https://ukraina.ru/20261001/geroi-svo-perezhil-pyat-udarov-dronov-no-prodolzhil-vypolnyat-zadachu-1083531057.html

Герои СВО: пережил пять ударов дронов, но продолжил выполнять задачу

Герои СВО: пережил пять ударов дронов, но продолжил выполнять задачу - 01.10.2026 Украина.ру

Герои СВО: пережил пять ударов дронов, но продолжил выполнять задачу

Боец группировки войск "Восток" с позывным Акула пережил пять ударов украинских FPV-дронов, но продолжил выполнять поставленную задачу. Об этом утром 1 октября пишет РИА Новости

2026-10-01T06:48

2026-10-01T06:48

2026-10-01T06:48

украина.ру

россия

запорожская область

вс рф

армия россии

сво

спецоперация

герои

боец

военнослужащий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/04/1b/1078334893_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_17fef4b6526feb16cef7a5b5d32f1ed2.jpg

Как сообщил агентству командир отделения с позывным Леон, при выполнении боевой задачи в районе Егоровки Запорожской области дроны атаковали его сослуживца один за другим, однако после ударов он смог самостоятельно выбраться из зоны поражения."У нас сослуживец с позывным Акула, на него пять FPV-дронов. Просто по очереди его хлопали, хлопали. Ни одного осколка вообще не поймал", — рассказал Леон.По его словам, после атак Акула вышел на связь с российскими операторами БПЛА, показав им, что остался жив. После этого боец продолжил выполнять поставленную задачу."Всё, живой говорит. Думаем, что Бог спас", — добавил Леон.При этом сам Акула предположил, что атака на него не привела к серьёзным последствиям из-за особенности боевой части дронов или неумелых действий их операторов.Об операторе беспилотных систем с позывным Художник подразделения спецопераций группировки войск "Центр" - в публикации Герои СВО: сбил около 100 дронов "Баба-Яга".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

запорожская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, россия, запорожская область, вс рф, армия россии, сво, спецоперация, герои, боец, военнослужащий, бпла, беспилотники, дроны, fpv-дрон, всу, вооруженные силы украины, атака бпла