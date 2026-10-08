https://ukraina.ru/20261008/ukraina-umret-budet-pryamoe-vneshnee-upravlenie-evropeyskiy-vybor-kieva-zakonchitsya-krakhom-1083666156.html

Украина умрет, будет прямое внешнее управление: европейский выбор Киева закончится крахом

Украина умрет, будет прямое внешнее управление: европейский выбор Киева закончится крахом - 08.10.2026 Украина.ру

Украина умрет, будет прямое внешнее управление: европейский выбор Киева закончится крахом

Кто-то в Киеве боится обнародования даже гипотетических мирных планов, а кто-то опасается, что зимовать придется без света, воды и тепла – такая сегодня ситуация на Украине. Это одна и та же Украина? Можно ли считать, что она продолжает существовать как общество и государство – или уже нет? Такими вопросами задаются в экспертном сообществе

2026-10-08T06:06

2026-10-08T06:06

2026-10-08T06:06

эксклюзив

украина

алексей гончаренко

андрей золотарев

киев

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Заговорившего было о мире депутата Рады Алексея Гончаренко* тут же исключили из фракции партии Петра Порошенко** "Европейская солидарность". Парламентарий, помимо прочего, заявил, что Украина проигрывает войну и потому должна искать возможности для переговоров с Москвой. И даже пойти на уступки – прекратить давление на УПЦ и на русскоязычных граждан Украины.Комментируя этот факт, украинский политтехнолог Андрей Золотарев напомнил, что 3 октября в Киеве состоялся немногочисленный (около ста человек) митинг с требованием мира – митинг этот постарались не заметить, а вот на Гончаренко спустили всех собак, отметил эксперт.По его словам, Гончаренко всегда чувствовал политическую конъюнктуру, вот и сейчас уловил запрос украинского общества на мир.К тому же и "не вполне украинская "Украинская правда" (так политтехнолог охарактеризовал это издание) опубликовала колонку Гончаренко с рассуждениями о необходимости мира. Данное СМИ играет в мире местных медиа особую роль. Но вообще "медиа в современной Украине… они прибиты", аудитория телеграм-каналов - куда больше.Если бы ставилась задача ознакомить с идеями Гончаренко самую широкую аудиторию, то выбрали бы другие пути. Но выбрали "Украинскую правду".По мнению Золотарева, осуществлена эта публикация была для того, чтобы привлечь к обсуждению лидеров общественного мнения – "зайти в тот сегмент, 5-7%, попасть в ту категорию лидеров мнений, к которым прислушиваются остальные 95% - и это у Гончаренко получилось".При этом УП никак нельзя назвать образцом политического плюрализма, поэтому можно предположить, что колонка Гончаренко появилась там неспроста. Да, Гончаренко исключили из "Евросолидарности", но нужно подождать, что сделают потом – ограничат ли полномочия и пр.Политтехнолог добавил, что мирный план Гончаренко сводится к тому, чего добиваются спецпосланники Трампа Уиткофф и Кушнер. И травля депутата ставит под вопрос искренность Киева в вопросе войны и мира. И надо помнить, что в Раде (находящейся сейчас в очень странном отпуске) есть и другие депутаты, заявляющие, что войну надо заканчивать, "иначе закончится Украина".Но преследование высказавшего, по сути, эти же идеи депутата показывает, что Киев против?А пока Гончаренко занесли в базу данных скандального сайта "Миротворец"* и выгнали из фракции "Евросолидарности". Золотарев назвал этот сайт "давно уже прогнившей конторкой", которой заведуют "подментованные активисты" (откуда там берутся установочные данные?).Что касается исключения из фракции, эксперт предположил, что глава партии Порошенко хорошо понимает, куда все движется, понимает, что в будущем это сыграет против его партии, но его могли, так сказать, уговорить."Исключив Гончаренко из фракции "Европейская солидарность", Порошенко подтвердил российский нарратив о том, что европейский выбор Украины – это война", - такой вывод сделал находящийся под стражей по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.Думают и о том, как придется Украине зимовать. Глава Союза потребителей Украины, эксперт в вопросах энергетики Олег Попенко отметил в эфире канала "Капучино TV", что удары по киевским мостам могут быть критичны не только для столицы, поскольку через мосты идет значительный транзитный трафик. Остановка движения по мостам, даже только по одному Южному мосту, потребует направить перевозку грузов по другим маршрутам, это серьезно повлияет на всю логистику.Для Киева остановка движения по мостам "останавливает фактически город – и выхода из этой ситуации… только объездными какими-то маршрутами", - сказал эксперт, добавив, что такой маршрут идет, например, через Черкасскую дамбу, но нужно делать крюк в сотни километров."К сожалению, сегодня Киев фактически останется в транспортном коллапсе", - сказал Попенко, добавив, что это напрямую повлияет на работу всех коммунальных служб, на работу бизнеса, на налоги и пр. Словом, город будет фактически парализован, поскольку много людей живут на одном берегу, а работают на другом.Попенко подчеркнул, что выхода нет – "не будем же мы опускаться до уровня депутатов Киеврады, которые предлагают за 8 миллиардов построить понтонные переправы". Речной транспорт – тоже не выход. В общем, Киев может быть фактически парализован. А если будет поражена Киевская подстанция, обеспечивающая 80% подачи импортной электроэнергии и электроэнергии от Ровенской АЭС, то столица физически останется без электричества.Эксперт отметил еще одну угрозу – возможную остановку работы водоканалов, если продолжится ситуация с задержкой субвенций из бюджета на ремонты и пр. В таком же положении теплокоммунэнерго. Риски для людей очень велики.Тем временем на Украине гадают, а осталась ли Украина? Украинский философ Сергей Дацюк утверждает, что – "точно нет"."По той простой причине, что значительной части территориально нет, ее (Украины – Ред.) как общества нет, государство удерживается только в войну", - пояснил философ свое утверждение в эфире одного из видеоканалов.По его мнению, как только война закончится, "государство просто умрет", будет введено прямое внешнее управление, а тогда "это уже не государство".*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20261005/poyti-i-podpisat-chto-to-s-putinym-ukrainskie-eksperty-vzmolilis-o-mire-1083597195.html

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эксклюзив, украина, алексей гончаренко, андрей золотарев, киев