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Украина сделает шаги для восполнения дефицита Patriot - WSJ

Украина сделает шаги для восполнения дефицита Patriot - WSJ - 09.07.2026 Украина.ру

Украина сделает шаги для восполнения дефицита Patriot - WSJ

Киевский режим пытается смягчить последствия нехватки средств ПВО, из-за которого оказался уязвимым для баллистических ракет России. Об этом 8 июля сообщило издание The Wall Street Journal

2026-07-09T13:43

2026-07-09T13:43

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На саммите НАТО 8 июля в Анкаре президент США Дональд Трамп заявил, что передаст Украине лицензию на производство ракет для ЗРК Patriot. В постсоветской республике уже разработали план из шести шагов по преодолению дефицита боеприпасов к этим американским системам. Проблема усугублена большим спросом на боеприпасы к ним в свете войны США и Израиля с Ираном.ВСУ используют Patriot для баллистических ракет, не тратя их на беспилотники большой дальности и крылатые ракеты, заявил Джастин Бронк из Королевского института объединенных служб в Лондоне. Patriot обычно использует до трёх ракет для уничтожения одной баллистической цели, но Украина использует только одну, отметил эксперт Валерий Романенко. Это снижает шансы на перехват, но позволяет экономить боеприпасы.Также украинские военные целятся не только в российские ракеты, но и в предприятия российского ВПК. Украинские военные производства маскируются и выносятся, в том числе в Западную Европу. Украинская компания Fire Point работает над созданием системы противоракетной обороны местного производства, её планируется испытать нынешним летом.На фоне дефицита противоракет населению предлагаются убежища. ВСУ в свою очередь предстоит сдерживать наступление русских на линии фронта, а украинским силовикам в целом - наносить больше ущерба в тылу России. Производство собственных ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot займет у Украины годы, сообщало 8 июля агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов. Подробности в публикации Производство ракет Patriot займет у Киева годы - BloombergБольше новостей дня представлено в обзоре Сорванная серия терактов, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 9 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, сша, дональд трамп, вооруженные силы украины, bloomberg, the wall street journal, ии (искусственный интеллект)