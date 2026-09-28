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Анкара представила Москве и Киеву предложения по безопасности судоходства в Чёрном море

Анкара представила Москве и Киеву предложения по безопасности судоходства в Чёрном море - 28.09.2026 Украина.ру

Анкара представила Москве и Киеву предложения по безопасности судоходства в Чёрном море

Турция представила России и Украине свои предложения по обеспечению безопасности судоходства в Чёрном море, однако на данном этапе не планирует предавать их содержание огласке. Об этом со ссылкой на источник в турецком кабмине утром 28 сентября пишет РИА Новости

2026-09-28T06:31

2026-09-28T06:31

2026-09-28T06:39

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Украинские беспилотники всё чаще атакуют торговые суда в Чёрном море — в том числе турецкие и с гражданами Турции в командах судов под другими флагами. Ударам также подверглись суда, перевозившие добытую в Казахстане нефть в интересах западноевропейских компаний. ВС РФ ответили на эти атаки усилением воздействия на украинские порты и суда, задействованные в перевозках в интересах ВСУ."Предложения Турции по безопасности судоходства в Чёрном море представлены сторонам напрямую. На данном этапе мы не планируем обнародовать их содержание, поскольку считаем, что дипломатические инициативы должны прежде всего обсуждаться непосредственно с заинтересованными сторонами. Анкара продолжит контакты с Россией и Украиной и будет стремиться сформировать условия для обеспечения безопасности торгового судоходства и предотвращения дальнейшей эскалации в Чёрном море", — рассказал собеседник агентства.Он подчеркнул, что турецкая сторона считает необходимым продолжать дипломатическую работу по снижению рисков в регионе для гражданского и коммерческого судоходства.Как ранее признал Владимир Зеленский, украинская сторона решила вовлечь третьи страны в решение своих проблем с судоходством.В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что Турция представила предложения по обеспечению безопасности судоходства на Черном море, однако они обстоятельно не прорабатывались.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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