https://ukraina.ru/20260930/moschnye-udary-po-kharkovu-izyumu-i-balaklee-alekhin-o-tom-kak-tornado-s-pobezhdaet-himars-1083507772.html

Мощные удары по Харькову, Изюму и Балаклее: Алехин о том, как "Торнадо-С" побеждает HIMARS

Мощные удары по Харькову, Изюму и Балаклее: Алехин о том, как "Торнадо-С" побеждает HIMARS - 30.09.2026 Украина.ру

Мощные удары по Харькову, Изюму и Балаклее: Алехин о том, как "Торнадо-С" побеждает HIMARS

За минувшие дни ВС РФ наносили комплексные удары по Харькову, Изюму, Балаклее, а также по окрестностям Чугуева, Старого Салтова и Андреевки. Здесь расположены пункты временной дислокации противника и формируются штурмовые группы ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-09-30T06:30

2026-09-30T06:30

2026-09-30T06:30

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Комментируя ситуацию на Харьковском направлении, полковник Алехин сообщил о комплексных ударах по тыловым объектам ВСУ и объяснил преимущество "Торнадо-С" над HIMARS.Эксперт отметил, что за минувшие дни наносились комплексные удары по Харькову, Изюму, Балаклее, а также по окрестностям Чугуева, Старого Салтова и Андреевки. "Здесь расположены пункты временной дислокации противника, формируются боевые штурмовые и разведывательные группы ВСУ, одновременно производится ремонт техники и вооружения, а также сборка ударных дронов различных типов", — пояснил он.По даным собеседника издания, особую роль при нанесении точечных ударов по военным целям на Украине играют РСЗО. Комплексы "Торнадо-С" уже не раз в ходе СВО доказывали свое преимущество, прежде всего в калибре и боевом могуществе ракеты, отметил он.Эксперт подчеркнул, что российский "Торнадо-С" переигрывает американский HIMARS за счет решающего преимущества. "Более крупного калибра и, как следствие, ракеты с гораздо большей энергетикой. Это дает отечественной РСЗО сразу два козыря – управляемый снаряд летит заметно дальше, а боевая часть имеет большее могущество", — резюмировал Алехин.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ разрезают на части котел под Харьковом и накрывают ВСУ из "Торнадо-С" на сайте Украина.ру.Рано или поздно СВО закончится. На Украине начнется серьезное внутреннее противостояние, которое перейдет в гражданскую войну. Подробнее об этом — в материале "Рустем Клупов: ВСУ и НАТО сделали ставку на кибернетизацию войны, но Россия нашла способ сорвать их планы" на сайте Украина.ру.

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