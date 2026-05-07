Обама объяснил, почему власти США не прячут инопланетян - 07.05.2026 Украина.ру
Обама объяснил, почему власти США не прячут инопланетян
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102984/01/1029840162_0:0:3036:1707_1920x0_80_0_0_e417094395482bbbe408cd15f01b15ef.jpg
Обама объяснил, почему власти США не прячут инопланетян

07:27 07.05.2026 (обновлено: 07:41 07.05.2026)
 
Американские власти не смогли бы скрыть существование инопланетян, так как очень плохо хранят секреты, сказал экс-президент США Барак Обама в интервью CBS, передает 7 мая телеграм-канал Украина.ру
"Если бы существовали инопланетяне, инопланетные корабли или что-либо подобное под контролем правительства США, о чем нам было бы известно, что мы видели бы на фотографиях или еще где-то, - обещаю вам, какой-нибудь парень, охраняющий объект, уже сделал бы селфи с одним из пришельцев, отправил бы его своей девушке", – сказал экс-президент.
Он же отметил, что американские власти "ужасно хранят секреты".
Президент США Дональд Трамп ранее после признания Обамы об инопланетянах пообещал опубликовать информацию Пентагона о внеземной жизни и НЛО.
В феврале Обама признался, что верит в существование инопланетян, но сам их не видел. Позднее он уточнил, что за время своего президентского срока не видел доказательств вступления в контакт с инопланетянами.
О настоящих "инопланетянах" - в материале Путин сравнил руководство Украины с инопланетянами на сайте Украина.ру.
