и не выдворит преступников, таких как люди, которые протестуют, Европе придёт конец", — сказал Трамп.На митинге он подчеркнул, что важно не допустить повторения последних европейских событий в Соединённых Штатах."Если они [европейские страны] не найдут свой путь скоро, а они должны найти свой путь, у нас не останется выбора, только уйти. У нас не будет выбора, только уйти. Мы не допустим того, чтобы это произошло здесь", — заявил Трамп своим сторонникам.Он добавил, что проблемы в Европе связаны с миграцией и сложившееся сейчас положение "было предсказуемым". Президент выразил надежду, что ситуация в Европе, куда из-за недостаточной охраны границ попадают люди, "которые не любят искусство, архитектуру и жителей стран", будет временной.При этом, отметил Трамп, Вашингтон "останется с Европой, несмотря на их недостатки и слабости".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261019/tramp-plyunul-na-soyuznikov-radi-dizelya-ekspert-raskryl-chem-eto-obernetsya--1083913279.html
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украина.ру, новости, сша, дональд трамп, вашингтон, европа, ес, беспорядки, миграция, миграционный кризис, мир без границ
Украина.ру, Новости, США, Дональд Трамп, Вашингтон, Европа, ЕС, Беспорядки, миграция, миграционный кризис, Мир без границ

Если Европа не закроет границы, мы уйдём и ей конец — Трамп

04:45 20.10.2026
 
© REUTERS / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© REUTERS / Evan Vucci
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон "остается с Европой, несмотря на их недостатки и слабости", но только если та закроет границы и решит проблемы с миграцией. Эту мысль он 19 октября повторил дважды — во время общения с журналистами в Белым доме и на митинге сторонников в штате Канзас
Печальный конец в случае продолжения прежнего политического курса президент предрёк старому континенту, комментируя журналистам вспыхнувшие там массовые беспорядки.
"Если Европа не закроет свои границы и не выдворит преступников, таких как люди, которые протестуют, Европе придёт конец", — сказал Трамп.
На митинге он подчеркнул, что важно не допустить повторения последних европейских событий в Соединённых Штатах.
"Если они [европейские страны] не найдут свой путь скоро, а они должны найти свой путь, у нас не останется выбора, только уйти. У нас не будет выбора, только уйти. Мы не допустим того, чтобы это произошло здесь", — заявил Трамп своим сторонникам.
Он добавил, что проблемы в Европе связаны с миграцией и сложившееся сейчас положение "было предсказуемым". Президент выразил надежду, что ситуация в Европе, куда из-за недостаточной охраны границ попадают люди, "которые не любят искусство, архитектуру и жителей стран", будет временной.
При этом, отметил Трамп, Вашингтон "останется с Европой, несмотря на их недостатки и слабости".
- РИА Новости, 1920, 19.10.2026
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