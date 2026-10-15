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Точка раскола: WSJ раскрыла, когда и почему Трамп отвернулся от Зеленского
Точка раскола: WSJ раскрыла, когда и почему Трамп отвернулся от Зеленского - 15.10.2026 Украина.ру
Точка раскола: WSJ раскрыла, когда и почему Трамп отвернулся от Зеленского
Отношения американского президента Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому начали снова стремительно ухудшаться с середины сентября, когда лидеры пообщались на полях Генассамблеи ООН, передает газета Wall Street Journal
2026-10-15T07:30
2026-10-15T07:30
2026-10-15T07:39
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Как утверждается в материале, отправной точкой для очередной волны разногласий послужили именно переговоры в Нью-Йорке. На протяжении последующего месяца глава Белого дома проявлял все большее раздражение в адрес Зеленского. Журналисты Wall Street Journal выяснили, что претензии Трампа вызваны использованием американских возможностей для проведения атак на объекты российского топливно-энергетического комплекса.В минувшие выходные президент США публично высказал недовольство позицией Зеленского, который демонстрирует неготовность идти на мирные соглашения. В связи с этим Трамп подчеркнул, что украинскому государству необходим другой руководитель.До этого агентство Bloomberg раскрыло детали сентябрьской встречи лидеров на ГА ООН: Трамп предлагал Зеленскому поехать в Москву, чтобы начать мирные переговоры, однако получил отказ.А Wall Street Journal констатировало, что на сегодняшний день контакты между Трампом и Зеленским зашли в самый глубокий тупик со времен их резонансного спора в Белом доме. Речь идет о событиях февраля 2025 года, когда Трамп устроил Зеленскому выговор во время его визита для заключения договора о коллективном освоении украинских недр.Подробнее - в материале "Мы его теряем": Зеленский заявил, что чувствует себя преданным Трампом после дизельной сделки с Россией на сайте Украина.ру.
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новости, нью-йорк, сша, москва, дональд трамп, владимир зеленский, оон, украина.ру
Новости, Нью-Йорк, США, Москва, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ООН, Украина.ру
Точка раскола: WSJ раскрыла, когда и почему Трамп отвернулся от Зеленского
07:30 15.10.2026 (обновлено: 07:39 15.10.2026)
Отношения американского президента Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому начали снова стремительно ухудшаться с середины сентября, когда лидеры пообщались на полях Генассамблеи ООН, передает газета Wall Street Journal
Как утверждается в материале, отправной точкой для очередной волны разногласий послужили именно переговоры в Нью-Йорке.
На протяжении последующего месяца глава Белого дома проявлял все большее раздражение в адрес Зеленского. Журналисты Wall Street Journal выяснили, что претензии Трампа вызваны использованием американских возможностей для проведения атак на объекты российского топливно-энергетического комплекса.
В минувшие выходные президент США публично высказал недовольство позицией Зеленского, который демонстрирует неготовность идти на мирные соглашения. В связи с этим Трамп подчеркнул, что украинскому государству необходим другой руководитель.
До этого агентство Bloomberg раскрыло детали сентябрьской встречи лидеров на ГА ООН: Трамп предлагал Зеленскому поехать в Москву, чтобы начать мирные переговоры, однако получил отказ.
А Wall Street Journal констатировало, что на сегодняшний день контакты между Трампом и Зеленским зашли в самый глубокий тупик со времен их резонансного спора в Белом доме. Речь идет о событиях февраля 2025 года, когда Трамп устроил Зеленскому выговор во время его визита для заключения договора о коллективном освоении украинских недр.