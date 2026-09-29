https://ukraina.ru/20260929/monakhi--krovavye-vragi-trudyaschikhsya-100-let-zakrytiyu-kievo-pecherskoy-lavry--1083466726.html

"Монахи – кровавые враги трудящихся". 100 лет закрытию Киево-Печерской Лавры

"Монахи – кровавые враги трудящихся". 100 лет закрытию Киево-Печерской Лавры - 29.09.2026 Украина.ру

"Монахи – кровавые враги трудящихся". 100 лет закрытию Киево-Печерской Лавры

Столетие постановления Всеукраинского центрального исполнительного комитета от 29 сентября 1926 года о создании в Киево-Печерской лавре "Всеукраинского музейного городка" на Украине официально считается праздником. Простите, а как же "декоммунизация"?

2026-09-29T08:00

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Свято-Успенская Киево-Печерская лавра – один из старейших православных монастырей Древней Руси, основанный в 1051 году. В 1240 году монастырь был разграблен монголо-татарами на Киев, но монастырская жизнь вскоре была восстановлена. В 1590-х годах униаты дважды пытались захватить обитель. Однако братия оказала униатам вооружённое сопротивление и отстояла монастырь.В 1592 году Константинопольский патриарх Иеремия даровал Киево-Печерской лавре статус ставропигии (т.е. монастыря, подчиненного непосредственно патриарху). С 1688 года Киево-Печерская Лавра была ставропигией Патриарха Московского и всея Руси, а в 1786-м – подчинена митрополиту Киевскому.В январе 1918 года Лавра была разграблена красногвардейскими отрядами, её наместник митрополит Владимир (Богоявленский) убит. В 1919 году Киево-Печерский монастырь перешёл под управление Всеукраинского комитета охраны памятников искусства и старины (ВУКОПИС) при Народном комиссариате просвещения УССР. Голосеевскую пустынь в Киеве у Лавры отобрали.Летом 1921 года Киевское губернское управление ВУКОПИС поручило экспертам "обследовать и изъять у монастыря для хранения в одном из помещений Лавры художественные издания, гравюры на меди, клише, пуансоны, другие типографические материалы исторического значения". Лаврскую типографию передали в ведение Всеукраинской Академии наук. Библиотека обители и библиотека митрополита Флавиана также изъяты и переданы ВУАН.В декабре 1921 года председатель Киевского губкописа Михайлов поручил "создать музей Лавры". Первое рабочее название его – Музей культов и быта. Для начала "все предметы культа музейного характера, находящиеся в различных храмах и других местах, перевести в музеи, выбрав для этого на первое время помещение Первого Госмузея" (с 1924 года – Всеукраинский исторический музей имени Шевченко).8 марта 1922 года была прекращена деятельность Духовного Собора Лавры – высшего органа управления монастырём. По сути, этот день формально стал последним днём существования обители.Весь 1923 год продолжались работы по организации на территории Лавры Музея культов и быта. Туда передали коллекцию Музея Киевской духовной академии. В 1924-25 годах коллекция пополнилась экспонатами Кунст-кабинета Киевского университета, многих частных собраний и коллекций, из ризниц всех киевских монастырей, многих киевских церквей, из некоторых обителей соседних областей Белоруссии и России (Брянского, Случского монастырей). К концу 1925 года в музее уже было собрано 82 тысячи экспонатов. В экспозиционных залах бубны шаманов, предметы культа Древнего Египта, клинописные таблицы, папирусы, пергаментные Тора и Коран, каменные скифские бабы соседствовали с Евангелием, иконами Богородицы и Христа, раскрашенными охрой бивнями мамонтов…В "Очерках истории Киево-Печерской Лавры и Заповедника", изданных в 1992 году, указано: "несмотря на то, что на территории Лавры функционировал Музей культов и быта, а также ряд других научных и культурно-просветительских учреждений, в 1923-1926 годах фактическим хозяином здесь был Инвалидный городок". Здесь же был Протезный завод (производственная артель) и Политехнические курсы инвалидов.Эти "насельники" напившись, испражнялись у алтарных стен церквей, оскверняли Рождественский некрополь у Дальних пещер, крушили надгробия. Милиция не вмешивалась до тех пор, пока не доходило до поножовщины. Выселить же "товарищей, получивших инвалидность на фронтах революции", было почти безнадёжным делом. Архивные документы свидетельствуют, что "инвалиды революции" расхищали и уничтожали церковное имущество, сжигали в топках старинную мебель, били фарфоровую посуду. Администрация Инвалидного городка незаконно продавала церковные ценности.29 сентября 1926 года председатель Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета (ВУЦИК) Григорий Петровский подписал постановление ВУЦИК и СНК УССР "О признании бывшей Киево-Печерской Лавры Исторически-культурным государственным заповедником и о превращении её во Всеукраинский музейный городок". К 1930 году последних монахов насильно выселили из келий упраздненной обители. Бывший юрисконсульт Лавры профессор Иван Никодимов в своих воспоминаниях писал:"В 1930 году два схимника бросились с лаврской стены в Днепр. Тогда же старый звонарь Великой колокольни, служащий при ней около 30 лет, бросился на каменные плиты лаврского двора".В стенах Лавры был устроен Антирелигиозный музей, на фасаде которого долгое время висел лозунг "Монахи – кровавые враги трудящихся".