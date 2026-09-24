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Прилет на ракете отменяется: Захарова пообещала Зеленскому финал как у Лжедмитрия

Прилет на ракете отменяется: Захарова пообещала Зеленскому финал как у Лжедмитрия - 24.09.2026 Украина.ру

Прилет на ракете отменяется: Захарова пообещала Зеленскому финал как у Лжедмитрия

Официальный представитель Министерства иностранных дел России (МИД) Мария Захарова в своем телеграм-канале отметила, что Владимир Зеленский опасается повторить историческую судьбу самозванца Лжедмитрия

2026-09-24T07:28

2026-09-24T07:28

2026-09-24T07:36

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Таким образом она прокомментировала резкий ответ украинского политика российскому журналисту на полях Генассамблеи ООН.Ранее корреспондент спросил у покидающего полупустой зал заседаний Зеленского, когда тот приедет в Москву. Он ответил на русском языке "на ракете", добавив в конце нецензурное ругательство. Захарова напомнила, что прахом казненного в Смутное время Лжедмитрия зарядили пушку и выстрелили в сторону Польши, и иронично посоветовала нынешнему главе польского МИД Радославу Сикорскому взять этот исторический факт на заметку.Накануне Владимир Зеленский выступил на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Российские СМИ и очевидцы отметили, что во время его речи зал заседаний оставался полупустым. Лжедмитрий I — царь-самозванец, правивший в Москве в 1605–1606 годах и пользовавшийся скрытой поддержкой польской знати. После восстания его труп был сожжен, а прах отправлен из орудия на Запад.Подробнее о Зеленском - в материале "Зеленский сожжёт эту страну!": эксперты о том, почему Украина проиграла на сайте Украина.ру.

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