https://ukraina.ru/20261008/vs-rf-okruzhayut-ukrainskiy-analitik-priznal-kriticheskoe-polozhenie-v-dobropole--1083678256.html

ВС РФ окружают: украинский аналитик признал критическое положение в Доброполье

ВС РФ окружают: украинский аналитик признал критическое положение в Доброполье - 08.10.2026 Украина.ру

ВС РФ окружают: украинский аналитик признал критическое положение в Доброполье

Российские войска вышли на ближние подступы к Доброполью с юга и востока, сообщил украинский военный аналитик Константин Машовец

2026-10-08T09:08

2026-10-08T09:08

2026-10-08T09:30

россия

доброполье

украина

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спецоперация

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По его информации, российская пехота действует небольшими рассредоточенными отрядами по 30–40 человек. Отдельные бойцы уже зафиксированы на северо-восточной окраине возле местного террикона и в районе Ганновки. Сейчас армия РФ плотно охватывает укрепрайон с восточной и южной сторон, наступая через Новое Шахово и Новый Донбасс. Одновременно с этим ожесточенные бои идут на флангах у целой цепочки пригородных поселков, а со стороны Котлино российские подразделения смогли продвинуться на полтора километра к Сергеевке. Машовец подчеркивает, что цель маневра — глубокий обход Доброполья, который позволит перерезать ключевые дороги на Белозерское и лишить гарнизон ВСУ путей снабжения. Продвижение российских сил в южную часть Доброполья и планомерный штурм жилого сектора с многоэтажками отдельно подтверждают и сами украинские военные, в частности боец с позывным "Мучной". По оценкам экспертов, вся эта наступательная операция формирует южный фланг для последующего масштабного давления на Славянско-Краматорскую агломерациюО других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.

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россия, доброполье, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация