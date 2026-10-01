https://ukraina.ru/20261001/mask-s-kollegami-sproektiruyut-dlya-pentagona-voynu-buduschego-1083530234.html

Маск с коллегами спроектируют для Пентагона войну будущего

Маск с коллегами спроектируют для Пентагона войну будущего - 01.10.2026 Украина.ру

Маск с коллегами спроектируют для Пентагона войну будущего

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск станет одним из руководителей новой проекта "Меридиан", который нацелен на прогнозирование и проектирование для Пентагона войны будущего. Об этом министр обороны США Пит Хегсет заявил 30 сентября во время выступления перед военнослужащими на базе Корпуса морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния

2026-10-01T03:34

2026-10-01T03:34

2026-10-01T03:34

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По словам Хегсета, коллегами Маска в новом мозговом центре станут ещё два "выдающегося ума" Соединённых Штатов."Сегодня я объявляю о запуске проекта "Меридиан" — инициативы под руководством лучших умов Америки по изучению будущего военных действий. Под началом главного технического директора ведомства Эмиля Майкла соруководителями проекта "Меридиан" станут три выдающихся ума нашей страны: Илон Маск, Палмер Лаки и Ньют Гингрич", — заявил Хегсет.Лаки является основателем оборонной технологической компании Anduril Industries, а Гингрич — бывшим спикером палаты представителей конгресса США.В официальном заявлении Пентагона поясняется, что целью проекта является анализ всего спектра потенциальных сфер ведения боевых действий будущего, "от подземных глубин до окололунного пространства". Перед новым мозговым центром также поставлена задача определения перечня систем, необходимых для сохранения долгосрочного преимущества Соединённых Штатов в военной области.Итоговый доклад проекта с практическими рекомендациями должен быть подготовлен в течение 120 дней с момента его запуска. Документ будет содержать как открытую часть для широкой публики, так и секретное приложение для военного руководства.Во время выступления в Куантико Хегсет также объявил о запуске ещё пяти других стратегических реформ.Ранее сообщалось, что бывший министр обороны киевского режим Михаил Федоров объявил о запуске оборонной технологической инициативы "Армия роботов", ключевым инвестором которой станет генеральный директор американской корпорации Palantir Алекс Карп.Подробнее об этом - в материале Дениса Рудометова Алексей Живов: Украина и Palantir начинают подготовку к войне, которая вспыхнет в Европе после 2029 года.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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