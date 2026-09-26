https://ukraina.ru/20260926/zapravit-mashinu-ili-vylechit-rebnka-zelenskiy-postavil-amerikantsev-pered-tyazhlym-vyborom--1083434585.html

Заправить машину или вылечить ребёнка: Зеленский поставил американцев перед тяжёлым выбором

Заправить машину или вылечить ребёнка: Зеленский поставил американцев перед тяжёлым выбором - 26.09.2026 Украина.ру

Заправить машину или вылечить ребёнка: Зеленский поставил американцев перед тяжёлым выбором

Ситуация в энергетической сфере Соединённых Штатов резко обострилась в последние недели, из-за чего население вынуждено пересматривать свои траты вплоть до отказа от покупки некоторых продуктов и даже лечебных процедур для тяжело больных детей

2026-09-26T09:19

2026-09-26T09:19

2026-09-26T09:19

эксклюзив

сша

нпз

дональд трамп

владимир зеленский

ближний восток

демократическая партия

республиканская партия

энергетический кризис

выборы

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На Генеральной Ассамблее ООН президент США Дональд Трамп традиционно говорил о необходимости как можно скорее положить конец украинскому конфликту (конечно, ведь он так громко на весь мир пообещал ещё в январе всё уладить). Но фокус его внимания в контексте этого кризиса сместился на атаки по энергетическим объектам, которые имеют уже глобальные последствия, и негативные влияние испытывают сами Соединённые Штаты.Причём ощущают очень остро – в сентябре в стране обострился энергетический кризис. Стоимость галлона солярки достигла рекордных $6,5, для сравнения, год назад было вдвое меньше.По словам генерального директора цифрового экспедитора грузов Ship4wd Кармита Глика, цена на дизельное топливо — это то, за чем никто не следит, пока оно не попадёт в состав всего остального."Оно влияет на тарифы на грузоперевозки, сельскохозяйственную технику, доставку продуктов питания и отопление домов — на всё, что так или иначе соприкасается с грузовиком на каком-либо этапе своего пути", - пояснил он.Как подсчитал исполнительный вице-президент Ассоциации независимых водителей-владельцев грузовиков (представляющей интересы почти 150 000 владельцев малых предприятий, занимающихся грузоперевозками) Льюи Пью, каждое повышение стоимости дизельного топлива на $1 – это дополнительные $400, а порой и все $800 за заправку для дальнобойщиков.Экономисты предупреждают, первыми проблемы чувствуют грузоперевозчики, но, если цены на дизельное топливо останутся на рекордно высоком уровне, пострадает множество других компаний и потребители. А бизнес и рядовые американцы уже ощущают на себе растущие издержки.Жители США вынуждены спасаться туризмом. Но не праздным, а так называемым "топливным": заправляют машину и наполняют канистры в штатах, где стоимость бензина ниже. Например, из Калифорнии едут в Аризону или Неваду. Даже с учётом дороги выходит выгоднее, чем в своём штате.А у кого-то дилемма посерьёзнее: некоторые жители страны вынуждены делать выбор между тем, покупать продукты или заправить машину, чтобы доехать до работы."Нужно следить за своими счетами. Нужно следить за тем, сколько еды вы приносите в дом. Нужно следить за тем, как вы оплачиваете счета. Всё должно быть спланировано", — сказала в комментарии ABC News мать пятерых детей Бетси Росадо из Флориды, отметив, что управлять семейным бюджетом ей лично помогло образование в области бизнеса. — [Но других людей мучения, связанные с расчётом финансов] могут довести до депрессии и привести к нервному срыву, особенно если у них есть дети".Из-за возросших трат на бензин этой семье пришлось сократить количество сеансов лечения для своего тяжело больного ребёнка."Сейчас рост цен на бензин обусловлен не только ценой на нефть. Это цена на дизельное топливо. Основная причина неуклонного роста цен на бензин - стоимость доставки топлива на заправку", — объясняет вице-президент по связям со СМИ и стратегическим коммуникациям Национальной ассоциации магазинов шаговой доступности Джефф Ленард.