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Российское лазерное оружие уже показало высокую эффективность — глава РАН

Российское лазерное оружие уже показало высокую эффективность — глава РАН - 01.10.2026 Украина.ру

Российское лазерное оружие уже показало высокую эффективность — глава РАН

Российское лазерное оружие, в совершенствовании которого академические ученые принимают самое активное участие, показало высокую эффективность, заявил президент Российской академии наук Геннадий Красников. Об этом в ночь на 1 октября пишет РИА Новости

2026-10-01T05:10

2026-10-01T05:10

2026-10-01T05:10

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В Ленинградской области на днях испытали новый боевой лазер против БПЛА. По информации Росгвардии, бойцы вместе с представителями ВПК применяли мобильную лазерную установку на базе внедорожного автомобиля для борьбы с дронами в условиях, приближённых к боевым. Были проверены тактико-технические характеристики и боевые возможности лазера по уничтожению БПЛА разных моделей при их маневрировании на различной удалённости, скорости и высоте."Высокую эффективность показало наше лазерное оружие, лазерные установки", — прокомментировал работы в этом направлении глава РАН.Он отметил, что в настоящее время учёные и инженеры добиваются увеличения мощности и дальности луча, при уменьшении времени сопровождения лазером цели."Другая тема — средства поражения специальными методами, когда снаряд разлетается на мелкие высокоэнергетичные осколки, и их облако поражает беспилотники противника", — добавил Красников.По его словам, также развиваются и классические установки, включая "Панцири" и другие российские комплексы."В каждом направлении наши ведущие ученые, ведущие институты принимают самое активное участие", — подчеркнул академик.Ранее сообщалось, что летом в группировку ПВО поступили российские лазерные системы, и одна из них уже сбила 85 дронов. Подробнее об этом - в публикации "Добились страшных успехов": Насонов о российских лазерах, выжигающих дроны.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20260623/v-zone-spetsoperatsii-ischezaet-ponyatie-liniya-fronta-drony-stanovyatsya-massovym-oruzhiem-na-pole-boya-1080521256.html

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