Погибла почти треть мобилизованных на Украине православных священников - 18.09.2026 Украина.ру
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Погибла почти треть мобилизованных на Украине православных священников
Погибла почти треть мобилизованных на Украине православных священников - 18.09.2026 Украина.ру
Погибла почти треть мобилизованных на Украине православных священников
Из насильственно мобилизованных с 2024 года 122 священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) почти треть погибла. Об этом 18 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры
2026-09-18T19:58
2026-09-18T19:58
новости
украина
киев
упц
гонения
ситуация на украине
репрессии
мобилизация на украине
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"Всего с марта 2024 года "людоловы" Владимира Зеленского похитили 122 священника, 42 из них уже погибли. С каждым годом случаев "бусификации" священнослужителей УПЦ становится все больше: 10 случаев в 2024 году, 39 в 2025 и 73 за неполные девять месяцев 2026 года", - рассказал собеседник информагентства.По его словам, ситуация ухудшилась летом после того, как УПЦ исключили из списка религиозных организаций с правом "брони" от мобилизации."Добиться отмены незаконного призыва удалось для 28 человек, и все эти случаи всегда сопровождались оглаской и протестами верующих. Остальных отправили в части и на полигоны. О судьбе многих из них сегодня ничего неизвестно", - отметил собеседник информагентства.В публикации отмечено, что 25 августа спецпредставитель МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех заявил: насильственная мобилизация на Украине затрагивает лишь служителей УПЦ и, как правило, не касается представителей других конфессий.Ранее в новостях: Шёл на литургию. Украинские военкомы из засады похитили протоиерея УПЦБольше новостей дня представлено в обзоре Окружённые под Харьковом группировки ВСУ обречены. Итоги 18 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, упц, гонения, ситуация на украине, репрессии, мобилизация на украине
Новости, Украина, Киев, УПЦ, гонения, ситуация на Украине, репрессии, мобилизация на Украине

Погибла почти треть мобилизованных на Украине православных священников

19:58 18.09.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© РИА Новости . Стрингер
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Из насильственно мобилизованных с 2024 года 122 священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) почти треть погибла. Об этом 18 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры
"Всего с марта 2024 года "людоловы" Владимира Зеленского похитили 122 священника, 42 из них уже погибли. С каждым годом случаев "бусификации" священнослужителей УПЦ становится все больше: 10 случаев в 2024 году, 39 в 2025 и 73 за неполные девять месяцев 2026 года", - рассказал собеседник информагентства.
По его словам, ситуация ухудшилась летом после того, как УПЦ исключили из списка религиозных организаций с правом "брони" от мобилизации.
"Добиться отмены незаконного призыва удалось для 28 человек, и все эти случаи всегда сопровождались оглаской и протестами верующих. Остальных отправили в части и на полигоны. О судьбе многих из них сегодня ничего неизвестно", - отметил собеседник информагентства.
В публикации отмечено, что 25 августа спецпредставитель МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех заявил: насильственная мобилизация на Украине затрагивает лишь служителей УПЦ и, как правило, не касается представителей других конфессий.
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