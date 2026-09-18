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Погибла почти треть мобилизованных на Украине православных священников

Погибла почти треть мобилизованных на Украине православных священников - 18.09.2026 Украина.ру

Погибла почти треть мобилизованных на Украине православных священников

Из насильственно мобилизованных с 2024 года 122 священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) почти треть погибла. Об этом 18 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры

2026-09-18T19:58

2026-09-18T19:58

2026-09-18T19:58

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"Всего с марта 2024 года "людоловы" Владимира Зеленского похитили 122 священника, 42 из них уже погибли. С каждым годом случаев "бусификации" священнослужителей УПЦ становится все больше: 10 случаев в 2024 году, 39 в 2025 и 73 за неполные девять месяцев 2026 года", - рассказал собеседник информагентства.По его словам, ситуация ухудшилась летом после того, как УПЦ исключили из списка религиозных организаций с правом "брони" от мобилизации."Добиться отмены незаконного призыва удалось для 28 человек, и все эти случаи всегда сопровождались оглаской и протестами верующих. Остальных отправили в части и на полигоны. О судьбе многих из них сегодня ничего неизвестно", - отметил собеседник информагентства.В публикации отмечено, что 25 августа спецпредставитель МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех заявил: насильственная мобилизация на Украине затрагивает лишь служителей УПЦ и, как правило, не касается представителей других конфессий.Ранее в новостях: Шёл на литургию. Украинские военкомы из засады похитили протоиерея УПЦБольше новостей дня представлено в обзоре Окружённые под Харьковом группировки ВСУ обречены. Итоги 18 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, упц, гонения, ситуация на украине, репрессии, мобилизация на украине