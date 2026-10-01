Российское лазерное оружие уже показало высокую эффективность — глава РАН - 01.10.2026 Украина.ру
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Российское лазерное оружие уже показало высокую эффективность — глава РАН
Российское лазерное оружие уже показало высокую эффективность — глава РАН - 01.10.2026 Украина.ру
Российское лазерное оружие уже показало высокую эффективность — глава РАН
Российское лазерное оружие, в совершенствовании которого академические ученые принимают самое активное участие, показало высокую эффективность, заявил президент Российской академии наук Геннадий Красников. Об этом в ночь на 1 октября пишет РИА Новости
2026-10-01T05:10
2026-10-01T05:10
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В Ленинградской области на днях испытали новый боевой лазер против БПЛА. По информации Росгвардии, бойцы вместе с представителями ВПК применяли мобильную лазерную установку на базе внедорожного автомобиля для борьбы с дронами в условиях, приближённых к боевым. Были проверены тактико-технические характеристики и боевые возможности лазера по уничтожению БПЛА разных моделей при их маневрировании на различной удалённости, скорости и высоте."Высокую эффективность показало наше лазерное оружие, лазерные установки", — прокомментировал работы в этом направлении глава РАН.Он отметил, что в настоящее время учёные и инженеры добиваются увеличения мощности и дальности луча, при уменьшении времени сопровождения лазером цели."Другая тема — средства поражения специальными методами, когда снаряд разлетается на мелкие высокоэнергетичные осколки, и их облако поражает беспилотники противника", — добавил Красников.По его словам, также развиваются и классические установки, включая "Панцири" и другие российские комплексы."В каждом направлении наши ведущие ученые, ведущие институты принимают самое активное участие", — подчеркнул академик.Ранее сообщалось, что летом в группировку ПВО поступили российские лазерные системы, и одна из них уже сбила 85 дронов. Подробнее об этом - в публикации "Добились страшных успехов": Насонов о российских лазерах, выжигающих дроны.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, впк, ученые, наука, вооружения, пво, беспилотники, дроны, бпла, росгвардия, ленинградская область, война, сво, испытания, оборона, минобороны рф
Украина.ру, Новости, Россия, ВПК, ученые, Наука, вооружения, ПВО, беспилотники, дроны, БПЛА, Росгвардия, Ленинградская область, война, СВО, испытания, оборона, Минобороны РФ

Российское лазерное оружие уже показало высокую эффективность — глава РАН

05:10 01.10.2026
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© Украина.ру
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Российское лазерное оружие, в совершенствовании которого академические ученые принимают самое активное участие, показало высокую эффективность, заявил президент Российской академии наук Геннадий Красников. Об этом в ночь на 1 октября пишет РИА Новости
В Ленинградской области на днях испытали новый боевой лазер против БПЛА. По информации Росгвардии, бойцы вместе с представителями ВПК применяли мобильную лазерную установку на базе внедорожного автомобиля для борьбы с дронами в условиях, приближённых к боевым. Были проверены тактико-технические характеристики и боевые возможности лазера по уничтожению БПЛА разных моделей при их маневрировании на различной удалённости, скорости и высоте.
"Высокую эффективность показало наше лазерное оружие, лазерные установки", — прокомментировал работы в этом направлении глава РАН.
Он отметил, что в настоящее время учёные и инженеры добиваются увеличения мощности и дальности луча, при уменьшении времени сопровождения лазером цели.
"Другая тема — средства поражения специальными методами, когда снаряд разлетается на мелкие высокоэнергетичные осколки, и их облако поражает беспилотники противника", — добавил Красников.
По его словам, также развиваются и классические установки, включая "Панцири" и другие российские комплексы.
"В каждом направлении наши ведущие ученые, ведущие институты принимают самое активное участие", — подчеркнул академик.
Ранее сообщалось, что летом в группировку ПВО поступили российские лазерные системы, и одна из них уже сбила 85 дронов. Подробнее об этом - в публикации "Добились страшных успехов": Насонов о российских лазерах, выжигающих дроны.
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В зоне спецоперации исчезает понятие "линия фронта". Дроны становятся массовым оружием на поле бояС подобной реальностью приходится считаться всем: и нам, и противнику. Беспилотные летательные аппараты стали самым дешевым, массовым и весьма эффективным оружием, учитывая это обстоятельство, строится тактика боевых действий на земле.
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