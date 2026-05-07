https://ukraina.ru/20260507/obama-obyasnil-pochemu-vlasti-ssha-ne-pryachut-inoplanetyan-1078688545.html

Обама объяснил, почему власти США не прячут инопланетян

Обама объяснил, почему власти США не прячут инопланетян - 07.05.2026 Украина.ру

Обама объяснил, почему власти США не прячут инопланетян

Американские власти не смогли бы скрыть существование инопланетян, так как очень плохо хранят секреты, сказал экс-президент США Барак Обама в интервью CBS, передает 7 мая телеграм-канал Украина.ру

2026-05-07T07:27

2026-05-07T07:27

2026-05-07T07:41

новости

сша

украина

барак обама (старший)

дональд трамп

владимир путин

украина.ру

пентагон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102984/01/1029840162_0:0:3036:1707_1920x0_80_0_0_e417094395482bbbe408cd15f01b15ef.jpg

"Если бы существовали инопланетяне, инопланетные корабли или что-либо подобное под контролем правительства США, о чем нам было бы известно, что мы видели бы на фотографиях или еще где-то, - обещаю вам, какой-нибудь парень, охраняющий объект, уже сделал бы селфи с одним из пришельцев, отправил бы его своей девушке", – сказал экс-президент.Он же отметил, что американские власти "ужасно хранят секреты".Президент США Дональд Трамп ранее после признания Обамы об инопланетянах пообещал опубликовать информацию Пентагона о внеземной жизни и НЛО.В феврале Обама признался, что верит в существование инопланетян, но сам их не видел. Позднее он уточнил, что за время своего президентского срока не видел доказательств вступления в контакт с инопланетянами.О настоящих "инопланетянах" - в материале Путин сравнил руководство Украины с инопланетянами на сайте Украина.ру.

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, барак обама (старший), дональд трамп, владимир путин, украина.ру, пентагон