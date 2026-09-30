Вместе спасли самолет: русскому и украинцу нечего делить в небе над Ближним Востоком - 30.09.2026 Украина.ру
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Вместе спасли самолет: русскому и украинцу нечего делить в небе над Ближним Востоком
Вместе спасли самолет: русскому и украинцу нечего делить в небе над Ближним Востоком - 30.09.2026 Украина.ру
Вместе спасли самолет: русскому и украинцу нечего делить в небе над Ближним Востоком
Итак, драка в самолете. Довольно частая новость, особенно в период курортных сезонов.
2026-09-30T21:36
2026-09-30T21:36
ближний восток
донбасс
леонид кучма
flydubai
франция
самолет
мнения
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Но в этот раз на рейсе компании Flydubai подрались пилоты. С ножом, кровью, снижением, похожим на падение, наличием на борту резервного экипажа и хорошим концом. И пилоты были, по первоначальной версии, русский и украинец.При этом непонятно, кто из них хотел так экстравагантно покончить с собой, разбив о землю целый «Боинг», а кто его остановил — русский украинца или украинец русского.Мне в эту версию о национальном колорите верится с трудом. Самоубийство – не наш метод, значит, и не украинцев. Но версия сразу полетела на фоне происходящих событий. И виной правдоподобности такой версии — неудержимое умение украинцев переходить на личности.Моя знакомая украинка, сидя около моря где-то во Франции, периодически пишет в соцсетях: «русские, как я вас ненавижу». И это при том, что уехала она во Францию из московского модельного агентства, которое выдало ее замуж за француза. То есть последние 20 лет провела в Москве, а потом во Франции.Еще раньше, в четырнадцатом году, в Донбассе был уничтожен&nbsp;украинский генерал, бывший офицер морской пехоты России. И он не просто выполнял приказы, он был настоящий каратель. «Ненавидим русских»: и обещал то, что сейчас происходит – теракты в глубине России.Иногда такие личные конфликты происходят не только между украинцами и русскими. С моим товарищем, украинским политологом,&nbsp;родной отец перестал разговаривать за его публичную позицию. Причем позицию на украинском телевидении, а не в московской студии.Поэтому версия с конфликтом украинского и русского пилотов так сходу прижилась в СМИ. Причем, если инициатором самоубийства был россиянин, что мы все скажем? Скажем, что он больной, и удивимся, как его допустили до полетов. А если это будет украинец, половина Украины заподозрит русского пилота. В чем? Даже сформулировать не смогут. Такая особенность у победившего псевдонационального украинского менталитета.Он формировался давно. Зубы дракона были посеяны еще при Кучме. Если бы с 90-х годов украинское общество не подводили бы на большой по энергии ментальности к героям труда Донбасса или к морякам-героям обороны Одессы, все сложилось бы по-другому.Но был предложен куцый менталитет с вышиванками и глиняными свистульками. А на место мощного советского украинца пришел маленький, обиженный судьбой «селюк». Готовый любые поступки и убеждения другого воспринимать глубоко лично. И кланяться, кланяться «западу». В надежде, что никто не заметит, что он «селюк».Но вот появилась информация, что оба пилота были арабами. А самолет посадили русский и украинский пилот из резервного экипажа. В эту версию мне больше верится, больше она мне нравится.Нечего делить русскому и украинцу в небе над Ближним Востоком.
https://ukraina.ru/20260930/chp-s-samoletom-flydubai-pochemu-pilotami-tochno-ne-mogli-byt-rossiyanin-i-ukrainets-1083517042.html
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Николай Гастелло
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ближний восток, донбасс, леонид кучма, flydubai, франция, самолет, мнения
Ближний Восток, Донбасс, Леонид Кучма, Flydubai, Франция, самолет, Мнения

Вместе спасли самолет: русскому и украинцу нечего делить в небе над Ближним Востоком

21:36 30.09.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТоржественное открытие рейса "Flydubai" из Новосибирска в Дубай в аэропорту Толмачево
Торжественное открытие рейса Flydubai из Новосибирска в Дубай в аэропорту Толмачево - РИА Новости, 1920, 30.09.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Николай Гастелло
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Итак, драка в самолете. Довольно частая новость, особенно в период курортных сезонов.
Но в этот раз на рейсе компании Flydubai подрались пилоты. С ножом, кровью, снижением, похожим на падение, наличием на борту резервного экипажа и хорошим концом. И пилоты были, по первоначальной версии, русский и украинец.
При этом непонятно, кто из них хотел так экстравагантно покончить с собой, разбив о землю целый «Боинг», а кто его остановил — русский украинца или украинец русского.
Мне в эту версию о национальном колорите верится с трудом. Самоубийство – не наш метод, значит, и не украинцев. Но версия сразу полетела на фоне происходящих событий. И виной правдоподобности такой версии — неудержимое умение украинцев переходить на личности.
Моя знакомая украинка, сидя около моря где-то во Франции, периодически пишет в соцсетях: «русские, как я вас ненавижу». И это при том, что уехала она во Францию из московского модельного агентства, которое выдало ее замуж за француза. То есть последние 20 лет провела в Москве, а потом во Франции.
Еще раньше, в четырнадцатом году, в Донбассе был уничтожен украинский генерал, бывший офицер морской пехоты России. И он не просто выполнял приказы, он был настоящий каратель. «Ненавидим русских»: и обещал то, что сейчас происходит – теракты в глубине России.
Иногда такие личные конфликты происходят не только между украинцами и русскими. С моим товарищем, украинским политологом, родной отец перестал разговаривать за его публичную позицию. Причем позицию на украинском телевидении, а не в московской студии.
Поэтому версия с конфликтом украинского и русского пилотов так сходу прижилась в СМИ. Причем, если инициатором самоубийства был россиянин, что мы все скажем? Скажем, что он больной, и удивимся, как его допустили до полетов. А если это будет украинец, половина Украины заподозрит русского пилота. В чем? Даже сформулировать не смогут. Такая особенность у победившего псевдонационального украинского менталитета.
Торжественное открытие рейса Flydubai из Новосибирска в Дубай в аэропорту Толмачево - РИА Новости, 1920, 30.09.2026
13:21
ЧП с самолетом FlyDubai: почему пилотами точно не могли быть россиянин и украинецИнцидент на борту самолета FlyDubai Дубай — Тель-Авив, который 30 сентября подал сигнал о захвате и потом совершил посадку в саудовском Табуке, обрастает новыми подробностями
Он формировался давно. Зубы дракона были посеяны еще при Кучме. Если бы с 90-х годов украинское общество не подводили бы на большой по энергии ментальности к героям труда Донбасса или к морякам-героям обороны Одессы, все сложилось бы по-другому.
Но был предложен куцый менталитет с вышиванками и глиняными свистульками. А на место мощного советского украинца пришел маленький, обиженный судьбой «селюк». Готовый любые поступки и убеждения другого воспринимать глубоко лично. И кланяться, кланяться «западу». В надежде, что никто не заметит, что он «селюк».
Но вот появилась информация, что оба пилота были арабами. А самолет посадили русский и украинский пилот из резервного экипажа. В эту версию мне больше верится, больше она мне нравится.
Нечего делить русскому и украинцу в небе над Ближним Востоком.
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Ближний ВостокДонбассЛеонид КучмаFlydubaiФранциясамолетМнения
 
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