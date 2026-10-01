https://ukraina.ru/20261001/krasnaya-knopka-na-gosuslugakh-pomozhet-uberechsya-ot-moshennikov-i-diversantov-1083530422.html

"Красная кнопка" на "Госуслугах" поможет уберечься от мошенников и диверсантов

"Красная кнопка" на "Госуслугах" поможет уберечься от мошенников и диверсантов - 01.10.2026 Украина.ру

"Красная кнопка" на "Госуслугах" поможет уберечься от мошенников и диверсантов

Пользователи "Госуслуг" до конца года получат "красную кнопку", которая поможет им уберечься от действий мошенников и вражеских спецслужб в ситуации, когда счёт идёт на секунды. Об этом со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Григоренко в ночь на 1 октября пишет РИА Новости

2026-10-01T04:04

2026-10-01T04:04

2026-10-01T04:07

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По словам Григоренко, новый сервис заработает на "Госуслугах" уже в этом году и поможет тем, кто попался на уловки мошенников."Дорабатываем "красную кнопку" на "Госуслугах"... Сейчас к сервису подключаются банки и операторы связи. "Кнопка" заработает в этом году", — рассказал вице-премьер агентству.По его словам, в случае своевременной реакции пользователя злоумышленник просто не сможет перевести деньги от его имени или сменить пароли."Нажал кнопку — и значимые онлайн-операции попадают под заморозку", — добавил Григоренко.Напомним, первый пакет мер по защите от телефонных и онлайн-мошенников вступил в силу с июня 2025 года. В рамках порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно, граждане в числе прочих получили возможность отказаться от смс-рассылок и спам-звонков.Президент России Владимир Путин в конце июня подписал закон, который вводит новые меры защиты граждан, в том числе тревожную кнопку на "Госуслугах", самозапрет на входящие международные звонки и ограничения на количество банковских карт.Накануне Григоренко сообщил, что третий пакет мер против кибермошенников находится на финальной стадии разработки и его внесут в Госдуму в осеннюю сессию.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20260910/ne-vypolnyay-zadanie-neznakomtsa-kak-terroristy-verbuyut-detey-i-chto-trevozhit-roditeley-v-dnr-1083124684.html

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