Территория Лавры стала для Советской власти одним из источников твёрдой валюты. Лавра производила на иностранных гостей впечатление нетронутого монастыря: кресты и купола блестели позолотой, на колокольне оставались висеть несколько колоколов, в которые можно было и позвонить, иконы поражали своей яркостью и свежестью, все здания были тщательно отремонтированы. Одно время у входа в монастырь даже позировали одетые под монахов субъекты. Профессор Никодимов писал:"Лавра как монастырь закончила своё существование и стала в лучшем случае лишь историческим памятником, открытым для публичного обозрения, а в худшем – ширмой для проведения антирелигиозной пропаганды. (...) Для входа в Лавру вы должны были приобрести билет, причем таковые были нескольких сортов: с правом осмотра лишь Великой церкви и Трапезной, или Исторического музея, или Антирелигиозного музея. За добавочную плату посетитель приобретал купон на право осмотра пещер".Первый директор ВМГ Пётр Куринный в 1933-м был арестован по сфабрикованным обвинениям в "отсутствии классового подхода в научной деятельности, увлечении стариной и непонимании процесса нового социалистического музейного строительства". Досталось и его сотрудникам: как писала в 1934 году газета "Безверник", "весь научный и технический состав был заменён людьми, преданными делу социалистического строительства нашей страны". Произошла эта чистка после того, как столица УССР была перенесена из Харькова в Киев, а ВМГ был преобразован в Киево-Печерский историко-культурный заповедник.После оккупации Киева в результате подрыва радиомины, заложенной под смотровой площадкой в Верхней Лавре, 20 сентября 1941 года погибли командующий артиллерией XXIX армейского корпуса вермахта генерал-майор фон Зейдлиц унд Голау и представители его штаба. 9 октября 1941 года Адольф Гитлер издал секретный приказ командованию полиции и СС на Украине:"Никакие священники, монахи или другие местные люди, которые обычно работают там, не имеют права входить в монастырь, который содержится в цитадели Киева. Монастырь ни в коем случае не должен быть местом труда или религиозной деятельности. Должен быть передан полиции и СС, а затем уничтожен или оставлен на их усмотрение".23 октября представители главной рабочей группы Украины, подчинявшейся управлению оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга, начали "экспертизу" культурно-исторических коллекций Лавры. Начался планомерный вывоз ценностей из Успенского собора. Сам же собор нацисты взорвали 3 ноября 1941 года, их вину подтверждал министр вооружений Третьего рейха Альберт Шпеер:"Позднее я узнал от Геббельса, что эта церковь была взорвана по приказу рейхскомиссара на Украине Эриха Коха, чтобы уничтожить этот символ украинской национальной гордости"*.Нацисты (в нарушение приказа фюрера? – Ред.) разрешили работу монастыря, возрождённого в Нижней Лавре 27 сентября 1941 года схиархиепископом Антонием (в миру – князь Давид Абашидзе). Этот монастырь действовал до 1961 года.В июне 1988 года, в связи с празднованием 1000-летия Крещения Руси, согласно постановлению Совмина УССР новосозданной общине была передана территория Дальних пещер, а в 1990-м – Ближних пещер. В том же году Лавра была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Со временем Лавра стала резиденцией предстоятеля УПЦ, а в августе 2000 года было освящено здание восстановленного Успенского собора.Территория Лавры находилась в подчинении Министерства культуры Украины, но формально принадлежала территориальной общине Киева и была передана в государственную собственность лишь в июле 2010 года. Через три года 75 объектов Нижней Лавры по решению Кабмина были переданы в бесплатное пользование монастырю. Трапезная церковь и Успенский собор были переданы в пользование УПЦ в 2016 году.С началом СВО в Лавре были проведены обыски, возбуждены уголовные дела против её насельников, введены санкции в отношении наместника, начат процесс насильственной передачи храмов Православной церкви Украины (ПЦУ). В марте 2023 года заповедник в одностороннем порядке разорвал договор аренды с УПЦ. В Успенском соборе также при поддержке силовиков и "активистов" организовали службу предстоятеля ПЦУ.Позже киевский суд признал законными расторжение аренды и претензии властей на имущество монастыря. УПЦ оспорила это решение, очередное судебное заседание по иронии судьбы назначено на 29 сентября 2026 года.Директор Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Максим Остапенко заявил, что, если бы не советский заповедник, Киево-Печерской Лавры уже бы не было. При этом в УПЦ подчёркивают, что появление украинской музейной институции напрямую связано с действиями Советской власти, последовательно лишавшей Киево-Печерскую Лавру её главного предназначения – быть действующим православным монастырём.* Свидетельство Шпеера не выглядит убедительным – просто в силу формулировок. Главное подтверждение – наличие сделанных немцами фотографий взрыва. Есть версия, что подорвали советские диверсанты – взрыв произошёл вскоре после посещения Лавры президентом Словакии Йозифом Тисо. Однако к моменту взрыва срок эксплуатации мин Ф-10 истёк. – Ред.

https://ukraina.ru/20230915/1049412108.html

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