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Точка раскола: WSJ раскрыла, когда и почему Трамп отвернулся от Зеленского

Точка раскола: WSJ раскрыла, когда и почему Трамп отвернулся от Зеленского - 15.10.2026 Украина.ру

Точка раскола: WSJ раскрыла, когда и почему Трамп отвернулся от Зеленского

Отношения американского президента Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому начали снова стремительно ухудшаться с середины сентября, когда лидеры пообщались на полях Генассамблеи ООН, передает газета Wall Street Journal

2026-10-15T07:30

2026-10-15T07:30

2026-10-15T07:39

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Как утверждается в материале, отправной точкой для очередной волны разногласий послужили именно переговоры в Нью-Йорке. На протяжении последующего месяца глава Белого дома проявлял все большее раздражение в адрес Зеленского. Журналисты Wall Street Journal выяснили, что претензии Трампа вызваны использованием американских возможностей для проведения атак на объекты российского топливно-энергетического комплекса.В минувшие выходные президент США публично высказал недовольство позицией Зеленского, который демонстрирует неготовность идти на мирные соглашения. В связи с этим Трамп подчеркнул, что украинскому государству необходим другой руководитель.До этого агентство Bloomberg раскрыло детали сентябрьской встречи лидеров на ГА ООН: Трамп предлагал Зеленскому поехать в Москву, чтобы начать мирные переговоры, однако получил отказ.А Wall Street Journal констатировало, что на сегодняшний день контакты между Трампом и Зеленским зашли в самый глубокий тупик со времен их резонансного спора в Белом доме. Речь идет о событиях февраля 2025 года, когда Трамп устроил Зеленскому выговор во время его визита для заключения договора о коллективном освоении украинских недр.Подробнее - в материале "Мы его теряем": Зеленский заявил, что чувствует себя преданным Трампом после дизельной сделки с Россией на сайте Украина.ру.

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новости, нью-йорк, сша, москва, дональд трамп, владимир зеленский, оон, украина.ру