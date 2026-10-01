https://ukraina.ru/20261001/karaganov-evropu-nuzhno-vstroit-v-sanitarnyy-kordon-i-otodvinut-na-periferiyu-1083528707.html

Караганов: Европу нужно встроить в санитарный кордон и отодвинуть на периферию

Караганов: Европу нужно встроить в санитарный кордон и отодвинуть на периферию - 01.10.2026 Украина.ру

Караганов: Европу нужно встроить в санитарный кордон и отодвинуть на периферию

Сначала нужно понять, что Европа отодвигается на периферию внимания России. Затем — осознать, что нынешнюю Европу следует встроить в слои санитарного кордона и отодвинуть на периферию мировой политики. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, почетный председатель президиума СВОП Сергей Караганов

2026-10-01T06:30

2026-10-01T06:30

2026-10-01T06:30

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Отвечая на вопрос журналиста о том, каким будет финал противостояния с Европой — полное отодвигание на периферию или возвращение к взаимодействию на российских условиях, политолог заявил, что нынешнюю Европу следует встроить в санитарный кордон и отодвинуть на периферию мировой политики.Караганов заявил, что сначала нужно осознать: Европа отодвигается на периферию внимания России. "Затем необходимо осознать, что нынешнюю Европу мы должны встроить в слои санитарного кордона и отодвигать на периферию мировой политики", — пояснил он.При этом эксперт подчеркнул, что речь не обо всей Европе. "Там много здоровых сил и даже потенциально здоровых стран", — отметил Караганов.Собеседник Украина.ру уточнил, что он имеет в виду. "Но ту Европу, которую нужно отодвигать, чтобы она сама себя и нас всех не отравила, я называю Северо-Западной. Ее нужно отодвигать, а нам — заниматься собой: прежде всего обустройством собственного дома, а также большого евразийского пространства", — сказал политолог.По его прогнозу, через пять-десять лет южная часть Европы может постепенно начать дрейфовать в сторону России. "На это, собственно, и рассчитан мой план", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Караганов: Прежде чем бить по Европе, мы должны завершить конфликт на Украине" на сайте Украина.ру.Рано или поздно СВО закончится. На Украине начнется серьезное внутреннее противостояние, которое перейдет в гражданскую войну. Подробнее об этом — в материале Кирилла Курбатова "Рустем Клупов: ВСУ и НАТО сделали ставку на кибернетизацию войны, но Россия нашла способ сорвать их планы" на сайте Украина.ру.

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