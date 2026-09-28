Киевский режим 11 раз за сутки атаковал территорию ДНР - 28.09.2026 Украина.ру
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Киевский режим 11 раз за сутки атаковал территорию ДНР
Киевский режим 11 раз за сутки атаковал территорию ДНР - 28.09.2026 Украина.ру
Киевский режим 11 раз за сутки атаковал территорию ДНР
Вооруженные формирования киевского режима за воскресенье, 27 сентября, 11 раз атаковали населённые пункты в ДНР, сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали
2026-09-28T02:28
2026-09-28T02:32
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Об этом управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в ночь на понедельник сообщает в своём телеграм-канале"С 00:00 мск 27 сентября 2026 года по 00:00 мск 28 сентября 2026 года 11 фактов вооруженных атак ВФУ [вооруженные формирования Украины]. Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали", — говорится в сообщении управления.В результате атак повреждены два жилых дома и два объекта гражданской инфраструктуры.Уточняется, что на Горловском направлении враг предпринял семь атак, на Амвросиеском, Волновахском, Енакиевском и Макеевском — по одной атаке.Ранее сообщалось, что в ЛНР за сутки уничтожили около 40 БПЛА, два человека получили ранения.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, днр, донецкая народная республика, волноваха, макеевка, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, дроны, сво, спецоперация, военные преступления, всу, вооруженные силы украины
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Киевский режим 11 раз за сутки атаковал территорию ДНР

02:28 28.09.2026 (обновлено: 02:32 28.09.2026)
 
© РИА Новости . Алексей КуденкоВид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Вооруженные формирования киевского режима за воскресенье, 27 сентября, 11 раз атаковали населённые пункты в ДНР, сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали
Об этом управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в ночь на понедельник сообщает в своём телеграм-канале
"С 00:00 мск 27 сентября 2026 года по 00:00 мск 28 сентября 2026 года 11 фактов вооруженных атак ВФУ [вооруженные формирования Украины]. Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали", — говорится в сообщении управления.
В результате атак повреждены два жилых дома и два объекта гражданской инфраструктуры.
Уточняется, что на Горловском направлении враг предпринял семь атак, на Амвросиеском, Волновахском, Енакиевском и Макеевском — по одной атаке.
Ранее сообщалось, что в ЛНР за сутки уничтожили около 40 БПЛА, два человека получили ранения.
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