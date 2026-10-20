Трамп готов "в любой момент" прервать переговоры с Путиным, но встретиться в Китае втроём, "если захотят" - 20.10.2026 Украина.ру
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Трамп готов "в любой момент" прервать переговоры с Путиным, но встретиться в Китае втроём, "если захотят"
Трамп готов "в любой момент" прервать переговоры с Путиным, но встретиться в Китае втроём, "если захотят" - 20.10.2026 Украина.ру
Трамп готов "в любой момент" прервать переговоры с Путиным, но встретиться в Китае втроём, "если захотят"
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к трёхсторонней встрече с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Об этом он сказал 19 октября во время общения с журналистами перед Белым домом
2026-10-20T04:07
2026-10-20T04:08
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В Кремле ранее допускали, что лидеры трёх стран могут встретиться на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне в середине ноября. О возможности проведения такой встречи был задан вопрос президенту США."Я бы сделал это... Я думаю, это прошло бы в Китае", — ответил Трамп журналистам, отметив, что для этого нужно ещё желание Путина и Си Цзиньпина.По его словам, возможная встреча будет зависеть от переговоров по денуклеаризации."Мы запланируем встречу на основе [переговоров по] денуклеаризации", — уточнил президент США.Он также подтвердил готовность напрямую обсудить Украину с председателем КНР.Что касается переговоров по украинскому вопросу с президентом Владимиром Путиным, Трамп отметил, что они продолжаются, но он может прекратить их в любой момент."Мы ведем с ним [с Путиным] переговоры по Украине. Поэтому я не хочу срывать переговоры на полпути. И, кстати, у меня есть право сделать это в любой момент, немедленно. Так что если ничего не получится, то я всегда могу это сделать", — подчеркнул президент США.Он также отметил, что Пекин и Москва ведут себя в вопросе Украины "весьма справедливо"."Китай не слишком активно вмешивался. То же самое и с Россией. Они не сделали и близко столько, сколько могли бы, и я это ценю. Они знают, что я это ценю", — подчеркнул Трамп.Больше информации на эту тему - в публикации Не знает. Не слушает. Не хочет. Неблагодарный: Трамп предложил Зеленскому найти другого переговорщика.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, сша, дональд трамп, белый дом, россия, владимир путин, китай, си цзиньпин, украина, киевский режим, переговоры по украине 2026, переговоры, атэс, война на украине, мир без границ
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Трамп готов "в любой момент" прервать переговоры с Путиным, но встретиться в Китае втроём, "если захотят"

04:07 20.10.2026 (обновлено: 04:08 20.10.2026)
 
© Фото : коллаж Украина.Ру
- РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© Фото : коллаж Украина.Ру
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Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к трёхсторонней встрече с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Об этом он сказал 19 октября во время общения с журналистами перед Белым домом
В Кремле ранее допускали, что лидеры трёх стран могут встретиться на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне в середине ноября. О возможности проведения такой встречи был задан вопрос президенту США.
"Я бы сделал это... Я думаю, это прошло бы в Китае", — ответил Трамп журналистам, отметив, что для этого нужно ещё желание Путина и Си Цзиньпина.
По его словам, возможная встреча будет зависеть от переговоров по денуклеаризации.
"Мы запланируем встречу на основе [переговоров по] денуклеаризации", — уточнил президент США.
Он также подтвердил готовность напрямую обсудить Украину с председателем КНР.
Что касается переговоров по украинскому вопросу с президентом Владимиром Путиным, Трамп отметил, что они продолжаются, но он может прекратить их в любой момент.
"Мы ведем с ним [с Путиным] переговоры по Украине. Поэтому я не хочу срывать переговоры на полпути. И, кстати, у меня есть право сделать это в любой момент, немедленно. Так что если ничего не получится, то я всегда могу это сделать", — подчеркнул президент США.
Он также отметил, что Пекин и Москва ведут себя в вопросе Украины "весьма справедливо".
"Китай не слишком активно вмешивался. То же самое и с Россией. Они не сделали и близко столько, сколько могли бы, и я это ценю. Они знают, что я это ценю", — подчеркнул Трамп.
Больше информации на эту тему - в публикации Не знает. Не слушает. Не хочет. Неблагодарный: Трамп предложил Зеленскому найти другого переговорщика.
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