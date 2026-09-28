https://ukraina.ru/20260928/dyma-bez-ognya-ne-byvaet-berlin-perecherkivaet-poslevoennuyu-istoriyu-ne-dumaya-o-posledstviyakh--1083480259.html

"Дыма без огня не бывает": Берлин перечеркивает послевоенную историю, не думая о последствиях — Любинский

"Дыма без огня не бывает": Берлин перечеркивает послевоенную историю, не думая о последствиях — Любинский - 28.09.2026 Украина.ру

"Дыма без огня не бывает": Берлин перечеркивает послевоенную историю, не думая о последствиях — Любинский

Замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский на заседании научного круглого стола, организованного Институтом Европы РАН, выступил с рядом жестких заявлений в адрес Германии, передает РИА Новости

2026-09-28T16:40

2026-09-28T16:40

2026-09-28T16:40

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ядерное оружие

память

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Комментируя закрытие Генконсульства РФ в Бонне, дипломат отметил, что правящая верхушка ФРГ своей антироссийской политикой перечеркивает целые главы собственной послевоенной истории, не задумываясь о последствиях."Правящая верхушка Германии перечеркивает, на мой взгляд, целые главы собственной уже послевоенной истории, нисколько не задумываясь о последствиях", — сказал Любинский.Кроме того, замглавы МИД РФ прокомментировал участившиеся в последнее время дискуссии о возможном создании Германией собственного ядерного оружия. По его словам, такие вбросы не беспочвенны."В последнее время заметно участились дискуссии про технические возможности немецких специалистов создать, причем в очень сжатые сроки, собственное ядерное оружие. Эти вбросы не беспочвенны. Практика показывает, что дыма без огня не бывает", — подчеркнул дипломат.Ранее в Службе внешней разведки РФ также заявляли, что в НАТО серьезно обеспокоены масштабом научно-исследовательских разработок в Германии, имеющих отношение к созданию ядерного оружия. По оценкам экспертов альянса, ФРГ способна разработать действующее ядерное взрывное устройство в течение года, к исследованиям привлечены 30 немецких университетов и ведущие военно-промышленные компании страны .Любинский также отметил, что власти ФРГ игнорируют тему исторической ответственности за преступления нацизма перед народами СССР и последовательно стирают ее из памяти нового поколения.Больше важных новостей дня в публикации: "Уступки Зеленского, огненный шторм для ВСУ, налоговая удавка. Хроника событий на утро 28 сентября" на сайте Украина.ру.

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новости, германия, россия, берлин, владимир зеленский, служба внешней разведки , вооруженные силы украины, нато, ядерное оружие, память, мид рф, мид, разработки