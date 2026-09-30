https://ukraina.ru/20260930/vmeste-spasli-samolet-russkomu-i-ukraintsu-nechego-delit-v-nebe-nad-blizhnim-vostokom-1083528328.html

Вместе спасли самолет: русскому и украинцу нечего делить в небе над Ближним Востоком

Вместе спасли самолет: русскому и украинцу нечего делить в небе над Ближним Востоком - 30.09.2026 Украина.ру

Вместе спасли самолет: русскому и украинцу нечего делить в небе над Ближним Востоком

Итак, драка в самолете. Довольно частая новость, особенно в период курортных сезонов.

2026-09-30T21:36

2026-09-30T21:36

2026-09-30T21:36

ближний восток

донбасс

леонид кучма

flydubai

франция

самолет

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/1e/1083516746_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c7aafdd2a05b79d1becf1e509d132e4f.jpg

Но в этот раз на рейсе компании Flydubai подрались пилоты. С ножом, кровью, снижением, похожим на падение, наличием на борту резервного экипажа и хорошим концом. И пилоты были, по первоначальной версии, русский и украинец.При этом непонятно, кто из них хотел так экстравагантно покончить с собой, разбив о землю целый «Боинг», а кто его остановил — русский украинца или украинец русского.Мне в эту версию о национальном колорите верится с трудом. Самоубийство – не наш метод, значит, и не украинцев. Но версия сразу полетела на фоне происходящих событий. И виной правдоподобности такой версии — неудержимое умение украинцев переходить на личности.Моя знакомая украинка, сидя около моря где-то во Франции, периодически пишет в соцсетях: «русские, как я вас ненавижу». И это при том, что уехала она во Францию из московского модельного агентства, которое выдало ее замуж за француза. То есть последние 20 лет провела в Москве, а потом во Франции.Еще раньше, в четырнадцатом году, в Донбассе был уничтожен украинский генерал, бывший офицер морской пехоты России. И он не просто выполнял приказы, он был настоящий каратель. «Ненавидим русских»: и обещал то, что сейчас происходит – теракты в глубине России.Иногда такие личные конфликты происходят не только между украинцами и русскими. С моим товарищем, украинским политологом, родной отец перестал разговаривать за его публичную позицию. Причем позицию на украинском телевидении, а не в московской студии.Поэтому версия с конфликтом украинского и русского пилотов так сходу прижилась в СМИ. Причем, если инициатором самоубийства был россиянин, что мы все скажем? Скажем, что он больной, и удивимся, как его допустили до полетов. А если это будет украинец, половина Украины заподозрит русского пилота. В чем? Даже сформулировать не смогут. Такая особенность у победившего псевдонационального украинского менталитета.Он формировался давно. Зубы дракона были посеяны еще при Кучме. Если бы с 90-х годов украинское общество не подводили бы на большой по энергии ментальности к героям труда Донбасса или к морякам-героям обороны Одессы, все сложилось бы по-другому.Но был предложен куцый менталитет с вышиванками и глиняными свистульками. А на место мощного советского украинца пришел маленький, обиженный судьбой «селюк». Готовый любые поступки и убеждения другого воспринимать глубоко лично. И кланяться, кланяться «западу». В надежде, что никто не заметит, что он «селюк».Но вот появилась информация, что оба пилота были арабами. А самолет посадили русский и украинский пилот из резервного экипажа. В эту версию мне больше верится, больше она мне нравится.Нечего делить русскому и украинцу в небе над Ближним Востоком.

https://ukraina.ru/20260930/chp-s-samoletom-flydubai-pochemu-pilotami-tochno-ne-mogli-byt-rossiyanin-i-ukrainets-1083517042.html

ближний восток

донбасс

франция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Николай Гастелло

Николай Гастелло

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Николай Гастелло

ближний восток, донбасс, леонид кучма, flydubai, франция, самолет, мнения