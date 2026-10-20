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Трамп готов "в любой момент" прервать переговоры с Путиным, но встретиться в Китае втроём, "если захотят"

Трамп готов "в любой момент" прервать переговоры с Путиным, но встретиться в Китае втроём, "если захотят" - 20.10.2026 Украина.ру

Трамп готов "в любой момент" прервать переговоры с Путиным, но встретиться в Китае втроём, "если захотят"

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к трёхсторонней встрече с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Об этом он сказал 19 октября во время общения с журналистами перед Белым домом

2026-10-20T04:07

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В Кремле ранее допускали, что лидеры трёх стран могут встретиться на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне в середине ноября. О возможности проведения такой встречи был задан вопрос президенту США."Я бы сделал это... Я думаю, это прошло бы в Китае", — ответил Трамп журналистам, отметив, что для этого нужно ещё желание Путина и Си Цзиньпина.По его словам, возможная встреча будет зависеть от переговоров по денуклеаризации."Мы запланируем встречу на основе [переговоров по] денуклеаризации", — уточнил президент США.Он также подтвердил готовность напрямую обсудить Украину с председателем КНР.Что касается переговоров по украинскому вопросу с президентом Владимиром Путиным, Трамп отметил, что они продолжаются, но он может прекратить их в любой момент."Мы ведем с ним [с Путиным] переговоры по Украине. Поэтому я не хочу срывать переговоры на полпути. И, кстати, у меня есть право сделать это в любой момент, немедленно. Так что если ничего не получится, то я всегда могу это сделать", — подчеркнул президент США.Он также отметил, что Пекин и Москва ведут себя в вопросе Украины "весьма справедливо"."Китай не слишком активно вмешивался. То же самое и с Россией. Они не сделали и близко столько, сколько могли бы, и я это ценю. Они знают, что я это ценю", — подчеркнул Трамп.Больше информации на эту тему - в публикации Не знает. Не слушает. Не хочет. Неблагодарный: Трамп предложил Зеленскому найти другого переговорщика.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261019/poslednie-usiliya-putina-po-spaseniyu-ukrainy-1083927223.html

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