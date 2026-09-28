Анкара представила Москве и Киеву предложения по безопасности судоходства в Чёрном море - 28.09.2026 Украина.ру
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Анкара представила Москве и Киеву предложения по безопасности судоходства в Чёрном море
Анкара представила Москве и Киеву предложения по безопасности судоходства в Чёрном море - 28.09.2026 Украина.ру
Анкара представила Москве и Киеву предложения по безопасности судоходства в Чёрном море
Турция представила России и Украине свои предложения по обеспечению безопасности судоходства в Чёрном море, однако на данном этапе не планирует предавать их содержание огласке. Об этом со ссылкой на источник в турецком кабмине утром 28 сентября пишет РИА Новости
2026-09-28T06:31
2026-09-28T06:39
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киевский режим
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суда
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Украинские беспилотники всё чаще атакуют торговые суда в Чёрном море — в том числе турецкие и с гражданами Турции в командах судов под другими флагами. Ударам также подверглись суда, перевозившие добытую в Казахстане нефть в интересах западноевропейских компаний. ВС РФ ответили на эти атаки усилением воздействия на украинские порты и суда, задействованные в перевозках в интересах ВСУ."Предложения Турции по безопасности судоходства в Чёрном море представлены сторонам напрямую. На данном этапе мы не планируем обнародовать их содержание, поскольку считаем, что дипломатические инициативы должны прежде всего обсуждаться непосредственно с заинтересованными сторонами. Анкара продолжит контакты с Россией и Украиной и будет стремиться сформировать условия для обеспечения безопасности торгового судоходства и предотвращения дальнейшей эскалации в Чёрном море", — рассказал собеседник агентства.Он подчеркнул, что турецкая сторона считает необходимым продолжать дипломатическую работу по снижению рисков в регионе для гражданского и коммерческого судоходства.Как ранее признал Владимир Зеленский, украинская сторона решила вовлечь третьи страны в решение своих проблем с судоходством.В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что Турция представила предложения по обеспечению безопасности судоходства на Черном море, однако они обстоятельно не прорабатывались.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, турция, россия, украина, киевский режим, черное море, суда, удары, удары дронами, анкара, москва, киев, дмитрий песков, атака бпла, война на украине, сво
Украина.ру, Новости, Турция, Россия, Украина, киевский режим, Черное море, суда, удары, Удары дронами, Анкара, Москва, Киев, Дмитрий Песков, атака БПЛА, война на Украине, СВО

Анкара представила Москве и Киеву предложения по безопасности судоходства в Чёрном море

06:31 28.09.2026 (обновлено: 06:39 28.09.2026)
 
© РИА Новости . Виталий ТимкивСуда у входа в Цемесскую бухту у Новороссийска
Суда у входа в Цемесскую бухту у Новороссийска - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Турция представила России и Украине свои предложения по обеспечению безопасности судоходства в Чёрном море, однако на данном этапе не планирует предавать их содержание огласке. Об этом со ссылкой на источник в турецком кабмине утром 28 сентября пишет РИА Новости
Украинские беспилотники всё чаще атакуют торговые суда в Чёрном море — в том числе турецкие и с гражданами Турции в командах судов под другими флагами. Ударам также подверглись суда, перевозившие добытую в Казахстане нефть в интересах западноевропейских компаний. ВС РФ ответили на эти атаки усилением воздействия на украинские порты и суда, задействованные в перевозках в интересах ВСУ.
"Предложения Турции по безопасности судоходства в Чёрном море представлены сторонам напрямую. На данном этапе мы не планируем обнародовать их содержание, поскольку считаем, что дипломатические инициативы должны прежде всего обсуждаться непосредственно с заинтересованными сторонами. Анкара продолжит контакты с Россией и Украиной и будет стремиться сформировать условия для обеспечения безопасности торгового судоходства и предотвращения дальнейшей эскалации в Чёрном море", — рассказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что турецкая сторона считает необходимым продолжать дипломатическую работу по снижению рисков в регионе для гражданского и коммерческого судоходства.
Как ранее признал Владимир Зеленский, украинская сторона решила вовлечь третьи страны в решение своих проблем с судоходством.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что Турция представила предложения по обеспечению безопасности судоходства на Черном море, однако они обстоятельно не прорабатывались.
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