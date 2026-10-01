https://ukraina.ru/20261001/gossekretar-ssha-ukazal-iranskoy-delegatsii-na-dver--axios-1083530833.html

Госсекретарь США указал иранской делегации на дверь — Axios

Госсекретарь США указал иранской делегации на дверь — Axios - 01.10.2026 Украина.ру

Госсекретарь США указал иранской делегации на дверь — Axios

Госсекретарь США Марко Рубио 28 сентября потребовал, чтобы иранская делегация на Генассамблее ООН в Нью-Йорке немедленно покинула страну после того, как двусторонние переговоры об урегулировании зашли в тупик. Об этом со ссылкой на источники в ночь на 30 сентября пишет портал Axios

2026-10-01T05:46

2026-10-01T05:46

2026-10-01T05:59

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29 сентября агентство Reuters передавало, что представители Вашингтона и Тегерана обсудили с посредниками пути завершения конфликта на Ближнем Востоке. По словам источников, дальнейшие обсуждения якобы должно было сосредоточиться на правках к семидневному плану, который Иран представил США на прошлой неделе.Однако по опубликованному тем же днём сообщению портала Axios, попытки посредников, в лице представителей Катара, привести США и Иран к какому-либо разумному компромиссу не дали результатов из-за их отказа идти на взаимные уступки, что повышает опасения по поводу возможного возобновления боевых действий.Axios уточняет, что ещё утром 28 сентября в Белом доме полагали, что в тот же день в переговорах с Ираном может наметиться прогресс. Однако к концу дня стало ясно, что они зашли в тупик. И вечером по распоряжению Рубио постоянное представительство США при ООН сообщило иранским визави, что возглавляемая главой МИД исламской республики Аббасом Аракчи делегация должна немедленно покинуть Нью-Йорк."Госсекретарь США Марко Рубио в понедельник потребовал от иранской делегации на Генеральной Ассамблее ООН немедленно покинуть страну после того, как переговоры зашли в тупик", — пишет Axios.Электронное издание отмечает, что такой шаг стал "необычным дипломатическим упрёком", продемонстрировавшим глубокое недоверие между сторонами в переговорах по урегулированию конфликта.Источник портала рассказал, что глава Аракчи и члены его делегации отправилась в аэропорт через несколько часов после этого, и в ночь на вторник улетели из Нью-Йорка в Доху (Катар). Утверждается, что иранцы и так планировали вернуться в Тегеран в понедельник вечером, но "задержались дольше, чем было положено".Напомним, меморандум, который должен был запустить процесс мирного урегулирования, стороны подписали в середине июня. Однако три недели спустя начался новый виток эскалации, и взаимные удары возобновились.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20260930/posle-vyborov-voyna-popytki-katara-primirit-ssha-i-iran-zashli-v-tupik-1083509845.html

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