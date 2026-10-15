Удары по мостам: успеет ли Киев отвести группировку ВСУ за Днепр — Ищенко - 15.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261015/udary-po-mostam-uspeet-li-kiev-otvesti-gruppirovku-vsu-za-dnepr--ischenko-1083815060.html
Удары по мостам: успеет ли Киев отвести группировку ВСУ за Днепр — Ищенко
Удары по мостам: успеет ли Киев отвести группировку ВСУ за Днепр — Ищенко - 15.10.2026 Украина.ру
Удары по мостам: успеет ли Киев отвести группировку ВСУ за Днепр — Ищенко
Удары по мостам не приведут к немедленной сдаче Украины — противник столкнётся с большими трудностями, но не более того. При идеальном развитии событий ВСУ могут потерять левобережную группировку — то есть две трети армии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-10-15T05:30
2026-10-15T05:30
новости
украина
днепр
киев
ростислав ищенко
украина.ру
сво
владимир зеленский
новости сво
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/03/1083592398_0:112:1255:817_1920x0_80_0_0_498670fba61de482d804ef29873b56ca.png
Продолжая тему ударов по мостам через Днепр, эксперт призвал не думать, будто от них Украина сразу капитулирует.Ищенко заявил, что не надо думать, будто удары по мостам через Днепр — это панацея. "Что мы по ним будем бить, и Украина сдастся. У них будут большие трудности", — пояснил эксперт.По его словам, при идеальном развитии событий ВСУ потеряют свою группировку на Левобережье. "Возможно, что при идеальном развитии событий, они потеряют свою левобережную группировку, это две трети их армий. Скорее всего, они успеют отвести какие-то соединения за Днепр", — отметил Ищенко.Эксперт подчеркнул, что Киев — крупная агломерация, и брать под контроль её очень затратно. "Киев — это крупная агломерация и брать ее очень затратно с точки зрения человеческих жизней. Поэтому если за нее не будут держаться зубами, нам это выгодно", — добавил он."Не надо переоценивать то, что происходит сейчас, но надо понимать, что раньше мы не имели физических возможностей вести войну таким же образом, как ведем ее сейчас", — предостерег собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если команда Зеленского сбежит из Киева, Россия наполовину одержит победу над Украиной" в дзен-канале Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Алексей Анпилогов: ВСУ продолжают безнадежную оборону на Осколе, а Россия берет под контроль Доброполье" в дзен-канале Украина.ру.
украина
днепр
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/03/1083592398_0:0:1255:942_1920x0_80_0_0_3f839a2dc8a4a97e3491b58fefb669be.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, днепр, киев, ростислав ищенко, украина.ру, сво, владимир зеленский, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, главные новости, главное, война, война на украине, украина.ру дзен, дзен сво, удары, ракетные удары по украине, удары дронами
Новости, Украина, Днепр, Киев, Ростислав Ищенко, Украина.ру, СВО, Владимир Зеленский, новости СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Главные новости, главное, война, война на Украине, Украина.ру Дзен, дзен СВО, удары, ракетные удары по Украине, Удары дронами

Удары по мостам: успеет ли Киев отвести группировку ВСУ за Днепр — Ищенко

05:30 15.10.2026
 
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
- РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
Читать в
ДзенTelegram
Удары по мостам не приведут к немедленной сдаче Украины — противник столкнётся с большими трудностями, но не более того. При идеальном развитии событий ВСУ могут потерять левобережную группировку — то есть две трети армии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Продолжая тему ударов по мостам через Днепр, эксперт призвал не думать, будто от них Украина сразу капитулирует.
Ищенко заявил, что не надо думать, будто удары по мостам через Днепр — это панацея. "Что мы по ним будем бить, и Украина сдастся. У них будут большие трудности", — пояснил эксперт.
По его словам, при идеальном развитии событий ВСУ потеряют свою группировку на Левобережье. "Возможно, что при идеальном развитии событий, они потеряют свою левобережную группировку, это две трети их армий. Скорее всего, они успеют отвести какие-то соединения за Днепр", — отметил Ищенко.
Эксперт подчеркнул, что Киев — крупная агломерация, и брать под контроль её очень затратно. "Киев — это крупная агломерация и брать ее очень затратно с точки зрения человеческих жизней. Поэтому если за нее не будут держаться зубами, нам это выгодно", — добавил он.
"Не надо переоценивать то, что происходит сейчас, но надо понимать, что раньше мы не имели физических возможностей вести войну таким же образом, как ведем ее сейчас", — предостерег собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если команда Зеленского сбежит из Киева, Россия наполовину одержит победу над Украиной" в дзен-канале Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Алексей Анпилогов: ВСУ продолжают безнадежную оборону на Осколе, а Россия берет под контроль Доброполье" в дзен-канале Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаДнепрКиевРостислав ИщенкоУкраина.руСВОВладимир Зеленскийновости СВОновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОГлавные новостиглавноевойнавойна на УкраинеУкраина.ру Дзендзен СВОударыракетные удары по УкраинеУдары дронами
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:28Зеленский заявил, что не уйдёт
07:21Украина потеряет территории: западные СМИ выясняют, чем закончится ссора Трампа с Зеленским
06:52Небензя уточнил в Совбезе ООН, с кем нельзя обсуждать конфликт на Украине
06:50Очень важный свидетель: беглый генпрокурор Кравченко выдает секреты Зеленского
06:30Дмитрий Выдрин: Трампу нужна Россия и Севморпуть, а украинские миллиарды для него — копеечная суета
06:20Бегство элит из столицы: Ищенко о том, какие удары России добьют киевский режим
06:03Волки в овечьей шкуре: говорили о мире, а погнали воевать до последнего украинца
05:49Тайные тюрьмы и зверства: Мирошник потребовал в ООН изучить факты пыток российских пленных
05:30Удары по мостам: успеет ли Киев отвести группировку ВСУ за Днепр — Ищенко
05:06Десятки убитых, сотни раненых: Мирошник рассказал в ООН об ударах ВСУ по детям
04:30"Зеленского сдадут, когда все зашатается": эксперт про венесуэльский сценарий для Украины
04:27Ни Маск, ни правительство — кто? Продолжается интрига с замедлением Starlink для ВСУ
03:26Пятерых военных ВСУ в Харьковской области расстрелял их сослуживец
02:56Глава ФБР обвинил СМИ во лжи про поездку в Россию
02:11"Starlink — это для гражданских": Маск ответил на претензии Киева
01:08Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
21:01"Мы его теряем": Зеленский заявил, что чувствует себя преданным Трампом после дизельной сделки с Россией
20:30Киев готовит понтоны: почему Россия стала бить по мостам через Днепр — мнение Ищенко
20:10"Яндекс" держит удар: компания оперативно перевела ключевые системы на резервные мощности
19:30"В 2026 году не закончится": эксперт рассказал, к чему нужно готовиться России
Лента новостейМолния