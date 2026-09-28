https://ukraina.ru/20260928/politika-zelenskogo--samoubiystvenna-dlya-ukrainy-eksperty-o-situatsii-v-strane-1083454483.html

Политика Зеленского — самоубийственна для Украины: эксперты о ситуации в стране

Политика Зеленского — самоубийственна для Украины: эксперты о ситуации в стране - 28.09.2026 Украина.ру

Политика Зеленского — самоубийственна для Украины: эксперты о ситуации в стране

В экспертном сообществе обсуждают, как изменился характер войны и чем это грозит уже миллионам людей. Думают и над тем, кому и что именно нужно предпринять, чтобы предотвратить надвигающуюся катастрофу

2026-09-28T06:06

2026-09-28T06:06

2026-09-28T06:06

эксклюзив

киев

украина

владимир зеленский

андрей ермолаев

дональд трамп

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Покинувший страну украинский политолог Андрей Ермолаев фиксирует изменение характера конфликта.Тут стоит добавить, что слово "война" давно используют все участники тех или иных дискуссий по обе стороны фронта, но формально войну никто не объявлял. То, что мы видим, Москва называет спецоперацией. Чем все происходящее считает киевский режим, не совсем понятно: в Киеве говорят о "российской агрессии", но войну России почему-то тоже не объявляют.Однако все понимают, что фактически это война. И сейчас все чаще под ударом оказываются гражданские объекты, системы жизнеобеспечения. Какое-то время это носило эпизодический характер, теперь же самой целью ударов провозглашается "уничтожение систем жизнеобеспечения общества, с которым идет война", отметил политолог.По его словам, уже наступил момент, когда процессы деградации производства, деградации функционирования инфраструктуры, систем жизнеобеспечения — "на порядок опережают возможности их восстановления".Что это означает? А то, что возможен коллапс, когда "перестанет работать все и сразу".Катастрофы могут быть неуправляемыми, стоит помнить об АЭС и о химических предприятиях. И вот мы видим, что обе воюющие стороны намеренно стараются вызвать катастрофы у противника, сказал Ермолаев, подчеркнув, что Украина в этой ситуации крайне уязвима — "мы — компактное государство с высокой концентрацией индустриальных объектов, разрушение одного из них может привести к цепной реакции".Политолог при этом отметил, что закономерно возникает вопрос, за что отвечают правители, о чем они думают, какие на самом деле цели ставят перед собой? Ведь разрушение систем жизнеобеспечения общества приведет к тому, что жертвами могут стать уже миллионы людей.Ермолаев добавил, что это хорошо понимают западные партнеры Киева, которые будто бы призывают Зеленского начать реальные переговоры. Времени для принятия необходимых решений остается все меньше.Покинувший страну и странствующий по Европе одесский блогер, известный как "Колобок из Одессы", тоже предупреждает, что Украину вот-вот просто отбросят в Средневековье. Он в очередном выпуске своего видеоблога высказал предположение, что западные политики и стоящие за ними силы, рассчитывавшие быстро расправиться с РФ, это поняли, а потому принуждают Зеленского к переговорам с Москвой.И Зеленский в конце концов полетит в Москву и — "не на ракете, на чем-то другом", предположил блогер.Но так ли уж миролюбив и человеколюбив Запад? Действительно ли западные партнеры Киева хотят предотвратить надвигающуюся катастрофу? В этом есть сомнения.Единственная причина, по которой утративший легитимность Зеленский продолжает войну, заключается в том, что администрация Дональда Трампа через свои разведслужбы предоставляет Киеву информацию, необходимую для нанесения ударов. Такое мнение высказал в своем подкасте известный американский журналист Такер Карлсон.По его мнению, не похоже, чтобы украинский народ хотел продолжения войны с РФ, — но народ "удерживается в заложниках неизбранным президентом", который ликвидировал гражданские свободы в стране, который сажает людей в тюрьму за критику в свой адрес."Он сумасшедший и тиран", — дал определение американский журналист.Он еще раз подчеркнул, что именно "администрация Трампа позволяет этой войне продолжаться, это просто факт". И Трамп действительно может остановить войну, прекратив поддержку Киева, но почему-то не делает этого.Комментируя это заявление, одесский юрист и блогер Тарас Никифорчук отметил в очередном выпуске своего видеоблога, что США сейчас, возможно, не передают Киеву оружие в виде помощи, как это было при Байдене, но продают его Европе, откуда это оружие все равно попадает на Украину. А вот без американских разведданных, без Starlink — "проведение боевых действий и обстрелы Российской Федерации… это будет невозможно сделать".Но страдает в результате украинский народ, который сегодня можно считать самым гонимым народом в мире, подчеркнул блогер. Он пояснил, что народ страдает сегодня "из-за какой-то Европы, из-за какой-то Америки"."Какое мы к этому [имеем отношение], кому оно надо? Зачем? Нас туда не возьмут — ни в НАТО, ни в Евросоюз. Это же бредятина полная", — заявил Никифорчук.Он также удивился тому, что все публичные и медийные личности, призывающие украинцев пойти и умереть на фронте, оправдывающие действия людоловов из ТЦК, сами в окопы совсем не спешат."Где вообще вы все, мерзавцы, делись? Где вы все попрятались? Вся эта ваша бесполезная Верховная Рада?" — задал Никифорчук риторический вопрос, добавив, что "Киев обстреливают, бомбят, страшно бомбят", а все эти ультрапатриоты сбежали или за границу, или сидят где-то в безопасных регионах. По словам блогера, эту Верховную Раду "люди ненавидят, проклинают".А бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщила в интервью Такеру Карлсону, что ей грозит обвинение в госизмене, сейчас проводится так называемая лингвистическая экспертиза ее выступлений. По ее словам, это связано с тем, что она призывала остановить войну, тогда как для Зеленского "завершение этой войны — политическое самоубийство", ведь именно война дает ему все.Мендель добавила, что такая политика Зеленского "абсолютно самоубийственна" для Украины.

https://ukraina.ru/20260927/zelenskomu-nuzhna-vyzhzhennaya-zemlya-vmesto-ukrainy-eksperty-o-buduschem-strany-1083447658.html

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эксклюзив, киев, украина, владимир зеленский, андрей ермолаев, дональд трамп