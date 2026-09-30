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Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки над регионами России БПЛА

Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки над регионами России БПЛА - 30.09.2026 Украина.ру

Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки над регионами России БПЛА

Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 21 украинский беспилотник, за сутки — 150. Об этом Минобороны РФ вечером 29 сентября сообщило в своём телеграм-канале

2026-09-30T00:30

2026-09-30T00:30

2026-09-30T00:30

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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью."В течение дня, с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Курской областей и над акваторией Чёрного моря.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 28 сентября до 8:00 мск 29 сентября, над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской областей и над акваторией Чёрного моря сбиты 129 украинских беспилотников.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 150 украинских ударных БПЛА дальнего действия.Ранее сообщалось, что силы ПВО за предшествующий день перехватили и уничтожили над регионами России 14 украинских беспилотника, за сутки — 268.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

черное море

курская область

крым

белгородская область

брянская область

орловская область

смоленск

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