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Киевский режим 11 раз за сутки атаковал территорию ДНР

Киевский режим 11 раз за сутки атаковал территорию ДНР - 28.09.2026 Украина.ру

Киевский режим 11 раз за сутки атаковал территорию ДНР

Вооруженные формирования киевского режима за воскресенье, 27 сентября, 11 раз атаковали населённые пункты в ДНР, сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали

2026-09-28T02:28

2026-09-28T02:28

2026-09-28T02:32

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Об этом управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в ночь на понедельник сообщает в своём телеграм-канале"С 00:00 мск 27 сентября 2026 года по 00:00 мск 28 сентября 2026 года 11 фактов вооруженных атак ВФУ [вооруженные формирования Украины]. Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали", — говорится в сообщении управления.В результате атак повреждены два жилых дома и два объекта гражданской инфраструктуры.Уточняется, что на Горловском направлении враг предпринял семь атак, на Амвросиеском, Волновахском, Енакиевском и Макеевском — по одной атаке.Ранее сообщалось, что в ЛНР за сутки уничтожили около 40 БПЛА, два человека получили ранения.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

днр

донецкая народная республика

волноваха

макеевка

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2026

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