Герои СВО: пережил пять ударов дронов, но продолжил выполнять задачу - 01.10.2026 Украина.ру
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Герои СВО: пережил пять ударов дронов, но продолжил выполнять задачу
Герои СВО: пережил пять ударов дронов, но продолжил выполнять задачу - 01.10.2026 Украина.ру
Герои СВО: пережил пять ударов дронов, но продолжил выполнять задачу
Боец группировки войск "Восток" с позывным Акула пережил пять ударов украинских FPV-дронов, но продолжил выполнять поставленную задачу. Об этом утром 1 октября пишет РИА Новости
2026-10-01T06:48
2026-10-01T06:48
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запорожская область
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армия россии
сво
спецоперация
герои
боец
военнослужащий
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Как сообщил агентству командир отделения с позывным Леон, при выполнении боевой задачи в районе Егоровки Запорожской области дроны атаковали его сослуживца один за другим, однако после ударов он смог самостоятельно выбраться из зоны поражения."У нас сослуживец с позывным Акула, на него пять FPV-дронов. Просто по очереди его хлопали, хлопали. Ни одного осколка вообще не поймал", — рассказал Леон.По его словам, после атак Акула вышел на связь с российскими операторами БПЛА, показав им, что остался жив. После этого боец продолжил выполнять поставленную задачу."Всё, живой говорит. Думаем, что Бог спас", — добавил Леон.При этом сам Акула предположил, что атака на него не привела к серьёзным последствиям из-за особенности боевой части дронов или неумелых действий их операторов.Об операторе беспилотных систем с позывным Художник подразделения спецопераций группировки войск "Центр" - в публикации Герои СВО: сбил около 100 дронов "Баба-Яга".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, запорожская область, вс рф, армия россии, сво, спецоперация, герои, боец, военнослужащий, бпла, беспилотники, дроны, fpv-дрон, всу, вооруженные силы украины, атака бпла
Украина.ру, Россия, Запорожская область, ВС РФ, Армия России, СВО, Спецоперация, герои, боец, военнослужащий, БПЛА, беспилотники, дроны, fpv-дрон, ВСУ, Вооруженные силы Украины, атака БПЛА

Герои СВО: пережил пять ударов дронов, но продолжил выполнять задачу

06:48 01.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоец СВО
Боец СВО - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Боец группировки войск "Восток" с позывным Акула пережил пять ударов украинских FPV-дронов, но продолжил выполнять поставленную задачу. Об этом утром 1 октября пишет РИА Новости
Как сообщил агентству командир отделения с позывным Леон, при выполнении боевой задачи в районе Егоровки Запорожской области дроны атаковали его сослуживца один за другим, однако после ударов он смог самостоятельно выбраться из зоны поражения.
"У нас сослуживец с позывным Акула, на него пять FPV-дронов. Просто по очереди его хлопали, хлопали. Ни одного осколка вообще не поймал", — рассказал Леон.
По его словам, после атак Акула вышел на связь с российскими операторами БПЛА, показав им, что остался жив. После этого боец продолжил выполнять поставленную задачу.
"Всё, живой говорит. Думаем, что Бог спас", — добавил Леон.
При этом сам Акула предположил, что атака на него не привела к серьёзным последствиям из-за особенности боевой части дронов или неумелых действий их операторов.
Об операторе беспилотных систем с позывным Художник подразделения спецопераций группировки войск "Центр" - в публикации Герои СВО: сбил около 100 дронов "Баба-Яга".
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