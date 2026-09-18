https://ukraina.ru/20260918/pogibla-pochti-tret-mobilizovannykh-na-ukraine-pravoslavnykh-svyaschennikov-1083295195.html
Погибла почти треть мобилизованных на Украине православных священников
Погибла почти треть мобилизованных на Украине православных священников - 18.09.2026 Украина.ру
Погибла почти треть мобилизованных на Украине православных священников
Из насильственно мобилизованных с 2024 года 122 священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) почти треть погибла. Об этом 18 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры
2026-09-18T19:58
2026-09-18T19:58
2026-09-18T19:58
новости
украина
киев
упц
гонения
ситуация на украине
репрессии
мобилизация на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102070/19/1020701930_0:289:3128:2048_1920x0_80_0_0_2a879cdb78bae4cb08a8acd4d2e6715a.jpg
"Всего с марта 2024 года "людоловы" Владимира Зеленского похитили 122 священника, 42 из них уже погибли. С каждым годом случаев "бусификации" священнослужителей УПЦ становится все больше: 10 случаев в 2024 году, 39 в 2025 и 73 за неполные девять месяцев 2026 года", - рассказал собеседник информагентства.По его словам, ситуация ухудшилась летом после того, как УПЦ исключили из списка религиозных организаций с правом "брони" от мобилизации."Добиться отмены незаконного призыва удалось для 28 человек, и все эти случаи всегда сопровождались оглаской и протестами верующих. Остальных отправили в части и на полигоны. О судьбе многих из них сегодня ничего неизвестно", - отметил собеседник информагентства.В публикации отмечено, что 25 августа спецпредставитель МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех заявил: насильственная мобилизация на Украине затрагивает лишь служителей УПЦ и, как правило, не касается представителей других конфессий.Ранее в новостях: Шёл на литургию. Украинские военкомы из засады похитили протоиерея УПЦБольше новостей дня представлено в обзоре Окружённые под Харьковом группировки ВСУ обречены. Итоги 18 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102070/19/1020701930_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_de3482fa1d7288cab7d3acc4a2b521bd.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, упц, гонения, ситуация на украине, репрессии, мобилизация на украине
Новости, Украина, Киев, УПЦ, гонения, ситуация на Украине, репрессии, мобилизация на Украине
Погибла почти треть мобилизованных на Украине православных священников
Из насильственно мобилизованных с 2024 года 122 священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) почти треть погибла. Об этом 18 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры
"Всего с марта 2024 года "людоловы" Владимира Зеленского похитили 122 священника, 42 из них уже погибли. С каждым годом случаев "бусификации" священнослужителей УПЦ становится все больше: 10 случаев в 2024 году, 39 в 2025 и 73 за неполные девять месяцев 2026 года", - рассказал собеседник информагентства.
По его словам, ситуация ухудшилась летом после того, как УПЦ исключили из списка религиозных организаций с правом "брони" от мобилизации.
"Добиться отмены незаконного призыва удалось для 28 человек, и все эти случаи всегда сопровождались оглаской и протестами верующих. Остальных отправили в части и на полигоны. О судьбе многих из них сегодня ничего неизвестно", - отметил собеседник информагентства.
В публикации отмечено, что 25 августа спецпредставитель МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех заявил: насильственная мобилизация на Украине затрагивает лишь служителей УПЦ и, как правило, не касается представителей других конфессий.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
.