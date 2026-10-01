"Красная кнопка" на "Госуслугах" поможет уберечься от мошенников и диверсантов - 01.10.2026 Украина.ру
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"Красная кнопка" на "Госуслугах" поможет уберечься от мошенников и диверсантов
"Красная кнопка" на "Госуслугах" поможет уберечься от мошенников и диверсантов - 01.10.2026 Украина.ру
"Красная кнопка" на "Госуслугах" поможет уберечься от мошенников и диверсантов
Пользователи "Госуслуг" до конца года получат "красную кнопку", которая поможет им уберечься от действий мошенников и вражеских спецслужб в ситуации, когда счёт идёт на секунды. Об этом со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Григоренко в ночь на 1 октября пишет РИА Новости
2026-10-01T04:04
2026-10-01T04:07
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По словам Григоренко, новый сервис заработает на "Госуслугах" уже в этом году и поможет тем, кто попался на уловки мошенников."Дорабатываем "красную кнопку" на "Госуслугах"... Сейчас к сервису подключаются банки и операторы связи. "Кнопка" заработает в этом году", — рассказал вице-премьер агентству.По его словам, в случае своевременной реакции пользователя злоумышленник просто не сможет перевести деньги от его имени или сменить пароли."Нажал кнопку — и значимые онлайн-операции попадают под заморозку", — добавил Григоренко.Напомним, первый пакет мер по защите от телефонных и онлайн-мошенников вступил в силу с июня 2025 года. В рамках порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно, граждане в числе прочих получили возможность отказаться от смс-рассылок и спам-звонков.Президент России Владимир Путин в конце июня подписал закон, который вводит новые меры защиты граждан, в том числе тревожную кнопку на "Госуслугах", самозапрет на входящие международные звонки и ограничения на количество банковских карт.Накануне Григоренко сообщил, что третий пакет мер против кибермошенников находится на финальной стадии разработки и его внесут в Госдуму в осеннюю сессию.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, госуслуги, мошенники, мошенничество, кибератаки, киберпреступность, киберзащита, кибербезопасность, сеть, интернет, преступность, ии (искусственный интеллект), законодательство, безопасность, граждане, правительство, онлайн, владимир путин, госдума
Украина.ру, Новости, Россия, госуслуги, мошенники, мошенничество, кибератаки, киберпреступность, киберзащита, кибербезопасность, сеть, интернет, преступность, ИИ (искусственный интеллект), законодательство, безопасность, граждане, правительство, онлайн, Владимир Путин, Госдума

"Красная кнопка" на "Госуслугах" поможет уберечься от мошенников и диверсантов

04:04 01.10.2026 (обновлено: 04:07 01.10.2026)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Пользователи "Госуслуг" до конца года получат "красную кнопку", которая поможет им уберечься от действий мошенников и вражеских спецслужб в ситуации, когда счёт идёт на секунды. Об этом со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Григоренко в ночь на 1 октября пишет РИА Новости
По словам Григоренко, новый сервис заработает на "Госуслугах" уже в этом году и поможет тем, кто попался на уловки мошенников.
"Дорабатываем "красную кнопку" на "Госуслугах"... Сейчас к сервису подключаются банки и операторы связи. "Кнопка" заработает в этом году", — рассказал вице-премьер агентству.
По его словам, в случае своевременной реакции пользователя злоумышленник просто не сможет перевести деньги от его имени или сменить пароли.
"Нажал кнопку — и значимые онлайн-операции попадают под заморозку", — добавил Григоренко.
Напомним, первый пакет мер по защите от телефонных и онлайн-мошенников вступил в силу с июня 2025 года. В рамках порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно, граждане в числе прочих получили возможность отказаться от смс-рассылок и спам-звонков.
Президент России Владимир Путин в конце июня подписал закон, который вводит новые меры защиты граждан, в том числе тревожную кнопку на "Госуслугах", самозапрет на входящие международные звонки и ограничения на количество банковских карт.
Накануне Григоренко сообщил, что третий пакет мер против кибермошенников находится на финальной стадии разработки и его внесут в Госдуму в осеннюю сессию.
- РИА Новости, 1920, 10.09.2026
10 сентября, 18:58
Задания от незнакомца и легкие деньги: как защитить своего ребенка от мошенников и террористов Незнакомец прислал мальчику ссылку и сообщение: "Поучаствуй в конкурсе – с денежным вознаграждением! – лучшее фото моего города". Мальчик свой город, конечно же, любит, и участвует в конкурсе, ничего не подозревая. Выкладывает в чат фото, и – чудо! Выиграл 2000 рублей. Что же здесь может быть опасного…
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