Не исключено, что дальше будет только хуже. Наступление холодов не за горами, а с ними и подорожание мазута для отопления домов (цены на него практически не отличаются от цен на дизельное топливо, поскольку они производятся из одних и тех же ингредиентов), которое, по предварительным оценкам, может составить целых 31%. Ещё большая нагрузка на семейные бюджеты американцев.Одним из самых разрушительных проявлений энергетического кризиса в США стала ситуация с авиационным топливом. Оно дорожает синхронно с дизелем, и крупные авиакомпании вынуждены отменять наименее рентабельные рейсы, из-за чего жители небольших населённых пунктов оказываются в транспортной изоляции. American Airlines, United Airlines и Southwest Airlines уже пересматривают маршруты на оставшуюся часть текущего года и первый квартал следующего. Так что слетать к родственникам на рождественские праздники может оказаться проблематичным. Плюс к тому, у американцев почти не осталось вариантов для дешёвых перелётов после закрытия в мае крупного лоукостера Spirit Airlines, который обеспечивал около 5% внутренних перелётов.Конечно, у обострившегося энергетического кризиса не одна причина, а целый комплекс. Среди них и последствия конфликта на Ближнем Востоке, где перекрыт Ормузский пролив, через который проходили поставки свыше 20% объёма всей мировой нефти, и последствия конфликта на Украине, перешедшего к стадии взаимных атак по объектам энергосистемы. Трамп лично просил главу киевского режима Владимира Зеленского сначала в телефонном разговоре, потом на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке прекратить удары по российским НПЗ, но украинский лидер, как сам рассказал журналистам, ответил отказом.Ситуация в Штатах такова, что Трамп высказался за полный запрет экспорта дизельного топлива, чем застал нефтяников врасплох. Более 30 компаний отрасли, опасаясь в таком случае понести миллиардные убытки, написали письмо президенту, призвав отказаться от этой идеи, которая может нарушить существующие цепочки производства топлива.Обстановка для администрации осложняется и тем, что до промежуточных выборов в Конгресс остаётся чуть больше пяти недель, а такие ситуации, имеющие негативные последствия и для населения, и для бизнеса, явно не добавляют очков властям. Партия президента и так по сложившейся политической традиции в США проигрывает на голосовании. В последние недели Демократическая партия существенно увеличила отрыв от Республиканской: 6 сентября преимущество составляло 5,8%, а 24 сентября – уже 8,7%."Цены на бензин имеют значение, потому что это один из немногих экономических показателей, которые избиратели видят и воспринимают в режиме реального времени. Цена буквально смотрит им в лицо несколько раз в неделю, поэтому я бы не стал преуменьшать разочарование, которое мы наблюдаем, особенно среди избирателей из рабочего и среднего класса", — заявил опытный стратег Республиканской партии Крис Уилсон.Некоторые избиратели-республиканцы действительно сильно разочаровались в администрации Трампа, как и независимые избиратели, но всё же часть электората президентской партии, несмотря на обострившийся энергетический кризис, 3 ноября проголосуют за республиканцев, как и всегда, ведь, проблемы бывают как при президентах-республиканцах, так и при президентах-демократах.

https://ukraina.ru/20260904/zaoblachnye-tseny-na-produkty-ukraina-postavila-pod-ugrozu-prodovolstvennuyu-bezopasnost-ssha-1082993065.html

https://ukraina.ru/20260923/ukraina-ne-proderzhitsya-do-zimy-v-chm-zelenskiy-priznalsya-trampu-na-genassamblee-oon--1083382126.html

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эксклюзив, сша, нпз, дональд трамп, владимир зеленский, ближний восток, демократическая партия, республиканская партия, энергетический кризис, выборы