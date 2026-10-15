https://ukraina.ru/20261015/udary-po-mostam-uspeet-li-kiev-otvesti-gruppirovku-vsu-za-dnepr--ischenko-1083815060.html

Удары по мостам: успеет ли Киев отвести группировку ВСУ за Днепр — Ищенко

Удары по мостам: успеет ли Киев отвести группировку ВСУ за Днепр — Ищенко - 15.10.2026 Украина.ру

Удары по мостам: успеет ли Киев отвести группировку ВСУ за Днепр — Ищенко

Удары по мостам не приведут к немедленной сдаче Украины — противник столкнётся с большими трудностями, но не более того. При идеальном развитии событий ВСУ могут потерять левобережную группировку — то есть две трети армии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-10-15T05:30

2026-10-15T05:30

2026-10-15T05:30

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Продолжая тему ударов по мостам через Днепр, эксперт призвал не думать, будто от них Украина сразу капитулирует.Ищенко заявил, что не надо думать, будто удары по мостам через Днепр — это панацея. "Что мы по ним будем бить, и Украина сдастся. У них будут большие трудности", — пояснил эксперт.По его словам, при идеальном развитии событий ВСУ потеряют свою группировку на Левобережье. "Возможно, что при идеальном развитии событий, они потеряют свою левобережную группировку, это две трети их армий. Скорее всего, они успеют отвести какие-то соединения за Днепр", — отметил Ищенко.Эксперт подчеркнул, что Киев — крупная агломерация, и брать под контроль её очень затратно. "Киев — это крупная агломерация и брать ее очень затратно с точки зрения человеческих жизней. Поэтому если за нее не будут держаться зубами, нам это выгодно", — добавил он."Не надо переоценивать то, что происходит сейчас, но надо понимать, что раньше мы не имели физических возможностей вести войну таким же образом, как ведем ее сейчас", — предостерег собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если команда Зеленского сбежит из Киева, Россия наполовину одержит победу над Украиной" в дзен-канале Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Алексей Анпилогов: ВСУ продолжают безнадежную оборону на Осколе, а Россия берет под контроль Доброполье" в дзен-канале Украина.ру.

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