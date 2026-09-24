Прилет на ракете отменяется: Захарова пообещала Зеленскому финал как у Лжедмитрия - 24.09.2026 Украина.ру
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Прилет на ракете отменяется: Захарова пообещала Зеленскому финал как у Лжедмитрия
Прилет на ракете отменяется: Захарова пообещала Зеленскому финал как у Лжедмитрия - 24.09.2026 Украина.ру
Прилет на ракете отменяется: Захарова пообещала Зеленскому финал как у Лжедмитрия
Официальный представитель Министерства иностранных дел России (МИД) Мария Захарова в своем телеграм-канале отметила, что Владимир Зеленский опасается повторить историческую судьбу самозванца Лжедмитрия
2026-09-24T07:28
2026-09-24T07:36
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Таким образом она прокомментировала резкий ответ украинского политика российскому журналисту на полях Генассамблеи ООН.Ранее корреспондент спросил у покидающего полупустой зал заседаний Зеленского, когда тот приедет в Москву. Он ответил на русском языке "на ракете", добавив в конце нецензурное ругательство. Захарова напомнила, что прахом казненного в Смутное время Лжедмитрия зарядили пушку и выстрелили в сторону Польши, и иронично посоветовала нынешнему главе польского МИД Радославу Сикорскому взять этот исторический факт на заметку.Накануне Владимир Зеленский выступил на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Российские СМИ и очевидцы отметили, что во время его речи зал заседаний оставался полупустым. Лжедмитрий I — царь-самозванец, правивший в Москве в 1605–1606 годах и пользовавшийся скрытой поддержкой польской знати. После восстания его труп был сожжен, а прах отправлен из орудия на Запад.Подробнее о Зеленском - в материале "Зеленский сожжёт эту страну!": эксперты о том, почему Украина проиграла на сайте Украина.ру.
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новости, москва, польша, нью-йорк, владимир зеленский, мария захарова, оон, мид рф, мид
Новости, Москва, Польша, Нью-Йорк, Владимир Зеленский, Мария Захарова, ООН, МИД РФ, МИД

Прилет на ракете отменяется: Захарова пообещала Зеленскому финал как у Лжедмитрия

07:28 24.09.2026 (обновлено: 07:36 24.09.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкИнтервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой агентству РИА Новости
Интервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России (МИД) Мария Захарова в своем телеграм-канале отметила, что Владимир Зеленский опасается повторить историческую судьбу самозванца Лжедмитрия
Таким образом она прокомментировала резкий ответ украинского политика российскому журналисту на полях Генассамблеи ООН.
Ранее корреспондент спросил у покидающего полупустой зал заседаний Зеленского, когда тот приедет в Москву. Он ответил на русском языке "на ракете", добавив в конце нецензурное ругательство.
Захарова напомнила, что прахом казненного в Смутное время Лжедмитрия зарядили пушку и выстрелили в сторону Польши, и иронично посоветовала нынешнему главе польского МИД Радославу Сикорскому взять этот исторический факт на заметку.
Накануне Владимир Зеленский выступил на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Российские СМИ и очевидцы отметили, что во время его речи зал заседаний оставался полупустым.
Лжедмитрий I — царь-самозванец, правивший в Москве в 1605–1606 годах и пользовавшийся скрытой поддержкой польской знати. После восстания его труп был сожжен, а прах отправлен из орудия на Запад.
Подробнее о Зеленском - в материале "Зеленский сожжёт эту страну!": эксперты о том, почему Украина проиграла на сайте Украина.ру.
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