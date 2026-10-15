Точка раскола: WSJ раскрыла, когда и почему Трамп отвернулся от Зеленского - 15.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261015/tochka-raskola-wsj-raskryla-kogda-i-pochemu-tramp-otvernulsya-ot-zelenskogo-1083821157.html
Точка раскола: WSJ раскрыла, когда и почему Трамп отвернулся от Зеленского
Точка раскола: WSJ раскрыла, когда и почему Трамп отвернулся от Зеленского - 15.10.2026 Украина.ру
Точка раскола: WSJ раскрыла, когда и почему Трамп отвернулся от Зеленского
Отношения американского президента Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому начали снова стремительно ухудшаться с середины сентября, когда лидеры пообщались на полях Генассамблеи ООН, передает газета Wall Street Journal
2026-10-15T07:30
2026-10-15T07:39
новости
нью-йорк
сша
москва
дональд трамп
владимир зеленский
оон
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0a/18/1070614176_310:0:2610:1294_1920x0_80_0_0_487259b9838545a0246ab52d494ff799.jpg
Как утверждается в материале, отправной точкой для очередной волны разногласий послужили именно переговоры в Нью-Йорке. На протяжении последующего месяца глава Белого дома проявлял все большее раздражение в адрес Зеленского. Журналисты Wall Street Journal выяснили, что претензии Трампа вызваны использованием американских возможностей для проведения атак на объекты российского топливно-энергетического комплекса.В минувшие выходные президент США публично высказал недовольство позицией Зеленского, который демонстрирует неготовность идти на мирные соглашения. В связи с этим Трамп подчеркнул, что украинскому государству необходим другой руководитель.До этого агентство Bloomberg раскрыло детали сентябрьской встречи лидеров на ГА ООН: Трамп предлагал Зеленскому поехать в Москву, чтобы начать мирные переговоры, однако получил отказ.А Wall Street Journal констатировало, что на сегодняшний день контакты между Трампом и Зеленским зашли в самый глубокий тупик со времен их резонансного спора в Белом доме. Речь идет о событиях февраля 2025 года, когда Трамп устроил Зеленскому выговор во время его визита для заключения договора о коллективном освоении украинских недр.Подробнее - в материале "Мы его теряем": Зеленский заявил, что чувствует себя преданным Трампом после дизельной сделки с Россией на сайте Украина.ру.
нью-йорк
сша
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0a/18/1070614176_121:0:2733:1959_1920x0_80_0_0_e5d4420d1cc35e34505570943cb5a0be.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, нью-йорк, сша, москва, дональд трамп, владимир зеленский, оон, украина.ру
Новости, Нью-Йорк, США, Москва, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ООН, Украина.ру

Точка раскола: WSJ раскрыла, когда и почему Трамп отвернулся от Зеленского

07:30 15.10.2026 (обновлено: 07:39 15.10.2026)
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© AP / Alex Brandon
Читать в
ДзенTelegram
Отношения американского президента Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому начали снова стремительно ухудшаться с середины сентября, когда лидеры пообщались на полях Генассамблеи ООН, передает газета Wall Street Journal
Как утверждается в материале, отправной точкой для очередной волны разногласий послужили именно переговоры в Нью-Йорке.
На протяжении последующего месяца глава Белого дома проявлял все большее раздражение в адрес Зеленского. Журналисты Wall Street Journal выяснили, что претензии Трампа вызваны использованием американских возможностей для проведения атак на объекты российского топливно-энергетического комплекса.
В минувшие выходные президент США публично высказал недовольство позицией Зеленского, который демонстрирует неготовность идти на мирные соглашения. В связи с этим Трамп подчеркнул, что украинскому государству необходим другой руководитель.
До этого агентство Bloomberg раскрыло детали сентябрьской встречи лидеров на ГА ООН: Трамп предлагал Зеленскому поехать в Москву, чтобы начать мирные переговоры, однако получил отказ.
А Wall Street Journal констатировало, что на сегодняшний день контакты между Трампом и Зеленским зашли в самый глубокий тупик со времен их резонансного спора в Белом доме. Речь идет о событиях февраля 2025 года, когда Трамп устроил Зеленскому выговор во время его визита для заключения договора о коллективном освоении украинских недр.
Подробнее - в материале "Мы его теряем": Зеленский заявил, что чувствует себя преданным Трампом после дизельной сделки с Россией на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиНью-ЙоркСШАМоскваДональд ТрампВладимир ЗеленскийООНУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:37США готовы снять санкции с российских танкеров ради снижения цен на топливо
09:23ПВО сбила за ночь 166 украинских дронов над регионами России
09:21Пленные вместо миноискателей: Мирошник заявил о чудовищных методах ВСУ
09:20Посланцы ЕС отвергли план США по российским активам — Financial Times
09:01Трамп может получить российское топливо до выборов - NYP
09:00Маск добивает Зеленского: Украина теряет связь, людей и поддержку. Хроника событий на утро 15 октября
08:38"С нас хватит": Зеленский снял запрет на удары по российским НПЗ
08:33Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине к этому часу
08:29"Мясник" вместо боксера: Зеленский пытается снять мэра Киева по одесской схеме, Кличко жестко отбивается
08:20Поставки сорваны: ВС РФ разгромили портовые объекты и суда с грузами для ВСУ
08:00Реформы Косыгина: без Либермана не обошлось
07:57Маска встревожили претензии Киева к дизельным планам Трампа
07:30Точка раскола: WSJ раскрыла, когда и почему Трамп отвернулся от Зеленского
07:28Зеленский заявил, что не уйдёт
07:21Украина потеряет территории: западные СМИ выясняют, чем закончится ссора Трампа с Зеленским
06:52Небензя уточнил в Совбезе ООН, с кем нельзя обсуждать конфликт на Украине
06:50Очень важный свидетель: беглый генпрокурор Кравченко выдает секреты Зеленского
06:30Дмитрий Выдрин: Трампу нужна Россия и Севморпуть, а украинские миллиарды для него — копеечная суета
06:20Бегство элит из столицы: Ищенко о том, какие удары России добьют киевский режим
06:03Волки в овечьей шкуре: говорили о мире, а погнали воевать до последнего украинца
Лента новостейМолния