Мощные удары по Харькову, Изюму и Балаклее: Алехин о том, как "Торнадо-С" побеждает HIMARS - 30.09.2026 Украина.ру
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Мощные удары по Харькову, Изюму и Балаклее: Алехин о том, как "Торнадо-С" побеждает HIMARS
Мощные удары по Харькову, Изюму и Балаклее: Алехин о том, как "Торнадо-С" побеждает HIMARS - 30.09.2026 Украина.ру
Мощные удары по Харькову, Изюму и Балаклее: Алехин о том, как "Торнадо-С" побеждает HIMARS
За минувшие дни ВС РФ наносили комплексные удары по Харькову, Изюму, Балаклее, а также по окрестностям Чугуева, Старого Салтова и Андреевки. Здесь расположены пункты временной дислокации противника и формируются штурмовые группы ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2026-09-30T06:30
2026-09-30T06:30
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Комментируя ситуацию на Харьковском направлении, полковник Алехин сообщил о комплексных ударах по тыловым объектам ВСУ и объяснил преимущество "Торнадо-С" над HIMARS.Эксперт отметил, что за минувшие дни наносились комплексные удары по Харькову, Изюму, Балаклее, а также по окрестностям Чугуева, Старого Салтова и Андреевки. "Здесь расположены пункты временной дислокации противника, формируются боевые штурмовые и разведывательные группы ВСУ, одновременно производится ремонт техники и вооружения, а также сборка ударных дронов различных типов", — пояснил он.По даным собеседника издания, особую роль при нанесении точечных ударов по военным целям на Украине играют РСЗО. Комплексы "Торнадо-С" уже не раз в ходе СВО доказывали свое преимущество, прежде всего в калибре и боевом могуществе ракеты, отметил он.Эксперт подчеркнул, что российский "Торнадо-С" переигрывает американский HIMARS за счет решающего преимущества. "Более крупного калибра и, как следствие, ракеты с гораздо большей энергетикой. Это дает отечественной РСЗО сразу два козыря – управляемый снаряд летит заметно дальше, а боевая часть имеет большее могущество", — резюмировал Алехин.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ разрезают на части котел под Харьковом и накрывают ВСУ из "Торнадо-С" на сайте Украина.ру.Рано или поздно СВО закончится. На Украине начнется серьезное внутреннее противостояние, которое перейдет в гражданскую войну. Подробнее об этом — в материале "Рустем Клупов: ВСУ и НАТО сделали ставку на кибернетизацию войны, но Россия нашла способ сорвать их планы" на сайте Украина.ру.
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Мощные удары по Харькову, Изюму и Балаклее: Алехин о том, как "Торнадо-С" побеждает HIMARS

06:30 30.09.2026
 
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 30.09.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
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За минувшие дни ВС РФ наносили комплексные удары по Харькову, Изюму, Балаклее, а также по окрестностям Чугуева, Старого Салтова и Андреевки. Здесь расположены пункты временной дислокации противника и формируются штурмовые группы ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Комментируя ситуацию на Харьковском направлении, полковник Алехин сообщил о комплексных ударах по тыловым объектам ВСУ и объяснил преимущество "Торнадо-С" над HIMARS.
Эксперт отметил, что за минувшие дни наносились комплексные удары по Харькову, Изюму, Балаклее, а также по окрестностям Чугуева, Старого Салтова и Андреевки.
"Здесь расположены пункты временной дислокации противника, формируются боевые штурмовые и разведывательные группы ВСУ, одновременно производится ремонт техники и вооружения, а также сборка ударных дронов различных типов", — пояснил он.
По даным собеседника издания, особую роль при нанесении точечных ударов по военным целям на Украине играют РСЗО. Комплексы "Торнадо-С" уже не раз в ходе СВО доказывали свое преимущество, прежде всего в калибре и боевом могуществе ракеты, отметил он.
Эксперт подчеркнул, что российский "Торнадо-С" переигрывает американский HIMARS за счет решающего преимущества.
"Более крупного калибра и, как следствие, ракеты с гораздо большей энергетикой. Это дает отечественной РСЗО сразу два козыря – управляемый снаряд летит заметно дальше, а боевая часть имеет большее могущество", — резюмировал Алехин.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ разрезают на части котел под Харьковом и накрывают ВСУ из "Торнадо-С" на сайте Украина.ру.
Рано или поздно СВО закончится. На Украине начнется серьезное внутреннее противостояние, которое перейдет в гражданскую войну. Подробнее об этом — в материале "Рустем Клупов: ВСУ и НАТО сделали ставку на кибернетизацию войны, но Россия нашла способ сорвать их планы" на сайте Украина.ру.
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