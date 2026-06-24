https://ukraina.ru/20260624/polsha-vengriya-i-slovakiya-ne-gotovy-k-chlenstvu-ukrainy-v-es-1080586760.html

Польша, Венгрия и Словакия не готовы к членству Украины в ЕС

Польша, Венгрия и Словакия не готовы к членству Украины в ЕС - 24.06.2026 Украина.ру

Польша, Венгрия и Словакия не готовы к членству Украины в ЕС

Западные соседи Украины выразили солидарность с Венгрией в вопросе ее будущего вступления в Евросоюз. Об этом 24 июня пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на британское издание Telegraph

2026-06-24T14:48

2026-06-24T14:48

2026-06-24T14:48

новости

венгрия

польша

словакия

ес

politico

украина.ру

украина

украина-ес

евроинтеграция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101892/86/1018928661_0:123:3203:1924_1920x0_80_0_0_c94fbc610134eeb22faca8cf286130d1.jpg

Варшава и Братислава присоединились к обеспокоенности Будапешта, указав на недостаточный уровень поддержки этого процесса среди граждан европейских стран."Авторы статьи ссылаются на результаты предыдущих социологических опросов. Эти исследования зафиксировали, что большинство избирателей не только в Венгрии, но и в Болгарии, Австрии, Германии и даже в Эстонии оценивают восточное расширение Евросоюза скорее негативно", - сказано в публикации.В ней уточняется, что Киев при активной поддержке ряда государств, включая Германию, настаивает на скорейшем открытии оставшихся пяти переговорных разделов. Однако венгерское правительство в своем скептицизме оказалось не одиноким, получив поддержку от Польши и Словакии, которые также выразили сомнения по поводу низкого интереса общества к приему новых членов.Российское издание напомнило, что венгерская сторона приняла решение приостановить переговорный процесс с Украиной и Молдавией, категорически отказавшись одобрить открытие новых кластеров уже в ближайший июль.Ранее сообщалось, что издание Politico со ссылкой на дипломатические источники информировало, что Венгрия стала единственной страной Евросоюза, заблокировавшей утверждение общей позиции 27 членов блока, необходимой для открытия новых переговорных кластеров по вступлению Украины и Молдавии.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре О чем речь теперь? Путин назвал окончательные условия мира для Киева. Хроника событий на утро 24 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

венгрия

польша

словакия

украина

восточная европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, венгрия, польша, словакия, ес, politico, украина.ру, украина, украина-ес, евроинтеграция, восточная европа, восточное партнерство