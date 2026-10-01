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Сыновья Трампа присматриваются к украинским дронам: что за стартап они придумали на этот раз
Сыновья Трампа присматриваются к украинским дронам: что за стартап они придумали на этот раз - 01.10.2026 Украина.ру
Сыновья Трампа присматриваются к украинским дронам: что за стартап они придумали на этот раз
Американский стартап Powerus, связанный с сыновьями президента США Дональда Трампа, намерен получить доступ к украинским технологиям дальнобойных ударных дронов. Как сообщает Reuters, компания готовится к слиянию с Aureus Greenway Holdings, долями в которой владеют Дональд Трамп — младший и Эрик Трамп
2026-10-01T19:15
2026-10-01T19:15
2026-10-01T19:15
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По данным агентства, Powerus рассчитывает на растущий спрос на беспилотники и уже ведет переговоры с украинскими оборонными фирмами — прежде всего о технологиях дальнобойных ударных дронов. Президент компании Бретт Великович заявил, что перехватчики Guardian были разработаны совместно с украинскими специалистами. Сыновья Трампа называют себя пассивными инвесторами и утверждают, что не участвуют в управлении компанией. Однако, как отмечает Reuters, их участие в проекте вызывает вопросы на фоне общей ситуации вокруг американской помощи Украине. О других событиях этого дня — в ежедневном обзоре Пожизненное за Фарион, ВС РФ нанесли удар по мосту в Киеве. Итоги 1 октября.
https://ukraina.ru/20261001/ne-takie-uzh-belye-i-pushistye-kak-kompanii-ssha-bogateyut-na-ukrainskoy-voyne--1083544541.html
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Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Reuters
Сыновья Трампа присматриваются к украинским дронам: что за стартап они придумали на этот раз
Американский стартап Powerus, связанный с сыновьями президента США Дональда Трампа, намерен получить доступ к украинским технологиям дальнобойных ударных дронов. Как сообщает Reuters, компания готовится к слиянию с Aureus Greenway Holdings, долями в которой владеют Дональд Трамп — младший и Эрик Трамп